CUMBRE EN GESELL

Axel Kicillof reúne a intendentes y al gabinete: armado nacional y PJ, en el temario

Barrera, socio fundador del MDF, será anfitrión este miércoles. Controlar el partido es un paso clave en la discusión 2027. Miramar fue el puntapié inicial.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Axel Kicillof reúne a la tropa del MDF en Villa Gesell.

El ministro de Axel Kicillof, supervisa el operativo de Sol a Sol en la costa bonaerense.
BUENOS AIRES | LA POLÍTICA EN OJOTAS

Alonso: "No alcanza la provincia ni el peronismo, Kicillof va por una alternativa federal"

Por  José Maldonado

Hace casi un año, el 29 de enero de 2025, en esa misma localidad, una reunión con 35 intendentes funcionó como semilla de lo que luego fue el armado del gobernador para el año electoral. Fue en ese encuentro que los intendentes alineados con Kicillof plantearon la necesidad de desdoblar la elección de la provincia de Buenos Aires.

El súper miércoles de Axel Kicillof

El gobernador tendrá un miércoles intenso. Según supo Letra P sus actividades comenzarán por la mañana en Mar de Ajó, Partido de la Costa, donde encabezará una reunión con sectores productivos. Hasta allí se trasladará desde la residencia oficial de Chapadmalal, donde hace base mientras pivotea con la ciudad de La Plata durante el verano.

Tras ese encuentro se dirigirá a Villa Gesell, donde primero dará su ya clásica conferencia de verano, algo que repetirá cada 15 días. Una vez finalizada se reunirá con la tropa del MDF. Están invitados miembros del gabinete provincial e intendentes. Ambas actividades serán en el Golf Club de ese distrito.

Este encuentro tendrá otro formato ya que no es un acto sino una reunión y el número de participantes es mucho menor: se esperan unas treinta personas, aproximadamente. Allí se evaluará lo hecho hasta ahora y los pasos a seguir en el armado que lidera Kicillof. La construcción del espacio a nivel nacional es uno de los puntos claves.

Además, hay un tema central, que será priomordial en las próximas semanas: la elección del PJ bonaerense. El kicillofismo está plantado en que alguien que apoye el liderazgo del gobernador tiene que estar al frente del partido que actualmente conduce Máximo Kirchner, aunque ambos sectores coinciden en que lo mejor sería lograr una lista de unidad.

PJ bonaerense
El PJ bonaerense ya fijó el cronograma electoral para el recambio de autoridades.

El PJ bonaerense ya fijó el cronograma electoral para el recambio de autoridades.

En torno a esa disputa pasarán las negociaciones en las próximas semanas, ya que el cierre de listas para las elecciones previstas el 15 de marzo es el domingo 8 de febrero. Queda menos de un mes en el que no solo hay que definir el futuro del partido a nivel provincial sino también la conducción en los 135 municipios.

Patricia Bullrich, durante la discusión del Presupuesto. 
NOVENA SECCIÓN

La bonaerense

Camina teritorio bonaerense y polariza con Axel Kicillof en una carrera con varias altnerntivas abiertas: la Ciudad, la vice de Javier Milei y ¿la provincia?
Encuesta: Axel Kicillof lidera la imagen positiva entre los dirigentes opositores
DISCUSIÓN 2027

Encuesta: Kicillof es el dirigente de la oposición con mayor imagen positiva

El gobernador se consolida como la figura opositora mejor valorada. Le saca cuatro puntos a CFK y ocho a Sergio Massa. Los datos de Opina Argentina.

