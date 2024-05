Sergio Massa piensa en 2025 y mueve a su tropa de leales en el territorio de Martín Llaryora

Sergio Massa vuelve a intentar un armado propio en Córdoba . Con las elecciones legislativas de 2025 como primera parada, el exministro aspira a llegar a las presidenciales de 2027 con el sello del Frente Renovador consolidado en las tierras de un Martín Llaryora , a quien por ahora no desafía.

La tropa massista no desconoce que cualquier construcción nace condicionada por el profundo rechazo que manifiesta el electorado cordobés contra el kirchnerismo y afines, rótulo con que el tigrense llegó al ballotage presidencial de noviembre.

Por el momento, entre los nombres que orbitan la atmósfera “Sergio” no se mencionan referencias con paso reciente por el kirchnerismo. Armadores visualizan un futuro de convergencia en las posturas centristas que tan bien conoce, lejos del extremo que se adjudica al kirchnerismo.

Esta concepción se ha reforzado tras la deriva del legislador Federico Alesandri, quien decidió ostentar vínculos K en momentos en que también se asomaba al rearmado del FR. Su foto con Cristina obró como virtual tarjeta de despedida.

Federico Alesandri y Cristina Fernández de Kirchner se reunieron en el Instituto Patria.

“Para los kirchneristas, Massa y Llaryora son lo mismo. Por ende, estar en el Frente Renovador es estar con el llaryorismo. Dicen que los únicos opositores son ellos”, sintetiza una voz renovadora.

El descontento con Martín Llaryora

El massismo no plantea aún una ruptura de lanzas con el gobernador de Córdoba, con quien mantiene un zigzagueante vínculo, atravesado alternativamente por pertenencias comunes e intereses cruzados, que remonta a fines del pasado siglo.

Sin embargo, para su aún vaporoso armado mediterráneo, no pierde de vista a tempranos disconformes con la gestión llaryorista. Según estudios propios, buena parte de quienes eligieron al sanfrancisqueño como gobernador no están conformes con el inicio de su gestión. Más aún, muchos no lo identifican como continuador de las políticas de los tótems cordobesistas, el mencionado De la Sota y Juan Schiaretti.

Por estos días, ya cuenta con apoyos subterráneos de dirigentes con pasado cordobesista. Exfuncionarios de alto calibre brindan asesoramientos técnicos y comparten experiencias sobre temáticas específicas.

Sus nombres aún no se develan. Cautelosos, no olvidan rigurosos encuadramientos previos, ni el 75% de votos que sacó Milei. La aceleración de una crisis económica de la que no toma distancia Llaryora podría apurar la salida a superficie.

Las indefiniciones realimentan sueños sobre nombres de peso para un futuro con identidad propia. El intendente Daniel Passerini, de afinidad con su coterráneo González; la diputada Natalia de la Sota, con juego propio dentro del bloque de Hacemos Coalición Federal; y Nazario, con quien Massa mantiene un vínculo que remonta a los tiempos de UNA y excede lo estrictamente lo político, incluyendo calculados movimientos con direcciones contrarias.

El armado del Frente Renovador en Córdoba

Este lunes, Kyshakevich, González, Taborda y Monserrat viajarán a Buenos Aires, donde serán recibidos por el extitular de Aduanas, Guillermo Michel, quien aguarda su confirmación como representante por la oposición en la Auditoría General de la Nación.

También presidente de la Fundación Encuentro, Michel les brindará directivas para avanzar en la conformación de la sede local del think tank, cuya inauguración se daría ya en invierno, en un local ubicado en el boulevard Las Heras, a pocos metros de la nueva sede del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba.

En el encuentro también tendrán precisiones sobre la visita de Malena Galmarini, quien coordina el armado del Frente en todo el país. La extitular de AYSA llegaría en la última semana de mayo, con la intención de reunir a todos los referentes del espacio, especialmente los que realizan tareas territoriales, paso previo a un gran plenario general.

En la visita remarcaría conceptos que ya vertiera Massa en el encuentro realizado en marzo, con referentes cordobeses, en el primer paso de la reactivación del espacio. Entre ellos, la importancia de no tensar cuerdas por el momento, especialmente en una Córdoba donde Milei aún goza de altos índices de aprobación. Especialmente en Córdoba, donde el pragmatismo ayudaría a olvidar los desaires de hace sólo meses.