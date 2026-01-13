Axel Kicillof reúne a intendentes y al gabinete: armado nacional y PJ, en el temario

Axel Kicillof arrancó a pleno su temporada de verano y después de su primera aparición pública del año este lunes en Miramar , tendrá un super miércoles que culminará con una reunión del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Villa Gesell , distrito gobernado por el ultra kicillofista, Gustavo Barrera .

Hace casi un año, el 29 de enero de 2025, en esa misma localidad, una reunión con 35 intendentes funcionó como semilla de lo que luego fue el armado del gobernador para el año electoral. Fue en ese encuentro que los intendentes alineados con Kicillof plantearon la necesidad de desdoblar la elección de la provincia de Buenos Aires .

El gobernador tendrá un miércoles intenso. Según supo Letra P sus actividades comenzarán por la mañana en Mar de Ajó, Partido de la Costa, donde encabezará una reunión con sectores productivos. Hasta allí se trasladará desde la residencia oficial de Chapadmalal, donde hace base mientras pivotea con la ciudad de La Plata durante el verano.

Tras ese encuentro se dirigirá a Villa Gesell, donde primero dará su ya clásica conferencia de verano, algo que repetirá cada 15 días. Una vez finalizada se reunirá con la tropa del MDF. Están invitados miembros del gabinete provincial e intendentes. Ambas actividades serán en el Golf Club de ese distrito.

Si bien Kicillof reunió al MDF a fin de año en Berisso ese encuentro fue multitudinario y sirvió para que el gobernador bajara línea de lo que viene y se lanzara de cara a la discusión 2027 .

Este encuentro tendrá otro formato ya que no es un acto sino una reunión y el número de participantes es mucho menor: se esperan unas treinta personas, aproximadamente. Allí se evaluará lo hecho hasta ahora y los pasos a seguir en el armado que lidera Kicillof. La construcción del espacio a nivel nacional es uno de los puntos claves.

Además, hay un tema central, que será priomordial en las próximas semanas: la elección del PJ bonaerense. El kicillofismo está plantado en que alguien que apoye el liderazgo del gobernador tiene que estar al frente del partido que actualmente conduce Máximo Kirchner, aunque ambos sectores coinciden en que lo mejor sería lograr una lista de unidad.

En torno a esa disputa pasarán las negociaciones en las próximas semanas, ya que el cierre de listas para las elecciones previstas el 15 de marzo es el domingo 8 de febrero. Queda menos de un mes en el que no solo hay que definir el futuro del partido a nivel provincial sino también la conducción en los 135 municipios.