La UCR se subió al ring nacional 2027

En la ciudad de Santa Fe. El presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella junto a los gobernadores Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Valdés y mandatarios locales de todo el país.

Santa Fe se convirtió este viernes en el epicentro de un radicalismo que busca sacudirse el polvo del internismo y mostrar los dientes. En un encuentro que reunió a cinco gobernadores y a más de 300 intendentes de todo el país, la Unión Cívica Radical ( UCR ) dejó de lado la introspección para hablar con claridad de 2027 .

El cónclave contó con el respaldo virtual de Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco), y con los discursos presenciales del gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés , su antecesor (y hermano) Gustavo Valdés y el mandatario santafesino Maximiliano Pullaro , quien blanqueó la estrategia opositora del partido. El punto álgido del encuentro llegó al mediodía, con la proclama de los últimos tres dirigentes, que dejaron dos mensajes claros: la necesidad de construir una alternativa nacional por fuera del binarismo mileísta o kirchnerista; y que la fuerza del partido radical reside en la gestión, la territorialidad y en la capacidad de tejer “buenas alianzas” con otros espacios.

El anfitrión fue el presidente del comité nacional e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella , que apuesta a ordenar el partido. En ese nuevo camino que abre la UCR, en busca de identidad y representatividad, la estrategia es encolumnar a todos los mandatarios locales y pensar la organización también desde las experiencias locales.

Los cinco gobernadores apuntalaron esa visión, contando su propio recorrido aun en épocas en las que el radicalismo se había quedado sin dirigencia, y su padrino político, el gobernador santafesino, lanzó una arenga potente ante las tropas municipales: "La política no se discute en Tik Tok ni en los Reels (de Instagram); hay que estar con los vecinos", disparó, desmarcándose de la lógica de la política escénica que domina la agenda nacional.

El exgobernador de Corrientes marcó que la UCR tiene que tener “vocación frentista”. “Tenemos que prepararnos porque la Unión Cívica Radical, con los amigos que piensen como la UCR, volveremos a ser poder en la Argentina”, dijo Valdés y proclamó fuerte la educación pública como espíritu radical. Luego, fue el turno de su hermano, el actual gobernador, que destacó el alcance territorial de la UCR y le dedicó la mayor parte de su discurso a los intendentes como primeras líneas de contención de los reclamos. El cierre quedó a cargo de Pullaro, que le inyectó mística al encuentro, con un repaso sobre la reconstrucción de la UCR en la provincia: “Vinimos a dar todas las batallas y las damos todas juntas”, lanzó, y subió el voltaje discursivo.

"No le podemos pedir a Leonel (Chiarella) que la UCR tenga un candidato que gane las elecciones en 2027, pero nos tenemos que preparar para dar la pelea. Argentina no puede tener solo dos alternativas, una por derecha, que está llevando adelante el presidente Javier Milei; y la otra, por la centroizquierda corrupta que nos ofrece el kirchnerismo", sentenció el santafesino e hizo una defensa del equilibrio fiscal, la baja de inflación, pero marcó la situación crítica que atraviesa el sistema productivo y el sector industrial con la apertura indiscriminada de importaciones.

La gestión como activo

Chiarella, además de anfitrión de la cumbre, se plantó como el vocero de un radicalismo que busca despegarse de los vicios del pasado para revalidar sus credenciales en el territorio. Con un discurso que hilvanó la tradición alfonsinista con la agenda urgente de sus pares —la lucha contra el narcotráfico y la transparencia—, el intendente de Venado Tuerto puso el foco en la cercanía.

Por su parte, Ulpiano Suárez, presidente del Foro de Intendentes, aportó la mirada táctica de cara al armado electoral del radicalismo. En lo que pareció un mensaje hacia la Casa Rosada, pero sin mencionarla, el mendocino advirtió que la "estabilidad de pizarrón" no alcanza si no llega al bolsillo del vecino.