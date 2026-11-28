Girardi es secretario general de la Asociación Bancaria de Santa Fe y de la CGT Regional. El dirigente docente Testoni es referente de la CTA provincial.
El documento de convocatoria también explicita el respaldo político al gobernador bonaerense. “Esa Argentina de oportunidades que queremos construir tiene un compañero dispuesto a conducirla. Ese compañero es Axel Kicillof”, sostiene el texto, firmado por distintas organizaciones políticas y sociales.
El gobernador Axel Kicillof en uno de los encuentros anteriores en el que le envió un mensaje grabado a la militancia que se reunió en Santa Fe.
Entre los firmantes del documento están el Movimiento Evita, Comunidad, Peronismo de pie, Patria Hermosa, Patria Grande, Movimiento Territorial de Liberación, Agrupación Ramón Carrillo, Fuerza Común, Militando Peronismo y Vuelve la Militancia.
El escrito también cuestiona la condena a Cristina Fernández de Kirchner, a la que califica de “ilegítima”, y reclama una Justicia en la que las sentencias no sean “herramientas políticas que sostienen el saqueo y mantienen ilegítimamente cautiva a la expresidenta”.
La actividad final será en la UTN de la capital santafesina, donde Kicillof presentará su libro. Fuentes de la organización le adelantaron a este medio que se cursarán invitaciones para todas las autoridades del PJ de Santa Fe, legisladores nacionales, provinciales y locales y a cualquier dirigente peronista con representación institucional. Por una cuestión organizativa, serán cursadas desde el departamento San Javier hacia el sur.