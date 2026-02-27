Javier Milei terminó la primera parte de su discurso de tres ejes: herencia, gestión y reformas

Javier Milei terminó el jueves por la noche, a última hora, una de las tres partes en las que estará dividido el discurso que brindará el domingo. Por cadena nacional, y en pleno prime time de la televisión, el Presidente reiterará la herencia recibida por la denominada casta política, hará un balance de sus dos años de gestión y proyectará sus principales reformas. Habrá mucha expectativa en que en el paquete completo se hagan alusiones a la etapa mileísta que viene, con la aspiración reeleccionista ya explicitada.

Si bien los últimos retoques del documento se confeccionarán el mismo domingo, horas antes de ingresar al Congreso , está definido que el discurso esté divido en estos tres grandes bloques narrativos. La exposición total durará entre 30 y 45 minutos.

El jefe de Estado redacta los últimos párrafos en la Quinta de Olivos, pese a que a la distancia hay funcionarios de su mesa chica que lo asesoran en algunos temas sensibles. Respecto a esto, hay mucha expectativa en el ecosistema libertario con respecto a que el jefe de Estado haga alusión al largo plazo del modelo libertario, más si se tiene en cuenta que Karina Milei ya puso en marcha la campaña permanente para obtener la reelección de su hermano en 2027.

Más allá de las distintas claves políticas, la prioridad presidencial estará atravesada por la hoja de ruta legislativa ya anunciada, que incluye el nuevo código penal, las reforma electoral y tributaria y la denominada ley de glaciares, que reducirá las zonas protegidas y habilitará inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio en las provincias cordilleranas.

Afuera de este camino legislativo quedará, al menos por ahora, la reforma previsional. En el entorno mileísta aseguran que será un proyecto que enviarán al Congreso recién después del 2027, en un eventual segundo mandato libertario, cuando la aplicación de la reforma laboral y el crecimiento económico se concreten, al menos como espera el Gobierno.

Dos personas al tanto de la redacción final del discurso descartaron, también, que Milei impulse este año una iniciativa para indultar a los genocidas de la última dictadura militar, tal como trascendió en los últimos días en las redes sociales. "Son temas judiciales en los que no nos involucramos", aseguraron.

Sz4EE9tlK_2000x1500__1

La batalla cultural contra los industriales locales

A diferencia de la estrategia de Axel Kicillof, que confrontará su modelo con el de la Casa Rosada, Milei no se referirá al mandatario bonaerense. De hecho, fuentes al tanto de la narrativa libertaria vigente aseguraron a este medio que tienen dificultades en encontrar un enemigo político claro para contrastar, tal como lo hicieron con Cristina Fernández de Kirchner hasta el momento en que fue condenada a prisión domiciliaria e inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Por esta razón es que, también, trascendió la posibilidad que el jefe de Estado pondere sus reformas y su política económica en contraposición a algunos sectores industriales locales, contra quienes apuntó en las últimas semanas. Los tres principales fueron los integrantes del Circulo Rojo empresarial Paolo Rocca, a quien llamó "Don Chatarrín"; Javier Madanes Quintanilla, al que apodó "Don Gomita Alumínica"; y Roberto Méndez, mencionado por el Presidente como "El Señor Lengua Floja".

paolo-rocca-20240801-1846728 Paolo Rocca, uno de los industriales apuntados por Javier Milei.

Además de las reformas que enviará al Congreso, que son sus prioridades políticas para todo el año, se prevé que el primer mandatario ocupe una porción relevante de su discurso a hablar del recorte de impuestos y el sector industrial. Está claro que, al menos hasta ahora, el oficialismo pondera algunos sectores de este rubro, como minería, hidrocarburos y agroganadería.

"Son más los que se benefician de los bajos costos que provoca la apertura de las importaciones, que los que se perjudican por la pérdida momentánea de puestos de trabajo en sectores puntuales", ejemplificó un operador libertario que conoce bien los pasillos de Balcarce 50. De ahí que temas como apertura de la economía y las desregulaciones puedan llegar a ser relevantes en el discurso de Milei.

Una cena en Olivos, sin Victoria Villarruel

Tal como dio cuenta Letra P, Milei brindará su discurso en pleno prime time de la televisión, con la intención de captar el mayor caudal de espectadores posibles. Por esta idea es que las autoridades del Congreso habilitaron el inicio de la cadena nacional desde las 20.55 hasta las 23.30, aunque está previsto que culmine antes, ya que el Presidente hablaría entre 30 y 45 minutos.

Una vez que concluya su exposición, el líder libertario se dirigirá a la Quinta de Olivos, donde encabezará una cena para los integrantes de los bloques oficialistas en ambas cámaras del Congreso y algunos funcionarios de su gabinete.

El lugar elegido por el Presidente, y la amplitud de la lista de comensales contrasta con lo que sucedió el año pasado: algunos pocos integrantes de la mesa chica del Gobierno brindaron en la Casa Rosada, con empanadas, sánguches y gaseosas como menú. De todos modos, las invitaciones -a cargo de la Secretaría General de la Nación- todavía no se enviaron.

Lo único confirmado hasta ahora respecto de la cena en la morada presidencial es que no será invitada Victoria Villarruel. De hecho, durante la asamblea legislativa, la hermana menor de los Milei hará todo lo posible para evitar cualquier tipo de contacto entre la vieja fórmula presidencial, tal como sucedió el año anterior, donde las cámaras de la transmisión oficial evitaron en todo momento encuadrar a Villarruel.