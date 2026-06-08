El peronismo de Chaco buscó a Natalia de la Sota para acercar a Córdoba al armado contra Javier Milei

En Chaco, Natalia de la Sota pidió al peronismo trabajar en un programa de gobierno

La diputada Natalia de la Sota sumó este lunes una nueva escala a su recorrido federal. En Chaco , la dirigencia del peronismo local le planteó la necesidad de incorporar al justicialismo de Córdoba a una estrategia nacional para enfrentar a Javier Milei y disputar el poder a La Libertad Avanza en las elecciones de 2027.

La actividad se realizó en Resistencia por invitación del diputado de Unión por la Patria , Aldo Leiva , uno de los referentes del PJ chaqueño y dirigente cercano al exgobernador Jorge Capitanich .

Durante el conversatorio, integrantes de la dirigencia y militantes tomaron el micrófono y expresaron la necesidad de que el peronismo cordobés participe de una construcción política de alcance nacional capaz de ofrecer una alternativa electoral al oficialismo libertario. "Tienen que estar en la misma vereda", disparó un dirigente.

De la Sota recogió el planteo, aunque evitó pronunciarse en nombre del gobernador Martín Llaryora . En cambio, dejó en claro su disposición a participar de un proceso de articulación más amplio.

En su exposición, De la Sota sostuvo que el desafío principal consiste en discutir un programa antes que una lista de postulantes. “La historia nos obliga a tomar posición y ejecutar. Tenemos que lograr desde el peronismo, y de los sectores que acompañan, un cambio de modelo real”, afirmó.

La diputada también planteó la necesidad de revisar errores y recuperar el vínculo con sectores sociales que se alejaron del movimiento.

natalia de la sota chaco leiva En Chaco, Natalia de la Sota prometió trabajar por la unidad del peronismo

“Nos hemos equivocado mucho, no estoy acá para echar culpas, pero necesitamos un Estado solidario y eficiente. Pensemos en cosas básicas, nos urge diseñar un programa de gobierno”, señaló.

En esa línea, propuso acordar “cinco puntos básicos” para construir una plataforma común y advirtió sobre el creciente malestar social. “Tenemos que llegar a una sociedad donde hay una frustración mayor y una intolerancia creciente”, expresó.

Las especulaciones políticas rumbo a 2027

La visita a Chaco se sumó a actividades previas que De la Sota ya desarrolló en Mendoza, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Esta agenda federal alimenta las especulaciones sobre el rol que buscará desempeñar la dirigente en las definiciones políticas de 2027.

Las versiones la ubican como compañera de fórmula de Axel Kicillof. De hecho, el anfitrión Capitanich envió guiños al proyecto presidencial del gobernador bonaerense y las conexiones suelen hacerse rápido. Sin embargo, tanto el economista como la diputada descartan en privado esa posibilidad y concentran su discurso en la necesidad de construir un proyecto político común antes de discutir candidaturas.

Desde octubre, De la Sota trabaja en la construcción de un perfil propio con el objetivo de tener incidencia en las decisiones estratégicas del peronismo tanto a nivel nacional como provincial.

de la sota chaco pj Aldo Leiva fue el anfitrión de la reunión en la sede del PJ de Resistencia

En El Panal, sede del gobierno cordobés, continúan vinculándola con la estrategia del exministro de Economía Sergio Massa. Además, en el oficialismo provincial consideran que difícilmente impulse una iniciativa que ponga en riesgo la continuidad del cordobesismo en el poder, aunque no objetan este trabajo en todo el país. Al fin y al cabo, el propio Llaryora tampoco descarta un juego nacional, siempre y cuando crea que tiene su reelección asegurada.

La hija del tres veces gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota rechaza habitualmente las interpretaciones que la vinculan con padrinazgos políticos y soporta en silencio el mote de kirchnerista que le coloca el llaryorismo. Mientras tanto, profundiza una agenda que combina presencia territorial en su provincia y recorridas por distintos distritos del país.