El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , desembarcará el miércoles en la ciudad de Santa Fe con la mira puesta en 2027 . Para la recepción del presidenciable peronista hay una mesa que trabajó en el armado de su visita y estuvo encabezada por Leandro Busatto , Silvina Frana , Matías Giorgetti , Claudio Girardi de la CGT y José Testoni de la CTA .

Los cinco dirigentes que quedaron al frente de la organización vienen construyendo vínculos con el entorno de Kicillof y mantuvieron reuniones con el propio gobernador. Algunas de esas conversaciones fueron públicas. En algunos casos, hubo foto.

Aunque los organizadores remarcan que la mesa o “junta promotora” es más amplia, estas cinco figuras lograron un mayor relieve . Busatto es exdiputado provincial y trabaja en una potencial candidatura a intendente de Santa Fe. Frana es exlegisladora nacional y fue ministra de Omar Perotti : también aparece en las especulaciones electorales de cara a 2027. Giorgetti fue subsecretario de Infraestructura Rural durante la gestión perottista.

Girardi es secretario general de la Asociación Bancaria de Santa Fe y de la CGT Regional. El dirigente docente Testoni es referente de la CTA provincial.

El documento de convocatoria también explicita el respaldo político al gobernador bonaerense. “Esa Argentina de oportunidades que queremos construir tiene un compañero dispuesto a conducirla. Ese compañero es Axel Kicillof”, sostiene el texto, firmado por distintas organizaciones políticas y sociales.

El gobernador Axel Kicillof en uno de los encuentros anteriores en el que le envió un mensaje grabado a la militancia que se reunió en Santa Fe.

Entre los firmantes del documento están el Movimiento Evita, Comunidad, Peronismo de pie, Patria Hermosa, Patria Grande, Movimiento Territorial de Liberación, Agrupación Ramón Carrillo, Fuerza Común, Militando Peronismo y Vuelve la Militancia.

El escrito también cuestiona la condena a Cristina Fernández de Kirchner, a la que califica de “ilegítima”, y reclama una Justicia en la que las sentencias no sean “herramientas políticas que sostienen el saqueo y mantienen ilegítimamente cautiva a la expresidenta”.

La agenda de Kicillof en Santa Fe

El periplo del gobernador de Buenos Aires iniciará en Reconquista, donde será recibido por el intendente Enri Vallejos. Se espera que cerca del mediodía arribe a la capital provincial donde, tal como contó Letra P, tendrá un encuentro protocolar con el gobernador Maximiliano Pullaro.

Luego irá a la Unión industrial donde se reunirá con distintas asociaciones y federaciones industriales y productivas. Posteriormente tendrá un encuentro en la CGT con representantes sindicales, gremiales y también de los movimientos sociales. Allí el eje será el empleo. Según pudo saber Letra P, hasta el momento no está definido quiénes de su gabinete acompañarán al gobernador.

La actividad final será en la UTN de la capital santafesina, donde Kicillof presentará su libro. Fuentes de la organización le adelantaron a este medio que se cursarán invitaciones para todas las autoridades del PJ de Santa Fe, legisladores nacionales, provinciales y locales y a cualquier dirigente peronista con representación institucional. Por una cuestión organizativa, serán cursadas desde el departamento San Javier hacia el sur.