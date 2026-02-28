Javier Milei lo hizo: el ajuste une por primera vez a entidades de la industria y el comercio de Santa Fe

Ricardo Diab, presidente de CAME y Javier Martín, titular de FISFE; dos entidades que se juntan por el ajuste de Javier Milei.

El ajuste económico del gobierno de Javier Milei produjo un hecho inédito en Santa Fe : por primera vez, industriales y comerciantes se sentarán en una misma mesa para coordinar una estrategia común frente a la caída de la actividad. La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) buscarán fijar posición y reclamar respuestas.

La cita será el lunes 2 de marzo al mediodía en la sede de la Asociación Empresaria de Rosario . Tras un almuerzo de trabajo a las 12.30, las entidades ofrecerán una conferencia de prensa a las 13.30 para exponer conclusiones.

Nunca antes FISFE y CAME habían compartido formalmente una reunión de trabajo en la provincia. La iniciativa apunta a intercambiar diagnósticos sobre el contexto de retracción económica y a delinear acciones conjuntas.

Aunque el sector privado celebró la reciente reforma laboral, en el entramado productivo santafesino el clima es otro : “no alcanza”, es la síntesis que sobrevuela. La apertura de importaciones, el freno del consumo y las altas tasas de interés apuran definiciones.

Del encuentro participarán unos 15 representantes por entidad. “Es una reunión a mano alzada entre gente que se conoce, que sabe lo que representa. Los trazos firmes los iremos armando a medida que vayamos avanzando”, explicó a Letra P Ricardo Diab , titular de CAME y de la Asociación Empresaria de Rosario . “La idea surgió de un reconocimiento de ambos lados de que tenemos pensamientos y objetivos del mismo tenor, que es la defensa de lo que representamos”, agregó.

CAME agrupa 1.491 federaciones, cámaras y centros comerciales del país, que representan más de 400.000 pymes y emplean a más de cuatro millones de personas. Diab asumió en 2025 como el primer presidente rosarino de la entidad. FISFE, presidida por Javier Martín, es la principal cámara industrial de la provincia y nuclea exclusivamente al sector manufacturero.

Pymes en alerta

Los motores del encuentro son concretos y apuntan al delicado momento que atraviesan los sectores de la industria y el comercio. La apertura de importaciones obliga a competir con bienes más baratos; el estancamiento económico enfría el consumo y complica las ventas; y las tasas de interés encarecen el financiamiento.

El último informe de Fisfe, que este medio reflejó hace unos días, encendió alarmas: en diciembre la actividad manufacturera cayó 9,8% interanual y el 68% de las ramas industriales redujo producción. Desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, “se perdieron 292 industrias y más de 7.700 puestos de trabajo industriales en la provincia, lo que representa una baja del 4,9% y 5,6%, respectivamente”. Además, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo informó que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron 21.046 empleadores en todo el país. En ese contexto, solo en Santa Fe cerraron 2.276 empresas que no lograron sostener su actividad. Para Fisfe, el proceso de desindustrialización “pone en riesgo la subsistencia del entramado productivo local”.

Nación y provincia, miradas distintas

Las cámaras reconocen diálogo fluido con el gobierno de Maximiliano Pullaro, especialmente con el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y destacan la “mirada productiva” de la gestión provincial. FISFE, por su parte, también mantiene diálogos abiertos y reuniones con funcionarios santafesinos.

El vínculo con la Casa Rosada es distinto. “Ellos marcan una política macro y el resto lo tenemos que hacer los privados como podamos”, definió Diab sobre el gobierno libertario.