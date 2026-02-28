LA INTERNA RADICAL

Dirigentes de la UCR bonaerense piden adelantar las elecciones

Fue a través de una nota formal presentada el presidente del comité de contingencia, Miguel Fernández. La fecha propuesta es el 7 de junio. La interna es en septiembre.

Un grupo de dirigentes de diferentes sectores de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires solicitó mediante una nota a su presidente, Miguel Fernández, convocar al órgano partidario para el 6 de marzo. Buscan anticipar la interna prevista para septiembre y fijarla el 7 de junio.

En la nota, firmada por Josefina Mendoza, Miguel Bazze, Walter Carusso, Ariel Bordaisco, Sofía Gambier, y Miguel Angel Lunghi, advierten sobre la situación del partido con un “escenario de marcada fragilidad institucional, dispersión en la conducción y una notoria incertidumbre en la vida interna”. Está en línea con la propuesta del senador nacional, Maximiliano Abad.

El planteo apunta directamente al esquema excepcional que rige desde la conformación del comité de contingencia. Si bien reconocen que el mismo permitió sostener el funcionamiento formal del partido, manifiestan que también alteró sustancialmente el desenvolvimiento regular de sus instituciones, afectando los mecanismos de conducción, deliberación y representación política.

maxi abad

Adelantar la elección de la UCR bonaerense

El punto más relevante de la nota es el pedido concreto de adelantar la elección interna prevista originalmente para septiembre y fijarla para el 7 de junio. Buscan acortar los tiempos de transición y dotar al partido de autoridades con legitimidad electoral.

SOLICITA CONVOCATORIA PLENARIO - COMITE DE CONTINGENCIA

La iniciativa también contempla que el plenario, pedido para el 6 de marzo, defina los cargos a elegir. Además, plantea hacer “una evaluación del estado institucional del partido en el marco del funcionamiento bajo comité de contingencia” y un “análisis de los desafíos venideros y definición de lineamientos políticos generales”.

Ante la resistencia que viene manifestando Fernández, los dirigentes citaron el artículo 74 de la Carta Orgánica partidaria y advirtieron que en caso de que no haya convocatoria, podrían avanzar con la autoconvocatoria del cuerpo, una herramienta prevista en la normativa interna.

