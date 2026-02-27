La batalla de los intendentes en Santa Fe: tres oficialistas contra las cuerdas para retener el poder en 2027

Intendentes de Santa Fe contra las cuerdas: Leonardo Viotti, de Rafaela; Enri Vallejos, de Reconquista; y Alberto Ricci, de Villa Gobernador Gálvez.

Aunque falta menos de un año para el cierre de listas, en tres ciudades clave de Santa Fe la sucesión ya desvela a los oficialismos. Rafaela, Reconquista y Villa Gobernador Gálvez entraron en zona de turbulencia tras las últimas elecciones y enfrentan un 2027 abierto, con oposiciones envalentonadas y nuevas variables en juego.

Más allá de Rosario y la capital provincial —que por peso propio merecen capítulo aparte—, en tres de las cuatro localidades más importantes del interior hoy reina la incertidumbre. La única excepción es Venado Tuerto , donde el radical Leonel Chiarella todavía no encuentra un rival que lo ponga en aprietos.

En Rafaela, Unidos quiere conservar una plaza que le costó décadas arrebatarle al peronismo. Leonardo Viotti logró en 2023 cortar 32 años de hegemonía justicialista e impedir el cuarto mandato de Luis Castellano . Sin embargo, la irrupción de La Libertad Avanza alteró el tablero: dividió el voto no peronista y en las legislativas del año pasado eso se pagó caro. El PJ ganó mientras libertarios y oficialismo se repartían el caudal y quedaban segundo y tercero.

La apuesta de Unidos es la reelección de Viotti y no descarta una PASO que le dé volumen al frente. Del lado libertario, las fichas están puestas en Bryan Mayer , periodista que cubrió la guerra en Ucrania , protagonizó un cruce con Gabriela Cerruti en tiempos de Alberto Fernández y hoy es asesor en el Ministerio de Defensa , al que llegó de la mano de Luis Petri. Intentó ser convencional departamental y cayó ante el peronista Alcides Calvo .

En el PJ manda el perottismo . Rafaela es la cuna de Omar Perotti y su espacio gobernó hasta 2023. Envalentonados por el triunfo legislativo de Valeria Soltermam , buscan volver al poder. Además de Castellano, suena el concejal Juan Senn , que ya expresó su intención de competir. El que perdió gravitación es Calvo, tras una floja performance con lista propia.

Villa Gobernador Gálvez, Riccidependiente

Al sur de Rosario, Villa Gobernador Gálvez es otro bastión de Unidos que cruje. El socialista Alberto Ricci gobierna hace más de una década, pero no está claro si buscará continuar en 2027. El problema es que el oficialismo no encuentra una figura que traccione como él.

La carta de Ricci es su mano derecha, Esteban Lenci —concejal, exdiputado y exsecretario de Gobierno—, aunque también asoma Carlos Dolce, bombero y director de Protección Civil alineado con Clara García.

AlbertoRicci Alberto Ricci

El peronismo viene de ganar las últimas elecciones con Nicolás Ramírez, abogado del Movimiento Evita y actual presidente del Concejo. Es hoy el mejor posicionado para disputar la intendencia frente a un oficialismo en debate y con los libertarios relegados. Ramírez trabaja en la unidad del PJ para evitar el error de hace un año, cuando entre PASO y general se esfumaron casi tres mil votos.

Reconquista, el interrogante Maximiliano Pullaro

En Reconquista el escenario es más estable, pero sin margen para descuidos. El peronista Enri Vallejos ganó las últimas elecciones por unos cinco puntos, aunque Unidos acumula nombres con ambición: el ministro de Trabajo, Roald Báscolo y la presidenta del Concejo, Katia Passerino —que en 2023 obtuvo el 60%—, aparecen en la grilla.

El dato que juega a favor del oficialismo es la fragmentación libertaria entre LLA y Somos Vida, hoy lejos de los primeros lugares.

El factor político de fondo, igual, es otro: la relación de Vallejos con Maximiliano Pullaro. El intendente fue uno de los jefes comunales -junto con el funense Roly Santacroce- que se desmarcaron del PJ para apoyar a Gisela Scaglia en el armado de Provincias Unidas. Pullaro sabe que para su reelección necesitará una pata peronista que divida votos. Vallejos podría cumplir ese rol a nivel provincial, y eso habilita especulaciones sobre una eventual devolución de gentilezas en su pago chico.