Llaryora en la campaña nacional de Schiaretti: para el sanfrancisqueño, la candidatura de su antecesor abrió un camino que no está dispuesto a abandonar.

Mirame como...: Martín Llaryora confirmó este martes que no se despegará de la postura nacional de Juan Schiaretti.

En ese tono, patean la pelota para adelante y ratifican su posición: “ Somos un partido nacional de siete puntos, no nos van a venir a apurar . El 10 de diciembre nos sentaremos con quien gane la elección , garantizaremos gobernabilidad a cambio de una agenda federal en serio, y en el 2025 vamos a seguir haciendo crecer a nuestro propio espacio político”.

“No nos vamos a mover ni un ápice de la postura de nuestro partido”, dicen en el llaryorismo bajándole por completo el precio a la expectativa que el massimo conservaba respecto a un posicionamiento a favor del ministro candidato. A diferencia de Schiaretti, el sanfranciqueño no tiene la certeza de que Massa sea “un kirchnerista”, y de hecho no lo llama de ese modo, como sí lo repite el gobernador. Sin embargo, sabe que el armado del tigrense, a quien conoce desde finales de los noventa, trae consigo “el lastre” de ese sector político al que no sólo es refractario el schiarettismo, sino la mayor parte de la sociedad cordobesa.