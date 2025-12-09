TEMPORADA DE CAMBIOS

Pablo Javkin retoca el gabinete con una apuesta a la renovación y la salida obligada de Carolina Labayru

El intendente de Rosario eligió modificar lo "mínimo indispensable". Dónde y cómo reestructura secretarías y mandos medios.

Letra P | Ramiro Porchietti
Por Ramiro Porchietti
Pablo Javkin con Carolina Labayru: el reemplazante de la concejala será Vanesa Di Bene.

Pablo Javkin con Carolina Labayru: el reemplazante de la concejala será Vanesa Di Bene.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, tocó poco y hará cambios obligados para los dos años que restan de su segundo mandato. Con una apuesta por los funcionarios jóvenes, la modificación principal es el ingreso de Vanesa Di Bene por Carolina Labayru, electa concejala y que dejó su cargo en la secretaría de Cercanía.

Notas Relacionadas
El intendete de Rosario, Pablo Javkin, mira su futuro tras el 2027.
CON 2027 EN LA MIRA

Rosario: el oficialismo hace cuentas y condiciona la negativa de Javkin a pelear por su re-reelección

Por  Ramiro Porchietti

Las variantes se concretarán este 10 de diciembre, cuando asuman los cargos legislativos dirigentes como Labayru. Su lugar será ocupado por Di Bene, de militancia activa en el sector radical de María Eugenia Schmuck.

Los cambios en el gabinete de Pablo Javkin

Como ya había anticipado este medio, en las entrañas de la intendencia no imaginaban cambios bruscos ni volantazos, siguiendo la impronta de los dos primeros años del segundo mandato. Así, el cambio de Di Bene, quien se desempeñaba como subsecretaria de Economía Social, responde a la salida obligada de la funcionaria que estará en el Palacio Vasallo.

Vane
Vanesa Di Bene, nueva Secretaria de Cercanía en el gabinete de Pablo Javkin.

Vanesa Di Bene, nueva Secretaria de Cercanía en el gabinete de Pablo Javkin.

El efecto dominó de las modificaciones llevó a que William “Willy” Burguener, director General de Intervención Integral en Barrios, sea ubicado como nuevo subsecretario de Economía Social. La otra modificación se da en la secretaría de Ambiente y Espacio Público, en la que otro ladero histórico de Javkin como Jonatan Pérez será subsecretario de Mantenimiento Urbano.

Los perfiles elegidos

Di Bene, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), formó parte del equipo de la dirección de Mediación Comunitaria de la Secretaría General y fue hasta hoy subsecretaria de Economía Social. En lo político, formó parte de la agrupación universitaria 1983, de la Franja Morada, y ostenta un vínculo muy cercano con Schmuck. Le reconocen su participación activa en la campaña de Labayru.

Embed

En tanto, Burguener, también abogado, viene del recorrido territorial teniendo a su cargo el anclaje local del Plan ABRE. Pérez, actual director de Parques y Paseos, ya trabajaba en áreas vinculadas a servicios públicos. La búsqueda de la nueva subsecretaría será “mejorar la atención de los reclamos focalizados en materia urbana”.

Tocar lo mínimo indispensable

Bajo esta lógica, fuentes del Palacio de los Leones admitieron a Letra P que la intención fue “tocar lo menos posible” y nutrir de “perfiles jóvenes” a una gestión que ven marchando con una impronta positiva, en un trabajo conjunto con la gestión que encabeza en la provincia Maximiliano Pullaro. Si bien se esperaba que quizás otros nombres que dejaban su lugar puedan estar en el gabinete renovado, los primeros cambios dan cuenta de modificaciones mínimas.

En la reconfiguración del gabinete municipal, la baja de Labayru implica la salida de una de las personas de mayor confianza para el intendente. En el Concejo, la ahora exfuncionaria de Cercanía compartirá recinto con otros laderos de Javkin como Fabrizio Fiatti, quien presidirá el bloque que tendrá en conjunto con quienes reportan a Pullaro en Unidos.

Temas
Notas Relacionadas
Pablo Javkin con la recientemente promulgada ordenanza de autonomía para Rosario.
CONVENCIÓN Y DESPUÉS

Con un discurso de tono fundacional y ausencias opositoras, Pablo Javkin concretó la autonomía de Rosario

El intendente promulgó la ordenanza en un cuidado acto realizado en el Monumento a la Bandera. Los pasos que siguen y qué implica.
Fabrizio Fiatti, el concejal designado por Pablo Javkin para conducir a Unidos en Rosario
10D Y DESPUÉS

Javkin designó a un incondicional para conducir la alianza con Pullaro en el Concejo de Rosario

Intendente y gobernador acordaron compartir bloque: Unidos por Rosario. Fabricio Fiatti presidirá el espacio. Sintonía plena entre las tribus, el desafío.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Cuenta regresiva en Tierra del fuego: incertidumbre por el empleo mientras las empresas se reconvierten
LOS PERFILES DEL PODER

Los nuevos negocios de los dueños de Tierra del Fuego

Por  Esteban Rafele
Elecciones en la UCR: un armado provincialista rompió con Lousteau y se quedó con la conducción de la juventud
KARMA BOINABLANCA

Tenso prólogo para las elecciones de la UCR: una rebelión provincialista le arrebató la Juventud a Lousteau

Por  César Pucheta
UCR - Alejandra Lorden, en Diptados.
MERCADO DE PASES

Legislatura bonaerense: no hubo acuerdo interno y la UCR tendrá dos bloques en Diputados

Por  Juan Rubinacci
Marcelo Leguizamón
MERCADO DE PASES

Legislatura bonaerense: el PRO se rompió en el Senado

Por  Juan Rubinacci