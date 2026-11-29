A falta de 76 días para el cierre de listas en Santa Fe , arrecian los bocetos para el armado, sobre todo, de las boletas legislativas. Las modificaciones en el sistema electoral impactarán de lleno en la estrategia. En la coalición oficialista Unidos se carbura sobre la base de los movimientos de Carolina Losada , mientras hay quienes juegan con la lógica de los 35 mil votos.

El gesto del gobernador Maximiliano Pullaro de sentar al lado suyo a la senadora en una reunión de gabinete provincial alimentó una especulación máxima: será su cabeza de lista para la Cámara de Diputados provincial. Sobre esa base, los partidos de Unidos ya empezaron a hacer cálculos para entrar en esa lista, buscar cobijo en otra nómina o jugarse la heroica.

Para el oficialismo una buena elección es ganar la categoría y colocar hasta unos 20 escaños en el interbloque oficialista, pero antes del resultado final hay que dirimir una interna y el armado parece construirse –al menos por ahora– alrededor de Losada.

Cabe recordar que las PASO santafesinas tendrán boleta única en todas las categorías. En cambio, en las generales, las papeletas con las candidaturas a la gobernación y a Diputados irán unidas. En ese escenario, a la senadora muchos la ven como ganadora de la boleta en abril.

Por ese motivo, hay quienes emprenderán una suerte de guerra de codazos para ingresar en dicha nómina. Deberían estar los socios y aliados de Losada y los nombres elegidos y premiados por Pullaro. Eso, para arrancar. Después, el resto.

Las dudas alrededor de Carolina Losada

Ahora, ¿para que está Losada? Como se escribió en este espacio, por peso propio, la senadora debería coronar su 2027 como presidenta de la cámara baja provincial si todo termina como lo planean y sueñan en Unidos. También es verdad que actualmente tiene toda su base y vida en Buenos Aires y la titularidad de Diputados demanda una presencia permanente en Santa Fe. No tendrá margen para hacer la gran Amalia Granata.

¿Y si Losada lidera una lista de diputados, pero después termina como candidata a senadora para retener su banca en el Congreso? Especulaciones que empiezan a abundar en Unidos.

Votamos la media sanción para declarar Monumento Histórico Nacional al Parque de la Constitución Nacional en la ciudad de Santa Fe. Un proyecto presentado inicialmente por @juanmartinmusac que volvimos a impulsar para lograr este reconocimiento.



Esperamos que pronto sea ley!! — Carolina Losada (@carolinalosada) November 27, 2026

¿Y si el plan es ganar la categoría, pero contentar al socialismo con la presidencia? Porque lo que realmente le afecta a la Casa Gris es la potencia del bloque de 14 integrantes que tiene el PS que, según el pullarismo, “traba” y, según el propio progresismo, “mejora” los proyectos que envía el gobernador a la Legislatura. Ese método se convirtió en una encerrona para Unidos y la elección seguramente lo reconfigurará.

El juego del socialismo

El socialismo dice estar preparado para competir en todas las categorías y, como contó Letra P, Clara García no es nombre puesto para repetir en la papeleta, pero es la persona con mayor conocimiento provincial del partido de la rosa. ¿Habrá competencia Losada versus García? ¿El PS armará lista pura o tratará de cerrar con aliados? Se sabrá sobre la hora del 12 de febrero.

Pullaro sentó a Carolina Losada en gabinete y destapó un sinfín de cálculos y estrategias en Unidos.

Hay otra corriente dentro del oficialismo que empieza a evaluar la heroica. A sabiendas de que ingresar a la eventual lista encabezada por Losada será una tarea harto difícil, jugadores del PRO, el Partido Demócrata Progresista y operadores de outsiders cranean la lógica de los 35 mil votos: encontrar figuras de conocimiento mediano que al menos lleguen a esa cifra para luego colarse en la lista definitiva del oficialismo dentro de los primeros 20 lugares.

Otros arquitectos también carburan la Gran Locomotora Oliveras. Es decir, armar una lista por afuera con un nombre taquillero que divida a la oposición, pero que a partir del 10 de diciembre responda de manera directa (dentro del interbloque) o indirecta (por fuera del interbloque) a Unidos.

La jugada desplegada en las elecciones para convencionales constituyentes fue clave para que el oficialismo cerrara una reforma constitucional que respondiera a sus intereses. Oliveras, que falleció de manera inesperada en el inicio de la Convención, dejó armado un bloque de tres que funcionó a libro cerrado con la jefatura política de Unidos.