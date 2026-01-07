Los detalles del pliego de la ex-Rural de Rosario, la concesión por la que se relamen gigantes del espectáculo

Uno de los renders que el gobierno de Pablo Javkin dio a conocer sobre el proyecto que pretenden en la exRural de Rosario.

La licitación del predio de la exRural de Rosario entró en su fase más sensible: la letra chica. El pliego general, publicado este miércoles, fija un esquema de concesión a 30 años con un canon elevado, exigencias de inversión y límites estrictos que empujan a los interesados a pensar en sociedades y alianzas.

Con el llamado ya publicado y la apertura de sobres prevista para el 7 de febrero, el municipio que conduce Pablo Javkin puso sobre la mesa el marco que regirá uno de los negocios urbanos más relevantes de las últimas décadas. No sólo por la magnitud del predio y su ubicación estratégica en el Parque Independencia , el pulmón verde más importante de la ciudad, sino también por el tipo de jugadores que empieza a tallar y por el modelo de ciudad que el Ejecutivo busca consolidar.

En rigor, el llamado a la concesión es por un plazo de 30 años bajo un esquema integral: proyectar, construir, remodelar, explotar y mantener el espacio, sin transferencia de dominio, pensado para albergar ferias, exposiciones, congresos y espectáculos deportivos y culturales, entre otros.

El canon mínimo exigido es de $50 millones mensuales, pero no se trata de un monto fijo tradicional. El pliego establece un monto mixto, que surgirá de una fórmula que pondera distintas unidades de negocio: metros cuadrados del salón multipropósito y del estadio Arena ; valor de la hora de estacionamiento; tarifa de baños públicos; y otros servicios comerciales que proponga el concesionario. Esa estructura se revisa de manera trimestral y escala progresivamente a medida que se habilitan los distintos componentes del complejo.

ROSARIO ARENA EN LA EX RURAL: vamos a tener el polo de atracción cultural, deportiva y de eventos más importante de la Argentina. pic.twitter.com/spZRqolWUw

Además, el canon no se paga pleno desde el inicio. Durante los primeros cinco años se aplica un esquema escalonado que va del 15% al 100%, pero con una condición clave: cada unidad que se habilite — Arena , ferias, gastronomía, estacionamiento— activa automáticamente su porcentaje de pago, aún si se inaugura antes de los plazos máximos previstos.

ExRuralRosarioRender2 Otro de los renders que dio a conocer en su momento la Municipalidad de Rosario sobre el proyecto de la ex Rural.

Patrimonio, alturas y uso del espacio

Lejos de un aprovechamiento inmobiliario sin restricciones, el pliego impone un corset urbanístico y patrimonial que condiciona el negocio. El predio incluye edificios con protección histórica de distinto grado, como el Pabellón de Toros, el de Aves y Conejos, las tribunas del picadero y la Casa del Socio, que sólo pueden ser restaurados o refuncionalizados con aval del área municipal de Patrimonio.

A eso se suma una limitación sobre nuevas construcciones: la ocupación máxima no puede superar el 30% del área exclusiva concesionada y la altura general queda limitada a cinco metros. Sólo se habilitan dos excepciones relevantes: el estadio Arena, que puede alcanzar los 22,5 metros, y el edificio de ferias y convenciones, con un tope de 20,5 metros más un anillo técnico.

Otro punto central del pliego es que el concesionario no sólo explotará el área exclusiva, estimada en casi 59 mil metros cuadrados, sino que deberá hacerse cargo de la remodelación y mantenimiento de unos 28 mil metros cuadrados de área pública, incluidas las veredas perimetrales.

En materia de accesibilidad, se fijan al menos cuatro ingresos obligatorios desde avenidas clave y una exigencia que impacta de lleno en la inversión inicial: un estacionamiento subterráneo con un mínimo de 400 plazas, con accesos definidos. También se permite un playón complementario, dentro o fuera del predio, como apoyo logístico.

Arena Rosario ex Rural 2 El predio de la ex Rural de Rosario que el Municipio quiere concesionar.

El pliego suma obligaciones ambientales y técnicas: preservación estricta del arbolado existente, forestación de áreas libres, prohibición de cartelería publicitaria en el espacio público y sistemas obligatorios de retardo pluvial. Incluso se exige la construcción de baños públicos.

Juegos Suramericanos 2026, la ficha que se juega Maximiliano Pullaro

Uno de los elementos más políticos del pliego es su vínculo con los Juegos Sudamericanos 2026, que Rosario organizará junto a otras ciudades de Santa Fe. Es uno de los eventos a los que tanto la ciudad como el gobierno de Maximiliano Pullaro dan mayor jerarquía para este año, inclusive haciendo una presentación días atrás en la Costa Atlántica. El concesionario deberá garantizar, como mínimo, una oferta gastronómica operativa durante el evento y ejecutar las obras sin interferir con su desarrollo.

Es uno de los plazos que figura en el cronograma de obras escalonado. Entre los deadlines más importantes se cuentan el del edificio de ferias y exposiciones, que tiene un plazo de hasta 60 meses; el del estadio Arena, que cuenta con un plazo máximo de 48 meses; y el del estacionamiento subterráneo, una de las inversiones más relevantes del proyecto, podrá ejecutarse en un plazo máximo de 60 meses.

Los interesados en la exRural de Rosario

Con este esquema, la licitación de la exRural aparece diseñada para actores con espalda financiera, capacidad técnica y experiencia en proyectos complejos. El canon elevado, la inversión inicial, la garantía de oferta de $180 millones exigida, las restricciones urbanas y el mantenimiento del espacio público reducen el margen para jugadores individuales y explican por qué el mundo empresario empezó a mirar el proceso como un rompecabezas de alianzas.

2026-01-04NID_284937O_2 Los Juegos Suramericanos 2026, la ficha que se juega Maximiliano Pullaro dentro de la concesión de la ex Rural.

La productora Dale Play -ligada a Duki, Bizarrap y tantos otros-, la familia Saguier -operadora del Movistar Arena-, el histórico productor Daniel Grinbank y Alpha Media, la productora de Marcelo Fígoli, son algunos de los gigantes del espectáculo que mostraron interés en una primera instancia.

Por el lado rosarino, se mostraron interesados Vito Scaglione del diario La Capital; Jorge Cura de Martha Cura Catering; Guillermo Marshall, de Marshall Catering; Gustavo Curto, operador de Salones Puerto Norte; los hermanos Andrés Abiad y Gastón Abiad, de MA Producciones; la productora Asfalto, encabezada por Guillermo Montironi y Ariel Jokanovich; y Fernando Lourido, propietario de Lehonor y Altura Wines. Muchos de ellos formaron parte de la ronda de consultas formal habilitada tiempo atrás por el municipio.