Sebastián Chale: "No descarto postularme a intendente de Rosario, pero no me desespera"

El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale , encara el último tramo de la gestión de Unidos en la ciudad con la confianza puesta en el plan de obras. Cree que hay un resquicio para que Pablo Javkin busque un tercer mandato, pero aclara que "no es la primera opción".

Chale sabe que el suyo es uno de los nombres que suena. “Me honra”, asegura. El verano del funcionario transcurre en la ciudad. Sin vacaciones programadas -aunque asegura que alguna escapada hará con su familia-, sigue coordinando la gestión del Palacio de los Leones . Aprovecha, eso sí, que ya no hay más eventos sociales a la tarde para volver temprano a su casa, estar con sus hijos y aprovechar el jardín, desde donde atiende a Letra P .

- En 2025 Rosario logró la autonomía . ¿Eso ya se ve en la gestión cotidiana?

- Lo más visible en estos primeros días fue la posibilidad de ingresar a terrenos abandonados sin tener que pasar el procedimiento engorroso que existía antes. Está también la cuestión del corralón, con vehículos que llevan mucho tiempo ahí. Y, sobre todo, la posibilidad de endeudamiento para obra pública: sólo necesitamos la aprobación del BCRA y del ministerio de Economía, no la provincial. Es una suma de pequeñas cosas de desburocratización.

- Equilibrar. Hay muchas obras en marcha. Lo central es acceder a financiamiento de mediano y largo plazo para mejorar infraestructura, sobre todo barrial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sebachale/status/1996194051671089479&partner=&hide_thread=false Una mañana que quedará en la historia de la ciudad. En el tricentenario de Rosario, promulgamos desde hoy y para siempre nuestra Autonomia. pic.twitter.com/viiZDNMdlq — Seba Chale (@sebachale) December 3, 2025

- ¿Y en infraestructura de mayor escala?

- Hay conversaciones con el gobierno provincial sobre un borrador del proyecto del tren. También vemos con expectativa al Puerto. Y si Argentina se acomoda económicamente hay muchos proyectos de inversión privada que pueden activarse. Todo lo que conseguimos en normativa para favorecer las inversiones todavía no se pudo materializar en proyectos de gran envergadura.

El vínculo con el gobierno nacional

- ¿Los municipios siguen con un vínculo difícil con la Nación?

- No hay mucho registro de los municipios ni diálogo. Lo que necesitamos es que nos dejen hacer, no pedimos mucho: que mantengan avenida Circunvalación, que iluminen el acceso por autopista, completar el nudo de acceso a la autopista en calle Wilde, que es una obra insignificante para un gobierno nacional, los aportes al transporte que hoy recibe Buenos Aires y nosotros no, que nos dejen tomar créditos internacionales y no mucho más. Estuvimos un año para que reactiven la obra del Monumento a la Bandera.

- ¿Unidos encara su mejor período en Rosario hacia 2027?

- Sí, totalmente. El plan de obras de 2026 no registra antecedentes y los eventos que va a haber tampoco. Sólo se compara con 2004, que estuvo el Congreso de la Lengua Española, con la diferencia de que en ese momento empujaba la inversión privada y ahora empuja la inversión pública.

Los cambios en el gabinete de Pablo Javkin

- Con los últimos cambios de gabinete, ¿ganó la tribu radical que lideran Franco Bartolacci y María Eugenia Schmuck?

- La evaluación no fue por los sectores que dieron origen al armado. En un recambio de mitad de mandato no hay tiempo para que una persona nueva aprenda desde cero. Necesitas alguien fogueado y Pablo quería que haya renovación generacional. No hubo un criterio de lotear el gabinete. Es refrescar la gestión.

JavkinChale Pablo Javkin y Sebastián Chale.

- ¿El no de Javkin a buscar un tercer mandato es rotundo?

- No es rotundo, pero no es su primera opción. Él dijo: si es para que la ciudad no caiga en malas manos, es candidato. Pero siempre buscamos renovación, que los proyectos no dependan de una persona. Por eso queremos terminar bien estos dos años de gestión, que Pablo termine bien arriba, porque sabemos que eso es lo que nos dará a nosotros la posibilidad de ser la opción ganadora en el 2027.

- Si no es él, ¿hay nombres?

- Está abierto. Danza de nombres, sobra. Todos tienen sus características, sus fortalezas, sus flaquezas, su trayectoria, su formación. Hay opciones. El foco en este año está puesto en la gestión y en llegar fuertes al año que viene, más allá de quién encabece. No le quito valor al nombre, pero va a pesar la cuestión del proyecto.

- ¿Vos?

- No lo descarto. No me gusta la hipocresía de decir que no sé que se me menciona. Me siento preparado, tengo experiencia. Por supuesto que si mi nombre sirve para sintetizar posiciones, me encantaría. Pero no estoy desesperado, hoy me obsesionan otras cosas. Las cosas se pueden dar más naturalmente si yo, por ejemplo, hago bien mi laburo como secretario de Gobierno. Ésa es mi obsesión hoy. Sé que se habla y me honra que se hable.

La reforma electoral de Santa Fe

- ¿Hay que hacer una reforma electoral?

- Cada tanto es sano modernizar el sistema. La boleta única es un logro de Santa Fe, que se valora en el país y que hay que cuidarlo. Hay que alentar ese sistema, no retroceder. Hay que mantener las PASO, que han fortalecido gobiernos. Hay que mantener la esencia, pero se puede mejorar.

- Se habla de modificar la boleta única, pegar diputados y gobernador e intendente y concejales.

- Quisiera ver la letra chica, pero ahí ya entramos en sutilezas. Cuanto más se promueva participación y practicidad para votar, mejor. La boleta única lo logra.

- En 2027 también se va a discutir la carta orgánica de Rosario. ¿Se creará la figura del viceintendente? ¿Y el ballotage?

- Con lo del viceintendente hay un consenso importante. Ballotage es un tema de debate de una reforma electoral. Deberíamos poner un ojo en lo provincial y ver qué ocurre. Si hubiera ballotage en la provincia, es lógico que también haya en la ciudad. A priori, me gusta la idea. Suma a darle legitimidad al gobierno en elecciones reñidas o atomizadas. Pero es mejor esperar a ver qué dice la Legislatura. La idea del viceintendente tiene más consenso.