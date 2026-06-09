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El Consejo de la Magistratura define si pide juicio político a un juez federal de Rosario cercano a Lorenzetti

Gastón Salmain, procesado por coimas y prevaricato, llega al plenario detenido, pero aún en funciones. El órgano podría suspenderlo este miércoles.

Por Letra P | Periodismo Político
El Consejo de la Magistratura define si pide juicio politico a Gastón Salmain, un juez federal cercano a Lorenzetti

El Consejo de la Magistratura define si pide juicio politico a Gastón Salmain, un juez federal cercano a Lorenzetti

El Consejo de la Magistratura de la Nación se reunirá este miércoles para tratar el pedido de juicio político contra Gastón Salmain, el juez federal de Rosario acusado de recibir coimas y ser parte de distintas maniobras delictivas en Santa Fe. El caso llegó al plenario con un dictamen unánime de la comisión de Acusación, que propuso avanzar con su remoción.

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La reunión comenzará a las 9.30, bajo la conducción del presidente de la Corte Suprema y del Consejo, Horacio Rosatti. La agenda incluye varios temas administrativos y judiciales, pero el expediente de Salmain aparece como el punto de mayor tensión.

Para abrir el proceso de remoción se necesitan dos tercios de los votos de los presentes, una mayoría que algunos ya se atreven a dar por descontada. Si ese número aparece, el Magistrado quedará suspendido de manera inmediata y su futuro pasará a manos de un Jurado de Enjuiciamiento.

Gastón Salmain y la causa que lo dejó al borde del juicio político

El juez federal de Rosario está procesado desde diciembre por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. En la causa también está imputado el escribano y operador judicial de Santa Fe Santiago Busaniche.

La causa central investiga una presunta maniobra para manipular un expediente judicial y emitir un fallo que habilitó a un financista rosarino a comprarle al BCRA diez millones de dólares cuando aún regía el cepo cambiario, durante los últimos meses de la gestión de Alberto Fernández. A cambio del inocente gesto, habría recibido una coima estimada en 200 mil dólares.

El expediente también expuso otro antecedente sensible. Salmain fue acusado de omitir, durante el concurso que lo llevó a la Magistratura, que había sido expulsado del Poder Judicial en 2002, cuando trabajaba en el fuero de la seguridad social. Aquel episodio estuvo vinculado con el ofrecimiento de una coima para manipular un sorteo judicial.

Salmain y el affaire del tabaco en Rosario

El nombre de Salmain ya había quedado expuesto en Rosario por el conflicto judicial alrededor de la tabacalera Bronway.

Como en su momento publicó Letra P, el dueño de la empresa, Darío Ippolito, denunció penalmente al juez después de que ordenara a la la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no venderle más estampillas para comercializar cigarrillos. Sin esas estampillas, la tabacalera no podía seguir operando con normalidad.

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Darío Rubén Ippolito, dueño de la tabacalera Bronway SA.

Darío Rubén Ippolito, dueño de la tabacalera Bronway SA.

Bronway sostuvo que esa decisión terminó empujando el cierre de su planta sobre la Ruta 34. También acusó al magistrado de haber movido una causa que llevaba años dormida.

Los vínculos Con Servini y Lorenzetti

Antes de quedar bajo la lupa del Consejo, Salmain ya se movía con contactos de peso dentro de la familia judicial. Trabajó como asesor del estudio Servini & Asociados, ligado al entorno de la jueza federal María Romilda Servini, una de las figuras históricas de Comodoro Py.

Su llegada al juzgado federal de Rosario también tuvo una señal de volumen político: a la jura asistió el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, quien incluso tomó la palabra durante el acto.

Qué puede pasar si el Consejo suspende a Salmain

El plenario del Consejo de la Magistratura no definirá este miércoles si Salmain es culpable o inocente. Lo que debe resolver es si existen elementos suficientes para abrir el proceso de remoción y apartarlo preventivamente del cargo.

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Consejo de la Magistratura define si envía a jury al juez de Rosario, Gastón Salmain.

Consejo de la Magistratura define si envía a jury al juez de Rosario, Gastón Salmain.

Ese punto no es menor. Si se alcanzan los dos tercios necesarios, el juez federal de Rosario quedará suspendido de inmediato y el expediente pasará al Jurado de Enjuiciamiento, que deberá resolver antes de fin de año si corresponde destituirlo por mal desempeño.

El caso tiene una rareza difícil de disimular: la prisión preventiva contra Salmain se ejecutó, pero el magistrado todavía no fue relevado en términos administrativos. Por eso, aun detenido en el marco de la causa penal que lo tiene procesado, siguió formalmente en ejercicio y hasta fue designado a principios de abril por la Cámara Federal de Rosario para subrogar el juzgado federal de Rafaela.

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