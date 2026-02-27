Nueva coparticipación en Río Negro: Alberto Weretilneck quiere evitar una guerra entre municipios

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, juntó a los intendentes para discutir un tema tabú.

El gobierno de Río Negro abrió un debate sensible y largamente postergado: la actualización de los índices de coparticipación. El encuentro con los intendentes de la provincia dejó en claro que la resolución será compleja, técnica y política a la vez, con la premisa compartida de sincerar los números sin desatar un enfrentamiento entre las ciudades.

El gobernador, Alberto Weretilneck , planteó desde el inicio que no habrá una decisión unilateral del poder Ejecutivo y que cualquier cambio deberá contar con participación y aval mayoritario. “No venimos a imponer nada”, remarcó, al explicar que la intención es analizar el impacto de una actualización necesaria.

“No hubo muchas voces en contra, más bien resignación” de parte de los jefes comunales que perderán recursos a partir de la actualización de los índices, le dijo a Letra P un funcionario no oficialista que participó del encuentro, que contó con asistencia casi perfecta. La única ausencia fue la de la intendente de Roca, María Emilia Soria , que estuvo representada por su secretario de Hacienda.

Como contó este medio , los índices que definen la distribución de los recursos combinan datos poblacionales del censo 1991 y parámetros de recaudación de hace dos décadas, por lo que el gobierno planteó actualizarlos en función del censo 2022, en línea con lo que estipula la ley. “Nada es lo que era hace 30 años”, dijo Weretilneck, al advertir que la provincia creció de manera desigual y que hay municipios que están siendo perjudicados por el esquema actual.

Con la fórmula actualizada, 25 municipios resignarían fondos, dos quedarían iguales y 12 comerían una porción más grande de la torta. Todo esto en un contexto adverso, en el que las políticas de la administración de Javier Milei golpean fuertemente la actividad económica y derriban el consumo, lo que resulta en menor recaudación de impuestos. Aún peor, el equipo económico del gobierno "vislumbra una caída todavía más fuerte de la coparticipación a lo largo del año".

ALberto Weretilneck intendentes Alberto Weretilneck, con los intendentes de Río Negro.

"Es un problema político y económico grande, la solución no va a ser sencilla", sinceró el gobernador, y les propuso a los jefes comunales la apertura de una etapa de reuniones circuitales o zonales para consensuar propuestas y volver a reunirse a finales de marzo.

Ganadores y perdedores

En las últimas décadas las ciudades de la provincia de la Patagonia crecieron de forma disímil. Si bien entre los últimos dos censos el aumento poblacional fue de 17% en promedio, las diferencias de crecimiento fueron significativas. Por eso, la actualización de la variable poblacional para la distribución de los recursos deja ganadores y perdedores.

Para atenuar esas variaciones, el equipo de Weretilneck evalúa la confección de “un posible coeficiente corrector”. La idea, según le transmitieron a Letra P, es hacer “que la tabla se altere lo menos posible, pero que a la vez sea justo para los que han crecido" más.

Esta variable se pondrá sobre la mesa una vez que concluya el plazo de reuniones y los jefes comunales vuelvan a sentarse a la mesa.

El consenso como método

Entre los municipios la recepción fue cautelosa pero mayormente positiva. Sobrevoló una mirada crítica de los resultados del último censo que, según coincidieron varios intendentes, no refleja la realidad poblacional de las comunas. Entonces surgieron varias alternativas, desde considerar los habitantes en base a los padrones electorales hasta referenciarlos en los consumos de energía, opciones que serán materia de debate de cara al próximo encuentro.

Intendentes Río Negro 3 Los jefes comunales de Río Negro, reunidos en Viedma. En el centro, Buteler.

La idea de que “nadie pierda” apareció como un consenso tácito, incluso entre quienes conducen distritos que crecerían con la nueva foto poblacional. En esta línea Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti,una de las ciudades ganadoras, valoró la convocatoria y el hecho de poder discutir “mano a mano” un tema tan espinoso.

“Somos de los municipios a los que el indicador nos da positivo y actualizamos nuestros ingresos de coparticipación acorde a la población y al desarrollo que estamos teniendo”, dijo, aunque consideró que no es un momento adecuado para que otros resignen de más. “Pondríamos en riesgo la gobernabilidad de ciertos municipios si se tocan los indicadores en recaudación”, advirtió.

Realidades distintas, problema común

En una situación distinta se encuentran las ciudades que crecieron por debajo del promedio, como Viedma. “Obviamente, estamos en una situación compleja”, asumió el intendente Marcos Castro, que destacó la apertura de un debate que le permite exponer la realidad de la capital provincial.

“Dependerá de todos nosotros encontrar los equilibrios, las creatividades y las redacciones normativas que nos permitan” hacer frente a la merma, sostuvo Castro, y apeló la capacidad de acuerdos de los jefes comunales para encontrar soluciones de consenso.

Marcos Castro Marcos Castro explicó la "compleja realidad" que atraviesa Viedma con la actualización de los índices.

En la misma línea se expresó la intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar, para quien pese a que algunos municipios mejoren sus números y otros queden por debajo, la clave será acordar mecanismos para que ninguno tenga menos recursos que hoy.

Una propuesta para evitar los saltos

Las simulaciones que mostró el equipo de Weretilneck con la actualización de los índices según el censo 2022 le dan a Bariloche, la ciudad más grande de la provincia, el 18,7% de la coparticipación, más de un punto de lo que recibe hoy.

En el entorno del intendente Walter Cortés consideran que en las reuniones intradistritales que comienzan debería plantearse establecer la obligación de actualizar los índices todos los años, para que no se produzcan saltos tan abruptos en el reparto como los que hay que enfrentar ahora.

“Los legisladores de la zona andina, sean del color que sean, se van a tener que poner de acuerdo”, plantearon.

Con mesas técnicas por delante y una Legislatura que tendrá la decisión final, la discusión por la coparticipación vuelve al centro del poder rionegrino. Nadie desconoce que habrá ganadores y perdedores en los papeles, pero el desafío que asumieron todos es que el reparto no termine rompiendo el delicado equilibrio territorial de la provincia.