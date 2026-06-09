Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
TODOS A LA CANCHA

Ricardo Quintela deja correr un enjambre de candidatos peronistas para sucederlo, pero se guarda una carta

Mientras sueña con la Casa Rosada, el gobernador de La Rioja piensa en su sucesión. Quiénes juegan. La posibilidad de una re-reelección, sobre la mesa.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
Ricardo Quintela moldea su sucesión en La Rioja, pero se guarda una carta.

Ricardo Quintela moldea su sucesión en La Rioja, pero se guarda una carta.

Mientras sueña con llegar a la Casa Rosada, Ricardo Quintela mandó a su entorno a administrar la competencia por su sucesión en el gobierno de La Rioja con un mantra: todos están autorizados a jugar para construir su imagen, pero la decisión final será del Gitano que, igualmente, se guarda un as en la manga.

Notas Relacionadas
Quintela, contra las cuerdas: La Rioja es la provincia más afectada por el cierre de empresas que dan empleo
SIN TRABAJO

Quintela, contra las cuerdas: La Rioja es la provincia más afectada por el cierre de empresas que dan empleo

Mientras tanto, pone un ojo en su sucesión al frente de La Rioja, una misión difícil no tanto por los déficit internos del PJ, sino por el rival de fuste que asoma enfrente: Martín Menem, jefe de la franquicia libertaria riojana.

El entorno del Gitano opera con el mantra que baja de su conducción y advierte que todos están habilitados a jugar, pero Quintela no bendecirá a nadie todavía. “Ricardo no pone en valor a nadie, no estamos en momentos de desequilibrar la competencia”, dicen a su lado. El objetivo de la estrategia es que todos tengan un número considerable, pero no determinante, de intención de voto -ocho a diez puntos- para estar disponibles en la grilla cuando el gobernador tenga que tomar una decisión.

QuintelaMolina
Ricardo Quintela y Armando Molina.

Ricardo Quintela y Armando Molina.

Hay, además, una razón de autopreservación detrás de la estrategia de Quintela, que no quiere que haya imprescindibles. Si un nombre saca demasiada ventaja, la competencia se desequilibraría y la decisión del gobernador pasaría a estar condicionada. Además, quien pique en punta necesariamente pasaría a competir por la centralidad en la escena política con el propio gobernador.

En resumen, una competencia pareja le asegura al gobernador mantener el control político de la provincia sin sobresaltos.

Los nombres que suenan en La Rioja

Un nombre que aparece es el de Armando Molina, intendente de la capital provincial. Molina es el hombre más cercano a Quintela. Comenzó como su fotógrafo, fue su secretario ejecutivo en sus primeras dos gestiones como intendente, su viceintendente en el tercer mandato y secretario de la gobernación cuando el Gitano ganó la provincia.

Otra figura con peso en la gestión que se anota en la grilla es la vicegobernadora Teresita Madera, que tiene una larga trayectoria en roles legislativos y un paso como ministra de Desarrollo Social hace algo más de una década.

Ricardo Quintela y Teresita Madera.png
Ricardo Quintela y Teresita Madera.

Ricardo Quintela y Teresita Madera.

No es la única mujer aspirante que ya sabe lo que es acompañar a Quintela. También suena la senadora Florencia López, que fue su vice en el primer mandato. La exintendenta de Arauco también es la candidata que los gobernadores del Norte Grande intentaron colar en la Corte Suprema de Justicia ante la renuncia de Elena Highton de Nolasco.

Con menos pergaminos, también se anota a Natalia Álbarez Gómez, rectora de la Universidad Nacional de La Rioja.

La sucesión tiene también un capítulo familiar. “Aspiro a la gobernación como cualquier político”, dijo Jerónimo Quintela, hijo del gobernador y titular de la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja. En rigor, antes de Quintela Jr., la que ya aparecía con fuerza en la grilla de postulantes es Gabriela Pedrali, madre de los hijos del gobernador y diputada, con peso propio en el peronismo riojano.

El as en la manga

Más allá de las especulaciones, Quintela tiene un as bajo la manga por si su plan de proyectarse a los escenarios nacionales no logra buenos resultados. La posibilidad de competir por un tercer mandato quedó abierta tras la reforma constitucional que motorizó en el primer semestre de 2024, que establece que todos los cargos legislativos y ejecutivos tienen la posibilidad de ser reelectos una sola vez, aunque no estableció ningún criterio respecto de cómo contabilizar los mandatos que ejerció con la anterior Carta Magna.

Así las cosas, Quintela está a tiro de una interpretación judicial favorable que le permita pelear por otros cuatro años en el poder riojano. Necesita que, como la nueva Constitución establece nuevas condiciones para que el mandato sea ejercido, el Poder Judicial le cuente su periodo actual como primero y no como el segundo. Es la principal crítica que formuló la oposición durante el proceso de reforma, durante el cual incluso intentó colar una cláusula transitoria que le saacar al mandatario la posibilidad de un tercer mandato. El peronismo, con mayoría en la Convención, lo impidió.

Temas
Notas Relacionadas
Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Gustavo Melella.
DISCUSIÓN 2027

Quintela se juega a un palo: "Kicillof puede encabezar la reestructuración del país"

El gobernador de La Rioja aseguró que en el peronismo "se está armando un debate profundo para recuperar el poder".
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, se prueba la banda. 
DISCUSIÓN 2027

Quintela habló de una candidatura a presidente y le metió ruido a la cumbre del peronismo federal

El gobernador de La Rioja insinuó un operativo clamor que lo vuelve a poner en el mapa nacional. El rol de Victoria Tolosa Paz y el futuro del PJ.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Patricia Bullrich, jefa de LLA en el Senado.
LA INTERNA LIBERTARIA

Bullrich mantiene 11 diputados fieles y los habilita a diferenciarse del Gobierno

Por  Mauricio Cantando
Juan Manuel Urtubey va por la conducción del PJ de Salta junto a Emiliano Estrada y Pablo Kosiner.
TODO ROTO

Urtubey sale a recorrer Salta para gambetear la intervención judicial y disputarle el PJ a Sáenz

Por  Maira López
Imagen generada con inteligencia artificial
EL BOLSILLO Y LAS URNAS

La economía de Milei, el peronismo y mil preguntas

Por  Marcelo Falak
María Migliore, la ex ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, busca construir un camino propio con la agrupación Popurrí.
ENTREVISTA

María Migliore: "La política de la Ciudad de Buenos Aires se está cerrando sobre sí misma"

Por  Francisco Basualdo