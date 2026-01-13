Río Negro: Albino Garrone, el intendente streamer que busca abrirse paso en la renovación del peronismo

Albino Garrone , el intendente de la localidad de General Enrique Godoy, en el Alto Valle de Río Negro , es la nueva expresión joven del peronismo que busca renovar al Partido Justicialista (PJ). Lo hace subido a la ola streamer, construyendo audiencia para dar batalla contra La Libertad Avanza (LLA).

A sus 37 años, se posiciona como una de las voces que pretende alcanzar influencia en el peronismo rionegrino, hoy acaparado por la familia Soria y el kirchnerismo duro. Con un estilo comunicacional que combina calle y un uso estratégico de las redes sociales, ambiciona entrometerse en el rumbo del justicialismo en tiempos en que la pantalla pesa tanto como el territorio.

Ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y con una historia familiar profundamente ligada al justicialismo —su padre, Juan Domingo Garrone , fue intendente del mismo municipio durante tres periodos y legislador provincial— combina raíces con una búsqueda de identidad propia. La saga familiar, cercana históricamente a Miguel Ángel Pichetto , ya lo predisponía a transitar los vericuetos de la política rionegrina, pero su generación lo obliga a pensar otra fórmula de llegada al electorado.

“Estamos preparados para ser parte de la discusión, es importante dar muestra de lo que hoy la sociedad mira y demanda”, le asegura a Letra P .

En tiempos donde la política municipal no se reduce a gacetillas latosas y fotos de inauguraciones, el intendente de Godoy apuesta a la nueva era. La presencia activa en redes, con contenidos que combinan información sobre obras con momentos espontáneos -como un video que se volvió viral con más de 100 mil “me gusta” y miles de compartidos-, muestra su lectura de que hoy la conversación se da entre usuarios y que hacer política requiere de empatía digital.

Desde esa lógica, el lanzamiento de su programa en el canal de YouTube Gluten es una pieza clave de la estrategia. No se trata de un ciclo tradicional sino de un formato pensado para un público que consume política por fuera de los medios clásicos, que busca información con tono directo y cercano. “Hablamos de política, con actores que piensan como nosotros o de la oposición”, cuenta sobre el proyecto.

WhatsApp Image 2026-01-08 at 16.55.48 En plena acción. El intendente Albino Garrone y el senador Martín Soria, entonces candidato por Fuerza Patria en Río Negro

El nombre del canal está ligado al oficio histórico de su familia: su padre, al que acompañó durante toda la vida pública, fue un reconocido panadero de la localidad. Su madre se dedicó a la repostería. Tanto el aroma como la técnica del buen pan son parte de la vida para la familia Garrone.

Con esa impronta, llana y de barrio, busca darle a su mensaje una vuelta que amplifique la audiencia. En esa línea, incorporó en algunos episodios a actores de otras fuerzas partidarias. La comunidad que se formó se basa en una forma propia de expresar, en un tiempo donde la marca personal es sustancial.

“Desde los micrófonos comunicamos y participamos del debate, el vecino puede escuchar sin intermediarios lo que se planifica”, repite Garrone.

El “Gran Acuerdo” y el (delicado) vínculo con Alberto Weretilneck

En el mapa político provincial, Garrone se ubica en una de las corrientes más pragmáticas del pejotismo. Aunque se denomina un “ferviente defensor del PJ”, no descarta movimientos dentro o fuera del partido. El mejor ejemplo se evidenció en 2023, cuando se militó “el gran acuerdo” entre el kirchnerismo y el gobernador Alberto Weretilneck.

Ese esquema, al que Garrone adscribió, se concretó bajo la marca Nos Une Río Negro y permitió al PJ sostener su presencia electoral en distritos como Godoy, donde el intendente logró un triunfo mientras otras localidades sufrían derrotas. En 2025 también se impuso en la renovación parcial de su Concejo Deliberante, relegando al partido del oficialismo rionegrino a la segunda plaza.

54213337821_29d52df65f_k.jpg Albino Garrone, intendente de General Enrique Godoy, con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Esa cercanía con Weretilneck tiene una lectura dual, que se modificó en el tiempo reciente. En lo institucional, tuvo garantías de acompañamiento para obras y recursos, como aportes para pavimentación, infraestructura y proyectos urbanísticos, y mostró una relación de diálogo fluido con la gestión provincial. Sin embargo, esos vínculos también tensan su posicionamiento dentro de un peronismo que no es consistente.

Garrone, fiel a su estilo, acompañó la boleta de Fuerza Patria que encabezó Marín Soria en octubre pasado. A pesar de los históricos enfrentamientos que se dieron entre los padres de los hoy dirigentes, la renovación del Congreso los encontró circunstancialmente unidos y, una vez más, se distanciaron del provincialismo. El exministro de Justicia de Alberto Fernández incluso participó de una transmisión de Gluten para hablar en campaña.

“Lo dije en los lugares que correspondía, pero fui crítico de la forma sectaria de armar que siempre tuvieron”, insiste el jefe comunal, con críticas a La Cámpora como organización, al exsenador Martín Doñate y a la necesidad de terminar con ese estilo para lograr cohesión del compañeraje rionegrino.

La tirante interna peronista

Garrone tiene con qué diferenciarse. A pesar de no conducir un municipio populoso, es un entusiasta que se siente cómodo en las recorridas. Antes de retomar el contacto en Fuerza Patria, había sumado al “peronismo racional”; ese espacio, coordinado por el legislador Pedro Dantas, sumaba voces de diversos circuitos.

Aquel proyecto, que continúa en stand by, lo terminó de convencer de hacer su propio juego y mostrarse como un átomo suelto. De todas formas, no descarta “en un futuro” retomar la senda de la unidad con actores que también habían firmado el pacto con Juntos Somos Río Negro.

Embed - 009 - EL DESAFIO ES COMUNICAR

Garrone entiende que el peronismo rionegrino atraviesa una marcada fractura. Por un lado, sectores que repudian acuerdos del pasado con Weretilneck, sobre todo el senador Soria, muy crítico de la alianza con el oficialismo provincial y detractor de aquellos que rubricaron el pacto de 2023.

Esa línea dura contrapone al estilo más pragmático que encarna el godoyense, que intentó trabajar con el gobierno provincial, dialogar para gestionar recursos y, al mismo tiempo, mantener un perfil propio que pueda consolidarse en un espacio intermedio entre el peronismo tradicional y la renovación generacional.

Juventud, comunicación y capital político propio

Lo que distingue a Garrone es la forma en la que ha colocado la comunicación digital como parte de la trascendencia en su área de influencia, una localidad con un caudal de votos muy inferior del de la ciudad cabecera del Alto Valle este, Villa Regina.

Más allá de las visitas oficiales y las inauguraciones, su gestión genera contenidos pensados para las plataformas en las que hoy se discute política: videos, transmisiones en vivo, respuestas directas y contenidos propios que no se limitan a replicar la agenda tradicional. Este enfoque no es anecdótico, busca un electorado donde los formatos importan tanto como los mensajes y genera visibilidad a nivel provincial, más allá de la limitada geografía de Godoy.

Esa proyección lo posiciona entre los referentes emergentes del peronismo, con un ojo puesto en el futuro del partido en Río Negro. Su intención es darle volumen a un espacio que debe sortear varios obstáculos para crecer, siempre y cuando se haga paso en una estructura que pide a gritos renovación.