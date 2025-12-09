Pablo Javkin retoca el gabinete con una apuesta a la renovación y la salida obligada de Carolina Labayru

El intendente de Rosario , Pablo Javkin , tocó poco y hará cambios obligados para los dos años que restan de su segundo mandato. Con una apuesta por los funcionarios jóvenes, la modificación principal es el ingreso de Vanesa Di Bene por Carolina Labayru , electa concejala y que dejó su cargo en la secretaría de Cercanía.

Las variantes se concretarán este 10 de diciembre, cuando asuman los cargos legislativos dirigentes como Labayru. Su lugar será ocupado por Di Bene, de militancia activa en el sector radical de María Eugenia Schmuck .

Como ya había anticipado este medio , en las entrañas de la intendencia no imaginaban cambios bruscos ni volantazos, siguiendo la impronta de los dos primeros años del segundo mandato. Así, el cambio de Di Bene, quien se desempeñaba como subsecretaria de Economía Social, responde a la salida obligada de la funcionaria que estará en el Palacio Vasallo .

El efecto dominó de las modificaciones llevó a que William “Willy” Burguener , director General de Intervención Integral en Barrios, sea ubicado como nuevo subsecretario de Economía Social. La otra modificación se da en la secretaría de Ambiente y Espacio Público, en la que otro ladero histórico de Javkin como Jonatan Pérez será subsecretario de Mantenimiento Urbano.

Di Bene, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), formó parte del equipo de la dirección de Mediación Comunitaria de la Secretaría General y fue hasta hoy subsecretaria de Economía Social. En lo político, formó parte de la agrupación universitaria 1983, de la Franja Morada, y ostenta un vínculo muy cercano con Schmuck. Le reconocen su participación activa en la campaña de Labayru.

En tanto, Burguener, también abogado, viene del recorrido territorial teniendo a su cargo el anclaje local del Plan ABRE. Pérez, actual director de Parques y Paseos, ya trabajaba en áreas vinculadas a servicios públicos. La búsqueda de la nueva subsecretaría será “mejorar la atención de los reclamos focalizados en materia urbana”.

Tocar lo mínimo indispensable

Bajo esta lógica, fuentes del Palacio de los Leones admitieron a Letra P que la intención fue “tocar lo menos posible” y nutrir de “perfiles jóvenes” a una gestión que ven marchando con una impronta positiva, en un trabajo conjunto con la gestión que encabeza en la provincia Maximiliano Pullaro. Si bien se esperaba que quizás otros nombres que dejaban su lugar puedan estar en el gabinete renovado, los primeros cambios dan cuenta de modificaciones mínimas.

En la reconfiguración del gabinete municipal, la baja de Labayru implica la salida de una de las personas de mayor confianza para el intendente. En el Concejo, la ahora exfuncionaria de Cercanía compartirá recinto con otros laderos de Javkin como Fabrizio Fiatti, quien presidirá el bloque que tendrá en conjunto con quienes reportan a Pullaro en Unidos.