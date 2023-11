Como la organización del acto, Massa tampoco podía calibrar de antemano los efectos de la ruptura de la neutralidad por parte de Juan Schiaretti, que no cesó en sus hostilidades antes, durante y después de la gira proselitista del aspirante presidencial de Unión por la Patria (UP). Pasadas las 22, cuando terminó su discurso de unidad nacional y envió un contundente mensaje al gobernador electo, Martín Llaryora, Massa comprobó que la masividad del acto fue el único objetivo cumplido. No pudo exhibir el abanico de la nueva dirigencia cordobesista. Tampoco logró medio guiño del próximo titular del Panal pese a las señales enviadas. Experimentó el verticalismo del justicialismo provincial en toda su expresión.