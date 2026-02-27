Más allá de los anuncios, el RIGI aportará desembolsos por apenas u$s 5600 millones hasta fin de año

Javier Milei y Toto Caputo anuncian inversiones del RIGI, pero los desembolsos no llegan al 1% del PBI.

En los primeros dos años de Javier Milei ingresarían alrededor de u$s 5600 millones como inversiones vinculadas a proyectos ya aprobados del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ( RIGI ) y otras iniciativas en marcha. El dato contrasta con el volumen de anuncios del Gobierno y se convierte en una variable clave de cara a las elecciones de 2027.

Según detalló el director de Eco Go Consultores , Sebastián Menescaldi , los proyectos presentados bajo el RIGI suman aproximadamente u$s 46.000 millones. Sin embargo, aclaró que el compromiso de desembolsos para los primeros dos años asciende a unos u$s 5609 millones en total, cifra que representa “un poco menos que un punto del PBI (Producto Bruto Interno). No es que con eso nos salvamos”.

“No veo la inversión. Está cayendo. Le esta yendo bien a las exportadoras, pero no todas las empresas pueden exportar”, sostuvo el economista en una entrevista en el streaming Ahora Play, quien proyecta un crecimiento de entre 2% y 3% para 2026. Aunque advirtió que la mejora de las condiciones internacionales, no se traduce en un impacto significativo en el país.

En paralelo, el ministro de Economía, Toto Caputo , celebró este viernes la presentación de tres ofertas para la privatización de la gestión de la Vía Navegable Troncal. Según informó, se trata de empresas de capitales 100% privados y de origen internacional dispuestas a invertir u$s 10.000 millones en los próximos 25 años.

El funcionario destacó que la licitación contó con respaldo de la Sociedad Rural Argentina ( SRA ), la Bolsa de Comercio de Rosario , la Unión Industrial Argentina ( UIA ), la Cámara de Puertos Privados , agroexportadores y gobiernos provinciales, además de una auditoría de Naciones Unidas.

IMPORTANTE! Hoy tomamos conocimiento de las ofertas presentadas para la privatización de la gestión de la Vía Navegable Troncal más importante de la región. Se han presentado 3 oferentes. Todas son empresas de capitales 100% privados y de origen internacional, que están…

También el Ministerio de Economía informó este viernes la apertura de sobres para la concesión de más de 1870 kilómetros de rutas nacionales, bajo un esquema “sin subsidios del sector público”, con 15 oferentes interesados en la explotación y mantenimiento de los tramos.

Sin embargo, los plazos de ejecución de estos proyectos son de largo alcance y no implican desembolsos inmediatos equivalentes a los montos anunciados.

La inversión real, en retroceso

Los datos privados muestran un panorama distinto al de los anuncios. Un informe de la consultora Orlando Ferreres indicó que la Inversión Bruta Interna Mensual cayó 6,6% interanual en enero de 2026 en términos reales. El documento estimó un monto de u$s 6626 millones para ese mes.

Asimismo, la inversión en maquinaria y equipo retrocedió 6,9% interanual, con una caída de 14,6% en bienes importados, cortando 15 meses de variaciones positivas. La construcción también mostró una contracción de 6,3% interanual.

El informe subrayó, además, la baja en las cantidades importadas de bienes de capital (-14%), bienes intermedios (-18%) y piezas y accesorios para bienes de capital (-36,5%), según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), como reflejo de la debilidad inversora.

En esa línea, el economista Marcos Buscaglia afirmó: “¿Dónde está la inversión? Es muy a cuentagotas. Eso está faltando”. Y cuestionó la estrategia oficial: “Esto de que no necesitan salir al mercado es una fantochada, y que no siga bajando el riesgo país lo va a llevar (al Gobierno) a cambiar esa idea”. Además agregó que "el empresario, si mira la macro, no quiere invertir. Se la pasan atacando a los sectores perdedores".

El economista Diego Giacomini sostuvo que la inversión bruta se ubica en los peores niveles de los últimos 20 años y que incluso cae de 2024 a 2025, pese a que el Gobierno se presenta como la gestión con “la mejor inversión de los últimos siete”. Según su análisis, los datos muestran un deterioro en términos históricos, lo que tensiona el relato oficial sobre la recuperación.

Impacto en el clima político

Menescaldi también advirtió que el riesgo país se resiste a perforar los 500 puntos básicos debido a una “bipolaridad política”. Según explicó, el mercado no termina de confiar en que el equilibrio fiscal y la no emisión monetaria se consoliden como políticas de Estado que trasciendan la actual gestión.

“La falta de una coalición con sectores moderados genera dudas sobre qué sucederá después de 2027”, sostuvo. Para el economista, sin certidumbre política de largo plazo, la llegada de inversión extranjera directa seguirá postergada.

El propio Presidente parece haber reconocido que para que la inversión en serio llegue, es necesario ordenar el tablero político, y por eso invitó a gobernadores a acompañarlo en su gira oficial a Estados Unidos.

Un año para mostrar "crecimiento genuino"

Un informe de la consultora Vectorial analizó que el crecimiento económico de 2025, estimado en 4,4%, estuvo influido en 2,9 puntos porcentuales por el llamado “arrastre estadístico” heredado de 2024. Es decir, sólo 1,5 puntos respondieron a una expansión efectiva durante ese año.

RIGI Javier Milei

Para 2026, el arrastre sería de apenas 0,8 puntos, lo que implica que cualquier crecimiento dependerá mucho más de una mejora genuina de la actividad. En ese contexto, el desempeño del año en curso se perfila como el primero plenamente representativo del nuevo esquema macroeconómico.

"Además, al no tratarse de un año electoral, la dinámica de la actividad permitirá observar con mayor nitidez cuál es el potencial de crecimiento de la economía argentina bajo los lineamientos adoptados por la administración de Milei", señaló la consultora.