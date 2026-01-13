El juicio a Nicolás Maduro: un juez de 92 años, abogados peleados y pruebas flojas de papeles

Dibujo oficial de la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante una corte de Nueva York.

Nicolás Maduro se declaró inocente de los graves cargos que se le imputan en un tribunal de Manhattan, pero el mismo se vuelve extraño por motivos que exceden su secuestro en Venezuela por parte de tropas de Estados Unidos. Quien lo juzga tiene 92 años, un extraño desorden prima en su defensa y las pruebas de los fiscales lucen frágiles.

El gobierno de Donald Trump y los apologistas de la captura del exdictador señalan que su presunto involucramiento en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos justifica su "extracción", sin que el jefe de la Casa Blanca deba hacerse problemas por consideraciones de derecho internacional ni de la concesión de poderes de guerra por parte del Congreso. Lo mismo cabe para la esposa del capturado, la "primera combatiente" Cilia Flores .

No hay, según esa "doctrina" , más que aplicación de dos pedidos judiciales de captura y de ninguna manera una agresión a un país extranjero , por más que la operación haya consistido en la incursión de más de un centenar de militares norteamericanos y dejado otro tanto de muertos, entre ellos 32 agentes cubanos autorizados por el régimen chavista.

¿No tiene inmunidad como jefe de Estado , acaso? Para el gobierno estadounidense, no, porque su rerreelección en 2024 no fue reconocida por su carácter fraudulento.

En la otra vereda, predominante entre especialistas y observadores locales y de todo el mundo, la postura en torno al tema es la opuesta.

Nicolás Maduro, cautivo y en viaje de Venezuela a Estados Unidos, según la primera foto divulgada tras su secuestro en Caracas.

El caso contra Nicolás Maduro: ¿árbol envenenado?

Cualquier orden legal, incluso uno gelatinoso y tantas veces vulnerado como el internacional, apunta a un objetivo: regular las relaciones entre sus actores de modo de evitar la imposición permanente de la ley del más fuerte.

Hay que imaginar cómo sería el mundo si el caso de Maduro inspirara a otros líderes: por caso, Xi Jinping podría ordenar la extracción del taiwanés Lai Ching-te por considerarlo líder de una provincia ilegítimamente secesionista; Vladímir Putin estaría habilitado a secuestrar al trumpista polaco Karol Nawrocki por su apoyo activo a Ucrania en la guerra en curso, y Luiz Inácio Lula da Silva podría tentarse con remover a su enemigo argentino Javier Milei.

No hay nada que hacerle: decir pavadas es un derecho que no puede conculcarse. Sin embargo, a los efectos de la legislación estadounidense, en este tipo de casos no importa que el árbol del que se extrae el fruto –maduro– esté envenenado, sino solamente que el reo llegue al banquillo de los acusados. La invasión a Panamá y la captura de otro dictador, Manuel Noriega, en 1989-1990 constituye un precedente al respecto.

Un juez anciano y ajeno a Donald Trump

Cuando se asume que Maduro efectivamente no podrá escapar de su enjuiciamiento, el primer elemento llamativo está dado por quién es el magistrado que lleva la causa.

Captura de pantalla 2026-01-13 a la(s) 1.51.03p. m. Juez federal Alvin Hellerstein. (Foto: CEDOC).

El juez federal la Corte de Distrito Sur de Nueva York Alvin Hellerstein tiene 92 años. Fue nominado para el cargo en 1998 por Bill Clinton y su veteranía no tiene nada de ilegal: en Estados Unidos los jueces gozan de estabilidad en el cargo en tanto dure su buena conducta, por lo que en los hechos son vitalicios.

Sin embargo, la avanzada edad del magistrado supone una curiosidad.

Su reputación es buena, a pesar de cierta impaciencia y agresividad en tramos específicos de las declaraciones de testigos o acusados.

Un perfil publicado en el sitio Politico lo describe, en base a fuentes que han tenido con él trato profesional directo, como un hombre que "se esfuerza mucho por hacer lo correcto", perteneciente a la vieja escuela y que "no le importa una mierda lo que la gente piense de él".

Tanto es así que se ha permitido pronunciar veredictos adversos a Trump. Así fue en el caso de los pagos a la actriz porno Stormy Daniels –efectuados para encubrir un affaire entre ambos durante la primera campaña presidencial del republicano– y en otro que trabó provisionalmente la deportación exprés de inmigrantes sin papeles.

Cargos pesados contra Nicolás Maduro

¿Será suficiente el historial de independencia del juez Hellerstein para que las pruebas contra Maduro sean debidamente ponderadas y no haya que sospechar que la condena ya está redactada?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/el_pais/status/2007712323155136552?s=20&partner=&hide_thread=false Maduro, tras llegar detenido a Brooklyn: “Happy new year” https://t.co/jhvqXQS3ZQ pic.twitter.com/TQJ1WJrvC1 — EL PAÍS (@el_pais) January 4, 2026

En lo que hace a la evidencia contra Maduro, las opiniones también están divididas. Puntualmente, enfrenta cuatro cargos:

Conspiración para narcoterrorismo. Esto apunta a su supuesta colusión con organizaciones ilegales como las guerrillas colombianas y carteles de las drogas mexicanos para proteger la venta de cocaína a Estados Unidos a través de cobertura diplomática y logística

Conspiración para exportar cocaína a Estados Unidos, lo que, a diferencia de lo anterior, supone también su involucramiento directo en el negocio.

