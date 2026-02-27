LEY BULLRICH

Qué cambia en tu trabajo con la reforma laboral: los puntos salientes de la nueva legislación

Sueldos en dólares y "dinámicos", indemnizaciones con los recursos de la ANSES, fin de la ultraactividad, vacaciones interruptus y derecho a huelga XS.

La reforma laboral cambia las reglas de juego en el trabajo.&nbsp;

La reforma laboral cambia las reglas de juego en el trabajo. 

La posibilidad de pagar sueldos en dólares, un mecanismo alternativo de indemnización que toma recursos de la ANSES, la eliminacioón de la ultraactividad de los convenios colectivos y la promocióon de un blanqueo laboral son algunos de los puntos salientes de la reforma laboral que el Senado aprobó este viernes y convirtió en ley.

Salarios en dólares y "dinámicos"

Los salarios podrán ser abonados en moneda extranjera y serán "dinámicos": los sindicatos o una persona en forma particular podrá acordar con su empleador ingresos extra (bonos, premios o compensaciones) al salario de convenio, atados a niveles de productividad o el cumplimiento de ciertos objetivos.

Indemnizaciones con topes de actualización

Las indemnizaciones serán más bajas que las actuales, ya que la nueva legislación excluye del cálculo al aguinaldo, las vacaciones, los premios y otros beneficios que no sean de pago mensual.

Además, los resarcimientos dispuestos en juicios laborales se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual, contra lo que sucede hasta ahora, que la actualización queda a consideración de cada juez.

Las grandes empresas podrán pagar las sentencias condenatorias por juicios laborales en hasta seis cuotas, mientras que las PyMES tendrán hasta 12 cuotas mensuales.

Con la plata de los jubilados

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es una cuenta que deberá conformar cada empresa en una entidad financiera para pagar indemnizaciones. Los empleadores derivarán allí un porcentaje de los salarios que pagan, pero aportarán menos a la ANSES, que terminará subsidiándolos con la plata de los jubilados.

Vacaciones interruptus

Las vacaciones podrán ser fraccionadas por un mínimo de siete días. Ante vacaciones rotativas, a un trabajador podría tocarle un período de verano cada tres años.

Banco de horas

Las horas extra trabajadas por un empleado podrán acumularse como un saldo a favor del trabajador para ser compensadas con días libres o jornadas de trabajo reducidas. Hasta ahora, deben ser pagadas con un plus del 50% para los días normales y del 100% los feriados y fines de semana.

Motosierra al derecho a huelga

Aumenta la lista de “servicios esenciales” que tendrán restringido el derecho a huelga (no podrán brindar una prestación menor al 75% de su funcionamiento normal). A la salud, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo se suman las telecomunicaciones, la aeronáutica comercial, el control de tráfico portuario, los servicios aduaneros y migratorios, la educación a excepción del nivel universitario, el cuidado de menores de edad, el transporte de caudales, los servicios de seguridad y custodia.

02 marcha ate NA
La marcha de estatales contra la reforma laboral.

La marcha de estatales contra la reforma laboral.

En tanto, los “servicios de importancia trascendental”, una categoría nueva, no podrán brindar una prestación menor al 50% de su funcionamiento normal. Alcanza al transporte de pasajeros y mercadería, la radio y televisión y las industrias siderúrgica, del aluminio, química, cementera y alimenticia; construcción, aeropuertos, minería, frigoríficos, correos, agro, bancos, hotelería, gastronomía y comercio electrónico, entre otros.

Asambleas sindicales con permiso

Las asambleas de personal y los congresos de delegados no podrán afectar el normal desarrollo de la empresa y deberán contar con autorización del empleador. El trabajador cobrará por el tiempo que le insuman esas actividades sindicales.

Serán infracciones “muy graves” los bloqueos o tomas de fábricas y afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a un paro

Se les otorgará personería gremial a sindicatos de empresas cuando sus afiliados superen por al menos seis meses a los del sindicato preexistente.

Fin de la ultraactividad

El concepto de “ultraactividad”, que permite que un convenio colectivo de trabajo continúe vigente incluso después de su fecha de vencimiento, hasta que se negocie uno nuevo, no va más. Una vez vencidos, los convenios perderán vigencia, a excepción de las normas referidas a las condiciones de trabajo.

Además, los convenios de ámbitos menores serán superiores a los colectivos, aunque fueran menos beneficiosos para los empleados.

