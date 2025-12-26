CONVENCIÓN Y DESPUÉS

Pablo Javkin se suma al clamor por la creación de viceintendencias que habilita la ley de municipios de Unidos

La iniciativa está en el proyecto de ley orgánica, pero incluye sólo a Rosario y Santa Fe. Por qué banca el rosarino. Razones políticas y de gestión.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
En línea con el proyecto que Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura de Santa Fe, Pablo Javkin se sumó al clamor por la creación de las viceintendencias. La figura institucional, que hoy no existe en la Bota, fue incluida en el borrador de la nueva ley orgánica de municipalidades. Detrás de la propuesta asoman razones políticas y de gestión.

Pablo Javkin junto a su socia política, la presidenta del Concejo Deliberante de Rosario María Eugenia Schmuck. // Foto: Municipalidad de Rosario / Silvio Moriconi
CONVENCIÓN Y DESPUÉS

Javkin consiguió los votos para aprobar la autonomía de Rosario pese a las críticas de la oposición dura

Por  Álvaro Maté

Cómo son las viceintendencias que quiere Unidos

El proyecto que el Ejecutivo envió a la Legislatura y que está incluido en el temario de las sesiones extraordinarias solicitadas por el gobernador contempla las viceintendencias, en principio, para dos ciudades: Rosario y Santa Fe. En rigor, lo que dice el artículo es que las ciudades de más de 200 mil habitantes se organizarán con un intendente a cargo de la función ejecutiva y una función legislativa en cabeza de un Concejo Delibertante presidido por el viceintendente. Es decir, el nuevo cargo se asemeja a la función que cumplen quienes ocupan la vicegobernación o la vicepresidencia.

El borrador que llegó a las dos cámaras de la Legislatura establece también que el viceintendente se elige “al mismo tiempo, en igual forma y por idéntico período que el intendente”. Lógicamente también plantea que ejercerá la función ejecutiva cuando el alcalde se ausente y mientras dure el impedimento temporario para que la máxima autoridad municipal ocupe su cargo. Para el caso de un impedimento permanente, completará el mandato sólo si queda menos de un año y medio para su finalización. Si resta más tiempo para completarlo, el Concejo tiene 30 días para solicitar la convocatoria a elecciones para elegir un nuevo alcalde que complete el período.

Una rosca que se cierra y otra que se abre

Más allá de los beneficios que traería a la gestión, el viceintendente aparece para cerrar una negociación recurrente y abrir una posibilidad. Por un lado, le pone fin a la rosca por la elección del presidente del Concejo, siempre desgastante. No significa que no habrá más negociaciones: aún quedan sujetas a elección en las sesiones preparatorias el resto de las autoridades del cuerpo legislativo, pero con el cargo más importante fuera de discusión esa pelea pierde fuerza y se hace más llevadera.

Por otro lado, la figura del viceintendente pasa a ser una prenda de negociación más que jugosa durante los cierres de lista. “Una fórmula te permite más representatividad”, explica una figura rosarina de Unidos. “Si tenés un candidato del centro, podés sumarle alguien del sur, por ejemplo: balanceás y a la vez podés mostrar amplitud”, valoran.

Javkin.Pullaro.png
El intendente Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro.

En ese sentido, sobran las especulaciones que le atribuyen a Unidos la intención de crear la figura para allanar el camino a un hipotético acuerdo en 2027 que amplíe la coalición y sume, por ejemplo, a expresiones como La Libertad Avanza. En el frente oficialista le escapan a esas versiones: “Sirve, sí, pero es igual para todos. También es una herramienta que le puede permitir a Juan Monteverde acomodar su alianza con el resto del peronismo”, relativizan.

Por qué Pablo Javkin quiere un viceintendente en Rosario

No son pocos en Unidos los que atribuyen a un pedido de Javkin el hecho de que la viceintendencia se haya incluido en el proyecto que envió la Casa Gris. En el Palacio de los Leones, la sede municipal rosarina, reconocen el interés por que la figura exista, aunque se corren de las luces.

“Había ya varios proyectos de ordenanza que lo planteaban y son muchas las ciudades que lo quieren”, dicen cerca del alcalde. Incluso, aseguran que si por alguna razón no prospera en la nueva ley orgánica de municipalidades, intentarán colarlo en la carta orgánica que se discutirá en 2027 tras la declaración de autonomía de Rosario.

Para el espacio que responde al alcalde rosarino, la figura es importante porque soluciona en parte “el lío de los Concejos”, que muchas veces tienen composición par y por eso “se traban”. Rosario, por ejemplo, tiene 28 ediles y por eso se especula con que se reste o se sume uno para llegar a un número impar. Otro beneficio que enumeran es que en el caso de una acefalía o de una ausencia transitoria, quien reemplace al intendente será alguien de su mismo espacio político. “La idea es que los cuatro años sean para quien ganó”, resumen.

Pablo Javkin con la recientemente promulgada ordenanza de autonomía para Rosario.
CONVENCIÓN Y DESPUÉS

Con un discurso de tono fundacional y ausencias opositoras, Pablo Javkin concretó la autonomía de Rosario

El intendente promulgó la ordenanza en un cuidado acto realizado en el Monumento a la Bandera. Los pasos que siguen y qué implica.
María Eugenia Schmuck se encamina a renovar su presidencia del Concejo Deliberante de Rosario, cuerpo que preside desde el 2019.
TIEMPO DE ROSCA

Con la oposición partida, Schmuck descuenta que retendrá la presidencia del Concejo de Rosario

Unidos no le teme al recambio de bancas de diciembre. La fragmentación de la oposición, un factor clave para los planes del oficialismo.

