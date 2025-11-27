CONVENCIÓN Y DESPUÉS

Pablo Javkin consiguió los votos para aprobar la autonomía de Rosario pese a las críticas de la oposición dura

El grueso de la ordenanza saldrá por unanimidad. Los puntos que generan rechazos. El guiño del peronismo para el líder del sindicato municipal.

Letra P | Álvaro Maté
Por Álvaro Maté
Pablo Javkin junto a su socia política, la presidenta del Concejo Deliberante de Rosario María Eugenia Schmuck. // Foto: Municipalidad de Rosario / Silvio Moriconi

Pablo Javkin presentó la ordenanza de autonomía municipal ante los jefes de bloque del Concejo Deliberante de Rosario.
La sesión que le dará luz verde al proyecto del intendente comenzó pasadas las 19 de este jueves y continuaba al cierre de esta nota. La totalidad de los concejales del interbloque Unidos Para Cambiar Santa Fe votará favorablemente la iniciativa. El peronismo no acompañará los artículos referidos a empleo público, lanzando un guiño hacia Antonio Ratner, el líder del sindicato municipal. Ciudad Futura rechazará gran parte del texto, amparándose en un dictamen elaborado por miembros del Colegio de Abogados.

El proyecto de autonomía de Rosario

El tratamiento de la autonomía de Rosario se diseccionó en tres capítulos: declaración de autonomía, ejercicio inmediato de competencias y convocatoria a la Convención estatuyente.

SCHMUCK 222.jpg
María Eugenia Schmuck, la presidenta del Concejo Deliberante de Rosario

La ordenanza en general y la primera de las secciones serán sancionadas por la totalidad del cuerpo legislativo. En lo particular, sin embargo, la segunda parte se lleva la mayoría de las críticas. Es la que dispone cuáles serán las competencias que quedarán en manos del Ejecutivo de manera inmediata. La oposición considera que en algunos casos excederá sus limitaciones, pasando por encima de atribuciones que hoy ostentan otros poderes o el gobierno provincial, o que se adelanta a la sanción de la Carta Orgánica.

El tercer capítulo tampoco estuvo exento de cuestionamientos. Determina que en 2027 se convocará a una Convención estatuyente que elaborará la Carta Orgánica de la ciudad. Quienes la integren serán elegidos por voto popular mediante elecciones que se realizarán junto con las ejecutivas y legislativas de ese año y replicará la estructura del Concejo Deliberante: 28 miembros elegidos por representación proporcional.

La oposición cuestionó durante el debate que en esta sección se habilita al Ejecutivo a plasmar una serie de sugerencias sobre el futuro contenido de la carta municipal, condicionando la labor de la estatuyente. El oficialismo calificó de ridículo este planteo.

Los cuestionamientos del peronismo y Ciudad Futura

Los mayores cuestionamientos dentro del recinto surgieron del núcleo duro de la oposición, encarnado en el peronismo y Ciudad Futura, espacios que en el último tiempo rechazaron los principales proyectos del oficialismo. También se acoplarían al rechazo parcial lel concejal Leonardo Caruana y la concejala Fernanda Gigliani.

Ciudad Futura usó los dictámenes ingresados al Concejo por miembros del Colegio de Abogados y la Cátedra de Derecho Administrativo de la UNR como escudo. Amparada en ambos textos, la concejala Caren Tepp anticipó su rechazo al capítulo dos, principalmente por un supuesto “riesgo jurídico para el municipio”, que “pretende avanzar sobre materias, competencias y facultades que aún no fueron delegadas por el Poder Ejecutivo, provincial y nacional”, que posteriormente pueden derivar en una avalancha de juicios contra el municipio.

Además, los concejales peronistas le hicieron un guiño a Antonio Ratner, el cacique que controla el Sindicato de Trabajadores Municipales, y manifestaron su rechazo a algunos de los puntos sobre empleo público que propuso el Ejecutivo. Uno de ellos, quizás el más sensible, determina que la Intendencia podrá intimar a los trabajadores que excedan los 70 años para que se jubilen, situación que complicaría la supervivencia de Ratner, quien se aproxima a alcanzar la edad límite, al frente del gremio.

“La ordenanza ómnibus”

El oficialismo consideró que no cabían dilaciones para declarar la autonomía y disponer el marco para la futura redacción de la mini-Constitución de la ciudad. Así lo expresó enfáticamente la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, quien confrontó de forma directa con Caren Tepp. La edila de Unidos advirtió que las críticas de la oposición están viciadas de oportunismo político y se deben, principalmente, a que el proyecto surgió por propuesta del intendente Pablo Javkin.

Aún así, referentes de la oposición cuestionaron la celeridad con la que se trató el asunto. Fernanda Gigliani, la concejala panperonista del monobloque Iniciativa Popular, llamó “ordenanza ómnibus” al mensaje del intendente.

En el mismo sentido se expresó Franco Volpe, el futuro líder de La Libertad Avanza en el Concejo de Rosario, quien calificó a la gestión del trámite como “apresurada". Además, consideró que la ordenanza “mezcla temas diversos y desvirtúa una reforma de enorme trascendencia institucional”.

