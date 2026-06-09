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¿Javier Milei o Patricia Bullrich? No hay espacio para dos candidaturas de derecha en 2027

El Presidente retiene dos de cada tres votos de ese universo. El peso político de la senadora y los números de la oposición. Los datos de Reale Dalla Torre.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
¿Javier Milei o Patricia Bullrich?: no hay espacio para dos candidaturas de derecha en 2027

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Letra P | Susana Maidana
Susana Maidana

El estudio nacional de la consultora de Reale Dalla Torre, que se realizó entre el 25 y el 31 de mayo sobre 1665 casos, muestra que no hay margen para dos ofertas pro mercado competitivas en simultáneo. En un escenario electoral, Milei y Bullrich concentran en conjunto 42,8% del electorado: 28,4% para el jefe de Estado y 14,4% para la exministra de Seguridad.

En un eventual ballotage entre los dos candidatos libertarios, Milei concentra el 66,4% de las preferencias, frente al 33,6% que se inclina por Bullrich. En otras palabras, dos de cada tres votantes de ese espacio se inclinan por el Presidente cuando se les pide elegir entre ambas figuras.

encuesta 1

La intención de voto de Javier Milei y de la oposición

El estudio también muestra que el Presidente conserva una posición dominante pese al desgaste registrado en los últimos meses. De hecho, su intención de voto alcanza el 28,8%, cinco puntos por encima de un peronismo unificado con el 24%: el gobernador Axel Kicillof encabeza con 16,6%, lo siguen el excandidato presidencial Sergio Massa, con el 5,6%, el diputado Juan Grabois, con 1,3% y el senador por San Juan Sergio Uñac, con 0,5%.

La intención de voto del líder de La Libertad Avanza (LLA) refleja volatilidad a lo largo de los últimos tres meses. Alcanzó su pico en abril, con el 31,8%, pero no logró consolidar ese resultado ya que en mayo marca una corrección de tres puntos que lo lleva al 28,8%. Sin embargo, ese número sigue siendo superior al registrado en marzo (26,7%).

Javier Milei o Patricia Bullrich, esa es la cuestión

El análisis de la encuesta sugiere que una segunda candidatura de derecha no ampliaría la base electoral de LLA, sino que competiría por los mismos votantes. Si bien la exdirigenta PRO conserva volumen político y una imagen positiva similar a la del Presidente, esos datos no se traducen en votos.

En la última semana, la senadora agitó el avispero dentro del oficialismo al no apoyar la decisión de la Casa Rosada de bajar la postulación de María Verónica Michelli a jueza de un tribunal platense. En medio de esa interna, el relevamiento de Reale Dalla Torre muestra que dos candidaturas que representan a la derecha no atraen a votantes peronistas o progresistas.

En un hipotético enfrentamiento entre Milei y Bullrich, el 81% de quienes respaldan a Kicillof y más del 70% de los votantes de Massa optarían por el voto en blanco antes que acompañar a alguno de los dos candidatos libertarios. El conflicto, por lo tanto, se desarrolla exclusivamente dentro del electorado no peronista.

REALLE DALLA TORRE- Encuesta Nacional (Mayo)

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