Río Negro: Damián Torres enarbola el proyecto de La Libertad Avanza para gobernar Viedma

A más de un año para las elecciones Damián Torres , vicepresidente de La Libertad Avanza en Río Negro , ya está anotado en la pelea por la intendencia de Viedma . Con un discurso enfocado en la modernización del Estado y el apoyo al sector privado, impulsa una batalla cultural municipal para transformar "la ciudad del no en la ciudad del sí".

El dirigente que hizo escuela en Juntos Somos Río Negro (JSRN) antes de sumarse a LLA traduce a la escala local la impronta libertaria que el presidente Javier Milei le imprime al país: propone reducir trabas burocráticas, romper con lo que define como la "chatura" citadina y generar un debate sobre el rumbo de la capital provincial.

Su carta de lanzamiento público fue un video junto a la concejal ex boina blanca Genoveva Molinari , con quien a finales del año pasado empezó a trazar su estrategia 2027, como contó Letra P . En esa pieza audiovisual dio las primeros indicios de su "plan de gobierno para Viedma", con la intención de que el distrito ya no siga "solamente siendo una ciudad administrativa".

Oriundo de Tandil, Torres estudió abogacía en La Plata y tras contraer matrimonio con una odontóloga de Viedma, eligió radicarse en la ciudad. Allí dio sus primeros pasos en el ejercicio privado de la profesión y se especializó como abogado penalista. Con el tiempo, tuvo participación activa en el Colegio de Abogados local, lo que le permitió ampliar vínculos y posicionarse en el ámbito institucional.

Su proyección política se consolidó a partir de un vínculo que construyó con el gobernador, Alberto Weretilneck, y con el correr de los años se convirtió en apoderado de JSRN. Desde ese rol, clave en su etapa de formación, adquirió experiencia en la rosca partidaria: participó de armados electorales, presentaciones de listas, estrategias jurídicas, dinámica de campañas.

Pero la matriz ideológica de Torres siempre fue liberal, tanto en lo económico como en lo social, según su propio relato. Con esa estructura, incluso antes de las elecciones presidenciales de 2023 ya había decidido apoyar el proyecto encabezado por Javier Milei y en un principio se mostró alineado a la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

WhatsApp Image 2026-02-25 at 14.41.36 Torres se acercó a LLA desde la figura de Victoria Villarruel.

Ruptura y construcción de La Libertad Avanza en Río Negro

La definición de acompañar a Milei marcó un punto de inflexión. Torres dejó JSRN y avanzó en la conformación de La Libertad Avanza en la provincia de la Patagonia. Ese proceso no estuvo libre de obstáculos, como demostró el sonado escándalo de las afiliaciones truchas que sapicó a Lorena Villaverde.

Finalmente, en la estructura partidaria quedó como vicepresidente de la diputada nacional que no logró asumir en el Senado por los cuestionamientos públicos a sus antecedentes judiciales en Estados Unidos. Desde allí comenzó a consolidarse como uno de los referentes libertarios con mayor reconocimiento en el distrito.

Modelo de ciudad y evangelismo

El corazón de su candidatura es la modernización de Viedma. El abogado proyecta mayor protagonismo del sector privado y un Estado municipal más ágil. En esta línea propone la digitalización de trámites, incentivos para emprendedores, reducción de cargas impositivas y una planificación urbana orientada al crecimiento.

Torres sostiene que la capital provincial tiene potencial desaprovechado y que necesita un cambio de paradigma. En ese sentido, su discurso recuerda al impulso reformista del "Sí se puede" macrista. Su desafío es trasladar esa lógica a la escala local: asegura que no se trata de replicar modelos de manera mecánica, sino de aplicar principios de eficiencia y libertad económica en un contexto municipal.

Esa posición le permitió moverse en un terreno complejo, en el que pudo acompañar el proyecto nacional sin romper del todo los puentes con la dirigencia provincial. En su entorno valoran esa capacidad de negociación como una clave en su aspiración al Ejecutivo.

WhatsApp Image 2026-02-25 at 14.52.49 Torres mantiene un vóinculo estrecho con la senadora neuquina Nadia Márquez, de quien es asesor en la cámara alta.

Al igual que la neuquina Nada Márquez, a quien asesora en el Senado, Torres profesa la religión evangélica y considera a su fe como parte de su identidad. En su discurso combina referencias a la libertad económica con valores asociados a la responsabilidad individual y la ética del trabajo. Cona esa síntesis busca diferenciarse en el escenario local y encontrar la coherencia de su proyecto político.

Un escenario que empieza a moverse

Con su lanzamiento anticipado, Torres ya participa del juego electoral en Viedma. Aunque falta más de un año para los comicios, el dirigente recorre la ciudad, consolida su estructura y profundiza su mensaje. La disputa por la intendencia todavía parece lejana, pero el primer movimiento ya está hecho. En ese tablero, el libertario se muestra con radicales y peronistas, mientras recoge a la tropa propia que abandonó el espacio tras los escándalos de Villaverde.