Posesión de ametralladoras y otro material destructivo en relación con el narcotráfico.

Conspiración para poseer ese armamento, lo que implica su búsqueda activa para apoyar a los narcos.

La clave radica en información facilitada por venezolanos presos que declararían como colaboradores de la Justicia y por uno o varios agentes de la Agencia Central de Inteligencia infiltrados en el país sudamericano. Esto genera dudas entre los observadores sobre en qué medida la CIA estará dispuesta a permitir que presten declaración, ya que podría exponer sus identidades.

¿Un caso flojo de papeles?

juez_que_se_hara_cargo_de_caso_de_nicolas_maduro El veterano juez Alvin Hellerstein –aquí en el dibujo oficial de la primera audiencia del proceso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores– se enfrenta a uno de los casos más complejos de su carrera.

Expertos legales consultados por medios de derecha de los Estados Unidos anuncian una condena segura y "por décadas" en base a las pruebas. Las opiniones de otros, citados en medios progresistas o centristas de prestigio, resultan bien diferentes. La grieta manda.

The New York Times estimó que los cargos de narcoterrorismo, el fetiche predilecto del trumpismo para justificar sus presiones militares, alegadamente defensivas, contra enemigos externos, son mucho más vaporosos que los de simple narcotráfico.

Con todo, también esto parece lábil. "La dificultad de los fiscales podría radicar en convencer al jurado de que Maduro estuvo vinculado a grupos narcotraficantes, un tema sobre el cual la acusación dice poco en sustancia", dice el Times.

"Es casi seguro que los fiscales recurrirán a testigos colaboradores que relatarán crímenes que se mencionan en la acusación, que en algunos casos datan de hace más de 20 años. Es posible que tengan que declarar sin la evidencia documental que a menudo corrobora dichos testimonios, lo que incluye registros financieros o grabaciones de escuchas telefónicas", añadió.

El británico The Observer, versión dominical de The Guardian, estimó que "los expertos legales que han examinado el caso dijeron que está lejos de ser irrefutable".

Jorge Contesse, profesor de Derecho en Rutgers University, Nueva Jersey, declaró a ese medio que "el modo en que el Departamento de Justicia conecta a Maduro con los carteles y en particular con organizaciones terroristas es bastante débil".

"Lo que veo en estas 25 páginas, en mi opinión, no constituye evidencia suficiente para persuadir necesariamente a un tribunal, a un jurado, de que Maduro está implicado personalmente de la manera en que la administración (Trump) ha dicho", sumó.

Abogados que hablaron con CNN expresaron una impresión similar.

Donald Trump: un paso delante y otro atrás

¿Las opiniones divididas hacen pensable que, después de lo que se ha hecho, Maduro y Flores puedan volver triunfales a Caracas? Evidentemente no, sea por el fallo de primera instancia o por revisiones de cortes superiores y más politizadas, aunque la saga demore en concluir.

Sin embargo, hay un indicio fuerte de la conciencia del Departamento de Justicia sobre cierta fragilidad de las pruebas: su renuncia a sumar a los cargos la pertenencia del exdictador al "cartel de los soles", organización atribuida a militares venezolanos que, finalmente y en línea con el consenso de los especialistas, esa dependencia admitió que no existe.

¿Cómo se explica una retractación semejante con Maduro ya secuestrado, preso y sometido al juez Hellerstein? Como el emprolijamiento de un caso al que, tal vez, no le sobre demasiado.

¿Una interna feroz en Venezuela?

La última sorpresa del caso fue una pelea entre abogados que reclamaron la defensa de Maduro, hecho que denota la existencia de influencias en el entorno del dictador secuestrado.

Hellerstein debió fallar en favor de Barry J. Pollack al plantearse quién era el defensor legítimo.

Pollack se presentó el lunes 5, justo antes de la comparecencia de Maduro. Sin embargo, más tarde el abogado Bruce Fein hizo lo propio.

Ante la queja del primero, Fein cedió al alegar que había intervenido "de buena fe" y en base a contactos con "personas creíbles del círculo íntimo del presidente Maduro".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActualidadRT/status/2009203436819214590?s=20&partner=&hide_thread=false "La Justicia de EE.UU. reconoció que no existe el Cartel de los Soles" https://t.co/bpF5iYhOpE



El ministro venezolano para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, declaró que Estados Unidos reconoció finalmente que el Cártel de los Soles. pic.twitter.com/oesmq0MuUD — RT en Español (@ActualidadRT) January 8, 2026

¿Acaso hay en la interna del chavismo temor por lo que pueda decir su exlíder? ¿Tal vez cierta desconfianza de hombres poderosos como los ministros del Interior, Diosdado Cabello, y de Defensa, Vladimir Padrino López, que enfrentan cargos similares en Estados Unidos y también temen ser capturados, sobre lo que aquel pueda declarar para hacer zafar a su hijo, "Nicolasito" Maduro Guerra, otro wanted?

Pronto los hechos comenzarán a mandar por sobre las conjeturas.