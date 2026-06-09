Salta: Urtubey sale a recorrer la provincia para gambetear la intervención judicial y disputarle el PJ a Sáenz

Juan Manuel Urtubey va por la conducción del PJ de Salta junto a Emiliano Estrada y Pablo Kosiner.

La intervención judicial del PJ de Salta modificó el tablero, pero no frenó la estrategia que Juan Manuel Urtubey viene desplegando desde hace meses. Lejos de replegarse tras el fallo de la jueza María Servini que desplazó a la conducción partidaria impuesta por el la conducción nacional del PJ y aceleró la normalización del distrito, el exgobernador multiplicó recorridas por el interior provincial.

Las actividades realizadas en General Güemes , Metán , Rosario de la Frontera y otros departamentos muestran una dinámica que va más allá de la disputa judicial. Urtubey busca reconstruir una referencia política dentro del peronismo salteño y disputar la identidad que tendrá el partido en los próximos años.

Las recorridas también marcaron el regreso de Emiliano Estrada a la mesa de construcción del sector referenciado en Urtubey, toda una señal para el peronismo salteño. El exdiputado y exministro de Economía provincial volvió a compartir actividades con el exgobernador y con Pablo Kosiner , uno de los principales articuladores del espacio.

La foto que volvió a mostrarlos juntos representa una postal que hasta hace algunos meses parecía improbable y da cuenta del intento de reconstruir una conducción con volumen propio frente al avance de los sectores alineados con el gobernador Gustavo Sáenz sobre la estructura formal del partido.

La intervención judicial dictada por Servini el 15 de mayo alteró los planes que venía impulsando el partido referenciado en CFK. Hasta entonces, los interventores partidarios, Kosiner y María Inés Cannuni , trabajaban sobre un cronograma que proyectaba elecciones internas para octubre. El Congreso Nacional Justicialista tenía previsto ratificar ese esquema el 19 de mayo, pero la jueza resolvió intervenir antes, desplazó a la conducción partidaria y designó al abogado José Luis Napoleón Gambetta como interventor judicial.

La decisión fue celebrada por los sectores que responden al saencismo y que desde hacía meses cuestionaban las sucesivas intervenciones ordenadas por el PJ nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pablokosiner/status/2061492009555329207&partner=&hide_thread=false En Las Lajitas nos reunimos con representantes de todo el Departamento Anta de Fuerza Patria Salta.

La construcción de una alternativa política y social a Milei en Salta no se hace desde un despacho judicial.

Seguimos insistiendo en que el destino del Partido Justicialista lo… pic.twitter.com/1tbYTFlToJ — Pablo Kosiner (@Pablokosiner) June 1, 2026

El urtubeycismo interpretó el fallo como una maniobra que terminó favoreciendo a dirigentes cercanos al gobernador y aceleró un proceso electoral que consideran desigual. La tensión volvió a escalar cuando afiliados presentaron una cautelar para suspender las internas convocadas para el 2 de agosto. Argumentaban que los plazos eran excesivamente breves para organizar listas competitivas en toda la provincia.

La Justicia terminó rechazando el planteo y ratificó el cronograma impulsado por Gambetta. Por lo que, la resolución despejó el camino institucional, pero no resolvió la disputa política.

Dos modelos de peronismo

La discusión que atraviesa al PJ salteño excede ahora la cuestión administrativa. En el entorno de Urtubey sostienen que la verdadera pelea pasa por definir qué lugar ocupará el partido frente al gobierno de Javier Milei. Kosiner viene planteando ese debate desde antes de la intervención judicial.

"Nuestro proceso de trabajo sobre el peronismo iba más allá de despejar una fecha. Era claramente decirle a los salteños que nuestra propuesta era colocar al Partido Justicialista como eje articulador de un gran frente político y social que ponga freno a Milei", sostuvo durante una de las recorridas realizadas junto al exgobernador.

El exdiputado nacional aseguró además que el gobierno libertario "sacó de agenda a las provincias" y cuestionó el acompañamiento que distintos sectores políticos brindaron a las reformas impulsadas desde la Casa Rosada. "No hay una sola medida del gobierno nacional que haya favorecido a las provincias. Y tampoco hemos tenido en la provincia de Salta alguien que haya defendido a los salteños", disparó.

La definición funciona como una crítica simultánea al gobierno nacional y a la estrategia política de Sáenz.

La sombra de un acuerdo con Milei en Salta

La tensión se profundizó durante este fin de semana tras la publicación de versiones que dan cuenta de negociaciones entre gobernadores dialoguistas y La Libertad Avanza para diseñar acuerdos electorales de cara a 2027. Según distintas versiones que empiezan a dar vueltas en el pasilleo político nacional, mandatarios provinciales aliados al gobierno libertario estarían explorando mecanismos para evitar confrontaciones electorales en sus distritos y habilitar acuerdos con sectores libertarios en las elecciones provinciales. Entre los nombres mencionados apareció el de Sáenz.

Milei-recibio-a-los-gobernadores-Jaldo-Jalil-Saenz-y-Sadir-en-Casa-Rosada-tras-la-convocatoria-al-Pacto-de-Mayo.jpg Sáenz y los gobernadores del norte más abiertos al diálogo con la Casa Rosada, junto a Javier Milei.

Kosiner reaccionó con dureza al sostener que “mientras algunos intentan disfrazar de normalización institucional lo que fue una intervención judicial absolutamente arbitraria sobre el PJ Salta, parece que empiezan a aparecer con claridad los verdaderos objetivos políticos: domesticar al peronismo, vaciarlo de contenido opositor y convertirlo en un apéndice funcional del proyecto de Milei", afirmó. "Lo que denunciamos desde el primer día hoy empieza a quedar expuesto públicamente", sentenció luego.

Para el exinterventor partidario, detrás de la disputa judicial existe un intento de condicionar al peronismo salteño y convertirlo en una herramienta funcional a acuerdos políticos que terminarían favoreciendo la continuidad del proyecto libertario en la provincia.

Del otro lado, el abogado Raúl Medina, representante del sector que impulsó la demanda judicial que derivó en la intervención del PJ, rechazó de plano esa interpretación. Consultado por Letra P sobre las versiones que vinculan la normalización partidaria con una eventual estrategia electoral entre gobernadores y La Libertad Avanza, respondió que "esa es una movida de Urtubey y compañía", y atribuyó las denuncias a la preocupación que generó en ese sector el avance de la intervención judicial.

"Ahora tendrán que decir en qué gastaron los recursos del partido. Quinientos millones (de pesos) o más. Ya veremos", agregó Medina, trasladando la discusión hacia la administración de los fondos partidarios durante la intervención política anterior.

El regreso de Emiliano Estrada

En ese contexto, la reaparición de Estrada adquiere un significado político particular. Alejado de los primeros planos desde el final de su mandato como diputado, el exfuncionario volvió a integrarse a las actividades que encabeza Urtubey.

urtubey Estrada y Urtubey junto a CFK en San José 1111.

Dentro del peronismo salteño interpretan su regreso como parte de una estrategia de reconstrucción política más amplia. Estrada fue uno de los cuadros más relevantes de la gestión urtubeycista. Ocupó el Ministerio de Economía de la provincia y posteriormente construyó una proyección propia que lo llevó al Congreso.

Su presencia junto a Urtubey y Kosiner busca transmitir una idea de reorganización política frente a la ofensiva de los sectores alineados con Sáenz. La apuesta es combinar experiencia de gestión, estructura territorial y volumen político para disputar la conducción del partido.