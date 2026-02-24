SENADO | EXTRAORDINARIAS

Victoria Villarruel retuvo los cargos para administrar el Senado con aval de la UCR

La vicepresidenta ratificó a sus secretarios. El radicalismo sigue con las prosecretarías. Silencio K. Cuál es el único casillero que resta cubrir.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Victoria Villarruel con las autoridades del Senado.&nbsp;

Victoria Villarruel con las autoridades del Senado. 

Notas Relacionadas
Juró Patricia Bullrich como senadora.
EL NUEVO CONGRESO

Mal día para Bullrich: Villarruel retuvo la caja del Senado y Villaverde no pudo jurar

Por 
Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

En la Casa Rosada no pudieron sumar funcionarios ni correr de la presidencia provisional al senador libertario Bartolomé Abdala. Como contó Letra P, el puntano fue reelecto tras resistir embestidas de Patricia Bullrich, quien quería en ese lugar a Agustín Coto o Nadia Márquez. Los principales activos de Abdala son sus buenos vínculos con Villarruel y con la oposición, como la UCR y el peronismo, que mantiene su postura de respetar la línea sucesoria para alguien del oficialismo. Nadie quiere volver a 2001.

Villarruel y la UCR lograron hacer un scrum para retener las autoridades del Senado y seguirán con la sociedad que tienen para administrarlo desde 2023. Los fantasmas de una intervención de la Casa Rosada, que existen desde fines de 2024, quedaron en el olvido porque no hubo emisarios de Milei capaces de negociar un golpe tan abrupto contra la vicepresidenta, que la hubiera dejado solo tocando la campanita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2026333802147004560&partner=&hide_thread=false

Los cargos de Victoria Villarruel

En la sesión preparatoria de este martes fueron reelegidas cuatro autoridades del Senado. Como desde hace dos años, las secretarías son ocupadas por gente cercana a Villarruel; y las prosecretarías, por radicales. La prosecretaría de coordinación operativa quedó vacante, pero seguiría en manos de Provincias Unidas. Quien la ocupaba, Manuel Chavarría, fue nombrado en un cargo en Yacyretá.

El secretario legislativo seguirá siendo Agustín Giustinian, un empleado de carrera del Senado con pasado en el bloque PRO. Fue reclutado por Villarruel para escoltar en la organización de las sesiones. El mismo origen tiene el secretario administrativo, que desde noviembre es Alejandro Fitzgerald.

El nombramiento de este último llegó a partir de un acuerdo de urgencia entre Villarruel, la UCR y el kirchnerismo, que buscaban evitar que siguiera vacante cuando Bullrich empezara a mover los hilos en el Senado. En estos meses no fue discutido nuevamente.

Villarruel tuvo muchos problemas para administrar el Senado: antes de Fitzgerald, renunciaron a la secretaría administrativa María Laura Izzo y Emilio Viramonte Olmos. En el PJ mantuvieron siempre la premisa de que el cargo debe ocuparlo una figura de confianza para quien lidere el Senado, sin intervenciones de la Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2026348900303753216&partner=&hide_thread=false

Radicales, con poder

El radicalismo logró mantener a sus dos prosecretarios. El administrativo es Lucas Clark, cercano al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. No es un cargo decorativo: además de asistir al secretario del área, por reglamento tiene a cargo la seguridad de la vicepresidencia.

La prosecretaría legislativa seguirá a cargo de Dolores Martínez, una exdiputada radical cercana a Martín Lousteau. Asumió de urgencia el cargo en 2023, cuando el peronismo se negó a ocuparlo. Su continuidad parecía peligrar hace un mes, pero ni Bullrich ni Villarruel aceleraron las gestiones para impedirla.

La buena relación de Martínez con los senadores y el peso de la UCR en el cuórum influyeron en esa decisión. El kirchnerismo avaló esta votación, aun cuando tampoco respeta las proporciones de las fuerzas. No le molestó, a diferencia de lo que ocurrió con las vicepresidencias, que no tendrán al peronismo oficial.

Ese fue el acuerdo de Bullrich con los aliados para sumar poder en el recinto. Con la administración del Senado, la jefa de LLA y la Casa Rosada no interfirieron. Quedó todo como estaba.

Temas
Notas Relacionadas
Patricia Bullrich aceptó la continuidad de Bartolomé Abdala como presidente provisional y busca relegar al PJ.
CONGRESO | SENADO

Bullrich aceptó la continuidad de Abdala como presidente provisional y busca relegar al PJ

La jefa de LLA no se opondrá a que le puntano complete al mandato presidencial en la línea sucesoria. Una vice en disputa y un caputista en problemas.
Carolina Moisés, nueva vicepresidenta del Senado, donde Patricia Bullrich dejó sin nada al peronismo. 
NUEVOS HÉROES

Bullrich dejó al peronismo sin cargos en el Senado y Moisés será vicepresidenta

Patricia Bullrich aceptó la continuidad de Bartolomé Abdala como presidente provisional y busca relegar al PJ

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Ilan Goldfajn (BID), Javier Milei, Donald Trump y Ajai Banga (Banco Mundial) / Foto generada con IA.
LOS PERFILES DEL PODER

Milei resetea y Washington banca: los ganadores del fondeo barato del BID y el Banco Mundial

Por  Esteban Rafele
Aumenta la presión de los gremios sobre Axel Kicillof
NO HAY PLATA

Gremios, al choque con Kicillof por salarios: paran judiciales y ATE le pide que aumente impuestos a los ricos

Por  José Maldonado
Rodrigo de Loredo, Luis Juez y los libertarios Gabriel Bornorony y Gonzalo Roca
Discusión 2027

La franquicia de Milei en Córdoba entró en disputa: De Loredo y Juez avanzan, pero Bornoroni se les planta

Por  Yanina Passero
Victoria Villarruel con las autoridades del Senado. 
SENADO | EXTRAORDINARIAS

Villarruel retuvo los cargos para administrar el Senado con aval de la UCR

Por  Mauricio Cantando