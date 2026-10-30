Jujuy: la Cámara Nacional Electoral le dio una vida más a la lista de Rivarola y asoman las internas en el PJ

El PJ de Jujuy no tiene paz. La Cámara Nacional Electoral le ordenó al juez electoral permitirle a la lista de Rubén Rivarola realizar los cambios necesarios para salvar las objeciones que le había hecho la Junta Electoral . Así, volvió a activar la posibilidad de que haya internas. Enfrente, espera Carolina Moises , quien apuntó contra Gerardo Morales .

El fallo de la CNE no oficializó la lista de Rivarola , sino que le ordenó al juez Esteban Hansen que admitiera las modificaciones hechas y verifique que las candidaturas presentadas cumplan con los requisitos establecidos. Además, le indicó que disponga el corrimiento de postulantes en el caso de que alguno no sea habilitado y su lugar en la lista quede vacante.

El punto central del fallo de la CNE es que el juez de primera instancia aplicó una interpretación restrictiva de las reglas para corregir y reemplazar candidatos , pese a que la Carta Orgánica del PJ habilita expresamente esas modificaciones. Por eso, revocó la sentencia y ordenó que se dé curso al pedido de oficialización de la lista de Rivarola.

A los camaristas no les alcanzó la explicación del juez al impedir a la lista modificar candidatos, cuando estaba permitido según la Carta Orgánica. El magistrado había dicho que los cambios eran demasiado importantes por su “entidad, naturaleza y alcance”, pero esa distinción entre correcciones menores y modificaciones sustanciales no surge de la norma, sostuvieron.

En su razonamiento, la CNE dice que las modificaciones a la lista habían sido para resolver objeciones que le habían formulado. En ese sentido, el tribunal de alzada consideró que ante dos interpretaciones posibles de una norma, los jueces deben inclinarse por aquella que favorezca la participación política.

Carolina Moisés, contra todos

La noticia no cayó bien en la tropa que lidera Moises. La senadora, principal espada del peronismo dialoguista que integran Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo en el Congreso, fue la armadora de la lista rival que encabezó Carlos de Aparici. Esa propuesta había sido la única oficializada por la Junta Electoral y terminó siendo proclamada, hasta la decisión de la CNE.

“La resolución no es definitiva y no está firme porque aún existen instancias de apelación”, señalaron en el entorno de la senadora. “Rivarola y Morales nuevamente bloquean la normalización del PJ de Jujuy en su sociedad política para neutralizar nuestra capacidad electoral”, apuntaron a su lado.

La CNE revivió las chances de Rivarola en el PJ.

La acusación encuentra su raíz en la intervención del sello ordenada en 2023. En ese entonces, el presidente del PJ era Alberto Fernández, quien corrió a Rivarola de la presidencia justamente por su vínculo con Morales. En ese entonces, el diputado provincial había apoyado la reforma constitucional que impulsó el exgobernador radical. Para el equipo de la senadora, ese vínculo sigue activo.

“La CNE deja en una situación compleja al PJ en vistas a las elecciones del año que viene, cuyo cronograma electoral comenzará en febrero”, se quejaron cerca de Moisés. “Al no estar firme la sentencia y existir una instancia de apelación, los tiempos se acortan y es probable que continúe intervenido al momento de las definiciones electorales como pasó en 2025”, explicaron.

La visita de Kicillof, complicada

Encima, la novedad se conoció un día antes de la visita de Axel Kicillof. El gobernador compartirá un acto con el propio Rivarola, semanas después de que sus armadores tengan un corcoveo con Moises. “La visión del peronismo bonaerense sigue sin entender la lógica de los peronismos provinciales”, señalaron cerca de la senadora, antes de acusar a Kicillof de ir “a las provincias a dividir”.

Axel Kicillof con Rubén Rivarola y dirigentes del peronismo jujeño.

El gobernador bonaerense aterrizará este viernes en el Norte Grande y tendrá una agenda ajetreada. Primero, se verá con el gobernador Carlos Sadir en San Salvador de Jujuy. La reunión, si bien será en el marco de la gira federal de Kicillof, será de corte institucional e incluirá la firma de convenios entre ambos gobiernos provinciales.

Luego, el mandatario viajará a Palpalá, una ciudad gobernada por el hijo de Rivarola. Allí tendrá un acto en el estadio de básquet del club Altos Hornos Zapla. En ese contexto, se verá con referentes políticos, sindicales, universitarios y productivos. En el equipo de Moisés aseguran que no fueron invitados a ninguna de las actividades.