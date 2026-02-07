Río Negro: Viedma agita el escenario y acomoda fichas de cara a la pelea por la intendencia

A más de un año de las próximas elecciones municipales, la política de de Viedma empieza a moverse con más intensidad. Con conversaciones en reserva, sondeos internos y definiciones incipientes, los principales espacios políticos ya perfilan posibles candidaturas para una elección que se pegará al calendario provincial y podría abrir el año político en Río Negro .

La capital provincial cuenta con cerca de 57 mil electores habilitados, y si bien es la cuarta ciudad en peso electoral, se consolidó como un distrito estratégico: además de ser la sede del poder provincial y núcleo de la administración pública, fue el único municipio urbano donde Juntos Somos Río Negro (JSRN) logró imponerse en las legislativas de octubre pasado. Ese dato la convierte en una pieza clave para el oficialismo de Alberto Weretilneck .

En ese escenario, JSRN y el peronismo aparecen con más de una alternativa en juego, mientras que La Libertad Avanza azoma con un horizonte más claro. El radicalismo, que históricamente supo ser fuerte en el plano municipal, atraviesa una etapa de debilidad: perdió hace ocho años la conducción de la ciudad y por ahora no muestra una figura competitiva para disputarla.

El intendente, Marcos Castro , confirmó a Letra P que irá por la reelección, consolidando la intención del oficialismo de sostener el control del municipio. Llegó al Ejecutivo local tras imponerse en las elecciones de 2023 con el 37% de los votos, en una contienda fragmentada que le permitió a JSRN retener la capital.

Durante la intendencia de Pedro Pesatti , Castro se desempeñó como secretario de Gobierno (o jefe de Gabinete, en su definición). Cuando el actual vicegobernador integró la fórmula provincial que encabezó Weretilneck, el jefe comunal saliente lo designó como sucesor. Hoy, en la interna del oficialismo , Castro aparece alineado con Facundo López , uno de los principales armadores del gobernador.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 21.23.22 Marcos Castro, intendente de Viedma

Más allá de tener a mano la reelección de Castro, puertas adentro de JSRN también aparecen otros nombres en danza. Uno de ellos es el del legislador Marcelo Zcygol, radical de origen, que fue secretario de Deportes de la provincia y también ocupó esa cartera en el municipio durante la gestión de Jorge Ferreira. Su figura vuelve a sonar como alternativa dentro del esquema oficialista, especialmente si se abriera una interna o una reconfiguración de estrategias.

El peronismo busca ordenarse y define sus cartas

En el peronismo, el panorama está más abierto. Según fuentes cercanas al Partido Justicialista, uno de los nombres que vuelve a tomar fuerza es el de Pablo Barreno, candidato a intendente en 2023 por el espacio Vamos. Obtuvo el 19% de los votos, quedando en segundo lugar detrás de Castro. Al exlegislador y dirigente sindical lo sondean como posible candidato para volver a disputar la capital, aunque todavía hay muchas asperezas que limar.

Otro nombre que aparece es el de Juan Manuel Pichetto, hijo del diputado nacional Miguel Ángel Pichetto. Su eventual candidatura es mencionada en algunos círculos del peronismo local, pero por ahora no se presenta como una opción consolidada.

800x445_unidadbasica Sede del PJ en Viedma

Dentro del universo peronista ampliado, Mario Sabatella es otro de los que vuelve a asomar como posible candidato. Con vínculos políticos con Patria Grande, la fuerza que lidera Juan Grabois, Sabatella ya fue candidato en elecciones anteriores y cuenta con el sello del Partido Alternativa y Recuperación, que en 2023 obtuvo cerca del 10% de los votos en la ciudad.

La Libertad Avanza, con nombre cerrado

A diferencia de los espacios tradicionales, La Libertad Avanza ya tiene un anotado firme: Damián Torres, vicepresidente del partido en la provincia de la Patagonia. El abogado que asesora a la neuquina Nadia Márquez en el Senado ya confirmó su intención de competir por la intendencia y viene mostrando sus primeros proyectos de ciudad. Busca trasladar el armado nacional del espacio a la disputa local y presentarse como la opción de ruptura frente al oficialismo provincial.

image.png Damián Torres, reconocido abogado de Viedma, apoderado de La Libertad Avanza en Neuquén y militante libertario en Río Negro toma relevancia desde la Patagonia.

Otro de los nombres que podrían meterse en el andarivel de la carrera por la intendencia aunque no pertenezca al espacio libertario, es el legislador Santiago Ibarrolaza, parte de Creo Río Negro, el partido de Aníbal Tortoriello, el diputado que encabezó la lista más votada en las elecciones de octubre. En este sentido, Ibarrolaza podría medirse próximamente a ver qué posibilidades existen de pelear por el Municipio. Según pudo saber Letra P, sus allegados ya le piden que intente meterse en la pelea.

El factor territorial y la disputa en los barrios

La disputa de Viedma se juega en los barrios. Facundo López, legislador y referente clave de JSRN, viene trabajando en el entramado territorial de la capital a través de un tejido de vínculos con clubes deportivos y juntas vecinales, espacios que suelen ser decisivos en la construcción electoral local.

Ese despliegue alimenta versiones que lo ubican como una figura con proyección más allá del plano municipal, incluso como posible acompañante de Weretilneck en la fórmula para 2027. Sin embargo, puertas adentro advierten que una estrategia excesivamente cerrada podría limitar la capacidad de ampliación del espacio.