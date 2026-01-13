LA GUERRA DEL PETRÓLEO

La Pampa: la licitación por Medanito no mueve el amperímetro y no hay final feliz para la novela petrolera

Petroquímica Comodoro Rivadavia habla por boca del sindicalista Marcelo Rucci y anuncia que le da la espalda a la convocatoria de Ziliotto. Internas y millones.

Letra P | Juan Pablo Gavazza
Por Juan Pablo Gavazza
Ziliotto, Rucci y Monsalve, actores clave de la novela de Medanito en La Pampa

Ziliotto, Rucci y Monsalve, actores clave de la novela de Medanito en La Pampa

A la novela petrolera de La Pampa se le hace desear el final feliz. La licitación por el área Medanito, eje central en la producción hidrocarburífera, no mueve el amperímetro ni convoca empresas interesadas y los ánimos empiezan a caldearse en la zona suroeste de la provincia.

Aunque el plazo para presentarse vence el 9 de febrero, fecha prevista para la apertura de los sobres, el gobierno de Sergio Ziliotto ya abre el paraguas, pone en su radar la posibilidad de que no haya interés y anuncia que, si cae esa mala noticia, será otra vez la Legislatura provincial la que decida los pasos a seguir.

El fuego amigo que agita Carlos Verna

La novela por Medanito tiene capítulos numerosos y picantes, con una trama de ribetes dramáticos y cargada de internas en distintos partidos. El último paso en ese sentido fue una presentación ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que se investigue si en el proceso pudo haber delitos o faltas administrativas.

Esa avanzada fue producto del fuego amigo: el ultravernismo, que votó a favor de la licitación, pero golpeó la mesa en la comisión que elaboró los pliegos con mayor precisión, movió esa ficha a través de la diputada Noelia Sosa, que además tiene sus propias pujas en Colonia 25 de Mayo, cabecera del departamento donde se asienta la producción de petróleo y gas. El abogado fue otro referente del riñón de Carlos Verna, Alejandro Gigena.

sosay gigena
La diputada Noelia Sosa torpedeó los pliegos ante la Fiscalía de Investigaciones, con representación del abogado Alejandro Gigena, del riñón vernista.

La diputada Noelia Sosa torpedeó los pliegos ante la Fiscalía de Investigaciones, con representación del abogado Alejandro Gigena, del riñón vernista.

En 25 de Mayo el impacto por Medanito puede hacer estragos. Eso vienen advirtiendo Rucci y el intendente Leonel Monsalve, un socio político del sindicalista a lo mejor impensado cuando llegó al gobierno local con la camiseta de Juntos por el Cambio.

Socios políticos en la Patagonia

Rucci y Monsalve quieren, primero que nada, cuidar los 400 puestos de trabajo directo. “Para 25 de Mayo, puede ser devastador”, dijo el sindicalista sobre la posibilidad de que no haya ofertas. Rucci y Monsalve juegan en el mismo equipo, a tal punto de que traman la conformación de un partido político en espejo del que ya da sus primeros pasos en Río Negro y Neuquén. Quieren pisar fuerte en la Patagonia.

rucci-monsalve (1)
El sindicalista Marcelo Rucci y el intendente Leonel Monsalve son socios políticos.

El sindicalista Marcelo Rucci y el intendente Leonel Monsalve son socios políticos.

Ante el silencio empresarial, fue Rucci el que hizo de vocero de PCR. Con data de primera mano, anunció: “La intención de la empresa es irse. Ellos manifiestan que en las condiciones de los pliegos no van a participar”.

Rucci habla el lenguaje del “mercado” y se queja de que el bono de 50 millones de dólares exigido para el ingreso es una demasía. Tampoco convence el porcentaje reclamado de regalías, por encima de otras jurisdicciones: en algunos casos, el 20% contra el 8 o el 12% que piden otras provincias.

“Con estos números La Pampa está fuera del mercado en la Argentina para explotaciones convencionales. Estamos en un problema y lo tienen que asumir”, advirtió.

Sergio Ziliotto: optimismo, pero paraguas abierto

Según el gremialista, PCR ni siquiera ofrecería una prórroga en el caso de que la licitación quede desierta. Si eso ocurre, como todo parece indicar a esta altura, se abre una zona gris en la que la definición será de la Legislatura, según confirmó en las últimas horas el gobernador Ziliotto.

El contrato vigente de PCR termina en junio, pero si desecha la licitación, los próximos meses serán de retiro, caída de la producción y desempleo forzado. “Está difícil”, redondea Rucci.

szpensativo
El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto dijo que tiene un

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto dijo que tiene un "lindo desafío de elegir entre más de uno" para su sucesión. FOTO: www.radiokermes.com

“Tenemos que ser optimistas en que haya ofertas”, dice Ziliotto. La licitación es una de sus criaturas: en marzo se cumplirán dos años de que lanzó esa idea. El oficialismo apunta como obstáculo al contexto nacional e internacional.

El Ejecutivo provincial ya advierte que puede ocurrir que no se presenten ofertas y Ziliotto señala las bondades del sistema pampeano. “En el caso de que no hubiera oferentes, la decisión de cómo seguir siempre pasa por una ley de la Legislatura. Cosa que no sucede en ninguna provincia argentina. Todos los gobernadores tienen facultades para renovar áreas concesionadas de manera directa", compara.

Una de las apuestas más fuertes en La Pampa

PCR pretendía una prórroga de la concesión de la explotación, pero la extensión de ese contrato original ya había ocurrido de modo tan habitual que al gobierno pampeano se le hacía imposible acceder a esa demanda una vez más.

En el proceso, PCR levantó el pie del acelerador de su producción y redujo inversiones. El impacto se puso de manifiesto en la generación de trabajo y en una severa incertidumbre sobre el futuro. Cuando se tramó la licitación, los actores intervinientes pensaron que sería justamente PCR la firma interesada en darle continuidad a la producción.

sindicato_petroleros_2 (1)
La movida por Medanito involucra a unos 400 trabajadores petroleros, que se movilizaron para que saliera la ley.

La movida por Medanito involucra a unos 400 trabajadores petroleros, que se movilizaron para que saliera la ley.

La apuesta productiva es una de las más importantes de La Pampa. Mientras el tema estaba en tratamiento, el sindicato marcó la cancha con una movilización histórica de centenas de trabajadores del petróleo que viajaron 400 kilómetros hacia la capital provincial y coparon la Legislatura.

A la espera de las petroleras

La discusión estuvo sometida a tironeos políticos de diversos colores, con pactos más o menos transparentes, alianzas lógicas y no tanto, oposiciones furiosas y, sobre todo, una negociación tensa que terminó unificando al bloque oficialista pese a miradas muy enfrentadas.

El PJ suturó sus grietas aunque más no sea “para la galería” a la hora de las manos alzadas, aunque después volvió a dispararse la batalla. La discusión también partió al medio al bloque radical y fracturó a cielo abierto al PRO.

A la vuelta de todos esos vaivenes, en pleno verano y sin demasiado optimismo, Rucci completa: “ojalá haya una oferta y que definitivamente se termine esta novela que le está haciendo tan mal a La Pampa y a los trabajadores”.

