Río Negro: Marcos Castro, el intendente que intenta surfear la grieta provincial para repetir en Viedma

Marcos Castro, el intendente de la capital de Río Negro ya se anotó para la reelección.

Marcos Castro transita su tercer año como intendente de Viedma con la intención de pelear por la reelección. Tocado por el recorte de fondos nacionales, el abogado de origen neuquino que cayó en la grieta de Juntos Somos Río Negro promete abordar el desarrollo productivo de la capital provincial y solucionar los reclamos vecinales que han desgastado su gestión.

Necesitado de fondos provinciales para cumplir con las obligaciones municipales, el jefe comunal de la capital de Río Negro se balancea entre un alineamiento político al gobernador Alberto Weretilneck y el poderoso legislador Facundo López , y su historia junto a su padrino político, el vicegobernador Pedro Pesatti .

Tras la paralización forzada de proyectos de obra pública, Castro negocia financiamiento para finalizar la terminal de ómnibus, el Centro Municipal de Cultura y la reclamada pavimentación de calles en distintos barrios. Hacia adelante, proyecta activar el Parque Industrial, con beneficios fiscales y orientación agroindustrial y de servicios.

Luego de transitar buena parte de su carrera en La Plata , donde integró la estructura del gobierno bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli en cargos vinculados al área económica, Castro llegó a la Patagonia hace una década para poner en práctica su especialización centrada en la articulación con pymes y el asesoramiento legal.

Uno de sus primeros trabajos en la capital rionegrina fue como letrado en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas . Con el tiempo pasó a integrar la mesa chica de Pesatti , quien lo impulsó como presidente del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI).

El salto político llegó en 2019. Cuando el hoy vicegobernador ganó la intendencia capitalina, Castro asumió como secretario de Gobierno, desde donde consolidó confianza y poder territorial, convirtiéndose en una pieza clave de la gestión.

Pedro Pesatti y Marcos Castro Castro junto a Pesatti, el hombre que lo cobijó en la Intedencia de Viedma.

El escenario provincial modificó su destino. En 2023, cuando Weretilneck volvió a convocar a Pesatti como compañero de fórmula, Castro fue propuesto para disputar el Ejecutivo local. La apuesta resultó: ganó con el 37% de los votos frente al 19% del peronista Pablo Barreno, en una elección fragmentada.

El impacto del ajuste nacional

La asunción coincidió con un contexto adverso. El ajuste impulsado por el presidente Javier Milei y la decisión del gobierno nacional de frenar el financiamiento de la obra pública alteraron la hoja de ruta municipal.

Viedma tenía proyectos con financiamiento nacional previstos para 2024 y 2025 que quedaron paralizados. Entre gestiones y reacomodamientos, el gobierno de la provincia salió al rescate en algunos frentes, como la finalización de la terminal de ómnibus y obras de alumbrado público sobre la Ruta Provincial 1.

Sin embargo, el parate económico y la contracción de recursos golpearon la gestión y la ciudad comenzó a exhibir problemas estructurales sin resolver: deterioro de calles, falencias en la limpieza urbana y anegamientos en varios barrios con cada lluvia. Estos son hoy los principales reclamos vecinales.

Caída en la imagen y la interna de Juntos Somos Río Negro

Esa situación impactó en la percepción pública. Según la medición de diciembre pasado de Mercados y Estrategia, la consultora que dirige Pablo Díaz, Castro es uno de los intendentes con menor imagen positiva de la provincia. Con un 31%, sólo queda por encima de Marcelo Román (Allen, 29%) y Adrián Casadei (San Antonio Oeste, 19%).

WhatsApp Image 2026-02-14 at 18.45.00 Marcos Castro en el cierre de campaña de las legislativas del 2026 con Alberto Weretilneck y Facundo López.

En paralelo, la interna de Juntos Somos Río Negro comenzó a tensionar el tablero. En las legislativas de octubre de 2025, el oficialismo provincial llevó como candidatos a senadores a Facundo López y a Andrea Confini. La decisión de relegar a Pesatti, que se veía al frente de esa boleta, abrió una grieta que aún no cicatriza.

Castro no quedó formalmente dentro del conflicto, pero en el pesattismo le achacan que durante la campaña mostró demasiada cercanía con López, lo que profundizó la distancia con el vice. De hecho, hay dirigentes del entorno municipal que hasta se animan a hablar de "traición". El dos de Weretilneck mantiene su silencio público al respecto.

¿Reelección con desgaste?

Pese a los reclamos persistentes, Castro ya avisó que quiere jugar en 2027. La pregunta que sobrevuela en la capital rionegrina es si logrará recomponer su imagen y reconstruir puentes internos en un oficialismo atravesado por disputas antes de lanzarse formalmente a la pelea por la reelección.

Más allá del impacto macroeconómico y del freno de la obra pública nacional, en Viedma los cuestionamientos a la gestión de Castro tienen un anclaje concreto y cotidiano. Entre los principales reclamos de los vecinos destaca el estado de las calles y el deterioro del pavimento y del ripio. Pozos, baches y sectores intransitables forman parte del paisaje urbano, especialmente en barrios periféricos. La falta de mantenimiento y la demora en planes integrales de repavimentación alimentan el malestar.

WhatsApp Image 2026-02-14 at 18.42.47 Calles anegadas tras las lluvias en Viedma

La limpieza también es una demanda vecinal por las deficiencias en la recolección de residuos, microbasurales y escasa presencia municipal en tareas de desmalezamiento y mantenimiento de espacios públicos. La percepción instalada es que el municipio perdió capacidad de respuesta en estos temas.

Se suma a esta foto el anegamiento de varios barrios cada vez que se registran lluvias intensas: accesos bloqueados y dificultades para circular exponen problemas estructurales de drenaje que la gestión aún no logró resolver.

Castro 2027

A la solución de esos reclamos, el intendente propone para su segundo mandato profundizar el perfil productivo de la ciudad con eje en la industrialización, según le dijo a Letra P. Entre otras propuestas, busca aumentar infraestructura local de empaque para el sector hortícola y activar el Parque Industrial con beneficios fiscales y orientación agroindustrial y de servicios, vinculada al desarrollo energético del golfo de San Matías.

También impulsa un cambio de mirada para que la capital rionegrina se piense como ciudad turística.

Su propuesta enfrenta un contexto económico adverso, en una capital donde el humor social se mide en el metro cuadrado: la calle, la basura y el barro pesan más que cualquier explicación macro.