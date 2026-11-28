El mandatario junto a Max Knüll, a su izquierda, y Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias de Neuquén, a su derecha.

Comunidad , el partido de Rolando Figueroa , quiere ganar la intendencia de San Martín de los Andes y eligió a un hombre sin credenciales políticas: Max Knüll , director de la Fundación Tierras Patagónicas , quién trabajó coordinadamente con el gobierno de Neuquén durante una de las peores emergencias ambientales de la provincia.

Knüll es abogado, egresado de la UBA. Tomó las riendas de la fundación, creada en los años 80 por su tío, de la cual hoy es director ejecutivo. La organización trabaja, entre otros aspectos, en la capacitación de brigadistas para la prevención y combate de incendios forestales. Por eso tuvo un rol activo cuando se desató el fuego en el Valle Magdalena, un foco que comenzó el 30 de enero de 2025 y recién fue contenido en marzo. Las llamas afectaron una superficie de 15.300 hectáreas dentro de la jurisdicción provincial y del Parque Nacional Lanín .

En sus redes sociales su contenido ya está completamente volcado a la campaña. “No vengo de la política partidaria. No me gustan las etiquetas. Me gusta lograr resultados”, es uno de sus hits destacados.

El candidato enfrentará a la presidenta del Concejo Deliberante, Natalia Vita , quien irá con el sello de Avanzar , aliado provincial de Figueroa. También abogada de la Universidad Nacional del Comahue , especializada en Derecho de Familia, fue convencional constituyente de la reforma de la Carta Orgánica en 2010, secretaria de Desarrollo Social y de Gobierno.

Era el número puesto del MPN para reemplazar a Saloniti, pero la decisión del partido de no competir en 2027 la llevó a jugar por fuera. Su padre, Daniel Vita , llegó a presidir el Colegio de Abogados de lo que ahora se conoce como la Región de Los Lagos y es un empresario inmobiliario de la localidad.

Gobernada también por el peronismo y el radicalismo, la ciudad no se caracteriza por ser un bastión del MPN, pero sí tuvo como intendenta a un símbolo del partido provincial: Luz Sapag, consagrada en las urnas en tres períodos (1991, 1997 y 2007), hija de Elías y hermana del exgobernador Jorge Sapag.

Por el lado del PRO, se lanzó María Sol Petagna, concejal en la ciudad. El anuncio oficial lo hizo esta semana la presidenta del partido en la provincia, Leticia Esteves, cuando renovó el acuerdo programático con Figueroa. Su nominación podría sumar el aval de Arriba Neuquén, que está dentro del arco de La Neuquinidad.

Rolando Figueroa con María Sol Petagna.

Ambas postulantes contribuirán a juntar votos para la reelección del gobernador.

Retención y fuga

En 2023 el MPN retuvo la ciudad cordillerana y Carlos Saloniti fue reelecto con el 31,35%, pero llega al fin de su mandato con un fuerte desgaste, sorteando un pedido de juicio político en septiembre pasado y sin chances de incidir en su sucesión. San Martín es la localidad con mayor número de electores del sur neuquino—dentro de la Región de los Lagos— y el cuarto distrito de mayor peso en toda la provincia.

Saloniti firmó el decreto para plegar la elección municipal con la provincial. El 14 de febrero, además de intendente se renovará por completo el Concejo Deliberante que tiene 13 integrantes. Según el padrón provisorio, estarán en condiciones de votar unas 34.535 personas, a las que se sumarán los electores extranjeros.

Por ese electorado pelearán también las fuerzas opositoras, entre las que por ahora se detaca La Libertad Avanza que llevaría como candidata a una militante del partido en la ciudad. Se trata de María Ferreyra, licenciada en nutrición y psicóloga social que nunca ocupó un cargo público. En agosto pasado posteó una foto del histórico edificio municipal pintado de violeta anticipando su jugada.

El partido tuvo una deserción reciente cuando Gabriel Gómez grabó un video en el que cuenta que deja esta fuerza para mudarse a Arriba Neuquén. “Lamentablemente, como todos sabemos los valores por los cuales fundamos este espacio hoy ya no están en la conducción provincial”, dijo, en clara alusión a la senadora Nadia Márquez.

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Leandro López uno de los referentes de este "sello anfitrión" se limitó a responder en redes: "Bienvenidos los liberales a Arriba Neuquén". El funcionario provincial será candidato a intendente en Neuquén capital. Su marca alojó en 2023 a Márquez antes de que saltara a La Libertad Avanza.

Sin resolución en San Martín pero con anuncios en la ciudad

Por el lado de Más por Neuquén, el empresario Leonardo Del Pino manifestó su voluntad de representar a Jorge Sobisch en la ciudad. Sin embargo desde el partido señalaron que la postulación aún no está acordada.

El próximo lunes 30 de noviembre el armado opositor oficializará la lista en la capital. Todo indica que ungirán a Juan Peláez, la pata radical de la alianza, como candidato a intendente.