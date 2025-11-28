Autonomía de Rosario: qué cambia en la ciudad con la ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante

Rosario alcanzó finalmente su autonomía municipal luego de que el Concejo Deliberante sancionara este jueves la ordenanza propuesta por el intendente Pablo Javkin . La iniciativa obtuvo un respaldo unánime en general, aunque con algunos cuestionamientos en particular. En los hechos, la aprobación implica que el Ejecutivo rosarino contará de forma inmediata con nuevas competencias y facultades.

En 2027, en tanto, se realizará la votación de convencionales estatuyentes que deberán redactar la primera Carta Orgánica de la ciudad.

Tal como sucede desde hace tiempo, Ciudad Futura se convirtió en la oposición más dura frente a la propuesta del oficialismo . El partido de Juan Monteverde rechazó la totalidad del título 2 del texto, que dispone cuáles serán las competencias que quedarán en manos del Ejecutivo de manera inmediata. Confrontó directamente con Unidos . Otros concejales de la oposición también expresaron su rechazo en artículos particulares.

“La Ciudad de Rosario reafirma su plena autonomía en las dimensiones institucional, política, administrativa, económica y financiera”, reza el primer artículo de la norma aprobada este jueves. El texto acompaña el proceso de autonomía municipal que habilita la Constitución Nacional desde 1994 y desde este año la nueva Carta Magna de Santa Fe .

El rango constitucional que adquirió la autonomía establece que las ordenanzas tendrán predominancia por sobre las leyes provinciales en materia de competencia municipal.

Además, desde el punto de vista administrativo, el municipio contará con nuevas facultades que le permitirán accionar sin la aprobación de la provincia. Desde ahora, la ciudad podrá tomar deuda sin necesidad de una venia proveniente del Ejecutivo de Santa Fe. En este caso, el único requerimiento será que el Concejo Deliberante apruebe por mayoría calificada la propuesta.

El municipio ahora también tendrá atribuciones respecto de arbolado público, terrenos baldíos, autos retenidos en el corralón, antenas y telecomunicaciones, expropiaciones, compras y contrataciones y en el procedimiento administrativo municipal. La ordenanza también reconoce a Rosario como ciudad nodal del área metropolitana, lo cual le permitirá a la ciudad firmar convenios con localidades aledañas.

La disputa por el empleo público y el guiño del peronismo al sindicato

La ordenanza impulsada por Javkin establece nuevas disposiciones para el empleo público dependiente de la municipalidad de Rosario. Además de ratificar el Estatuto del Empleado Municipal como régimen rector, se formalizó la paritaria municipal y se mantuvieron los parámetros previsionales actuales. Salvo regímenes especiales, las edades de jubilación seguirán siendo de 60 años de edad para las mujeres y de 65 para los varones.

Sin embargo, el aspecto más sensible de este apartado pasa por otro lado. El artículo 68 establece que el Ejecutivo municipal podrá intimar a los agentes que excedan los 70 años de edad para que inicien sus trámites jubilatorios. Este ítem, resistido por el peronismo por considerarlo regresivo, pone contra las cuerdas al líder del gremio de empleados municipales, Antonio Ratner, próximo a alcanzar la edad límite.

La ordenanza de autonomía también dispuso el principio de libertad sindical. Es decir que otros sindicatos, además del de Ratner, podrán participar de la paritaria si acreditan contar con al menos el 10% del personal municipal afiliado. Aunque por ahora la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) -otro de los gremios principales de Rosario- no está cerca de alcanzar ese número, se abrió la puerta para nuevos jugadores sindicales.

La futura estatuyente de 2027 y la posibilidad de incluir un ballotage

El último de los aspectos fundamentales que introdujo el proyecto del Ejecutivo se relaciona con la posterior elaboración de la primera Carta Orgánica del municipio. El texto será redactado por una Convención Estatuyente compuesta por 28 integrantes que serán elegidos en comicios que se desarrollarán en simultáneo con las elecciones locales de 2027.

De manera homóloga al proceso de reforma de la Carta Magna provincial de este año, la Convención tendrá 40 días para sesionar, con posibilidad de extenderse por 20 más. Deberá ser convocada por el Ejecutivo municipal en los 180 días posteriores a la elección.

El texto final deberá ser aprobado por mayoría absoluta. Si bien la Convención será soberana, hay un temario sugerido por el Ejecutivo que no será vinculante. Los temas propuestos para la evaluación del plenario fueron: