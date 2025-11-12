La Libertad Avanza inicia en Viedma su laboratorio electoral para gobernar Río Negro

Viedma, la capital de Río Negro e histórica de la Patagonia, es el laboratorio libertario para ganar municipios en 2027.

La estrategia 2027 de La Libertad Avanza en Río Negro comenzó a tomar forma con su instalación en Viedma . El apoderado del partido, Damián Torres , y la dirigente radical Genoveva Molinari, iniciaron el trabajo para construir una alternativa local en la capital provincial, elegida como punto de partida del nuevo esquema libertario.

La movida marca el primer intento de instalación territorial de La Libertad Avanza en un municipio importante, y da cuenta del interés genuino de la fuerza por competir por la Intendencia de la ciudad histórica de la Patagonia . También supone la primera jugada política desde el 26-O, que dejó el triunfo de Aníbal Tortoriello en el tramo que definió las bancas en la Cámara de Diputados frente a la no tan lucida performance de Lorena Villaverde , que envuelta en un cúmulo de resonantes denuncias, genera tensiones que reconfiguran el tablero interno.

La ciudad que casi fue capital nacional en la primavera alfonsinista es la cuarta más poblada de Río Negro y por eso es clave en el reparto de los votos. Junto a San Carlos de Bariloche , General Roca y Cipolletti , posee la denominación de "ciudad estratégica" a la hora de pensar en las proyecciones electorales.

La dupla Torres-Molinari blanqueó el inicio de su trabajo para “repensar Viedma” con menos regulación estatal y mayor protagonismo privado. La estrategia procura posicionar a la capital provincial como punto de partida del despliegue territorial de La Libertad Avanza, que no tiene municipios en este flamante esquema pero sí grandes expectativas para los comicios por la Gobernación de 2027.

Torres explicó que el equipo está confeccionando un plan de gobierno "con ideas de La Libertad Avanza, incentivando al sector privado en producción, turismo e industria, reduciendo el gasto público y desregulando la economía”. En diálogo con Letra P , sostuvo que el desafío principal es modificar la matriz laboral de la ciudad y que “de acá a diez años queremos que Viedma deje de ser una ciudad administrativa para que los padres dejen de pensar que la única salida laboral para sus hijos es entrar al Estado".

Ese plan, que será presentado entre febrero y marzo de 2026, incluirá medidas para industrializar el cordón productivo del Valle Inferior (IDEVI), posicionar a Viedma como destino turístico y facilitar el acceso al crédito privado para emprendedores locales. “Más actividad privada beneficia al empleo”, resumió el abogado que supo llevar las riendas legales de Juntos Somos Río Negro, el sello partidario del gobernador Alberto Weretilneck.

El dirigente valoró el acompañamiento y la incorporación de “caras nuevas y con experiencia, mimetizados en un mismo proyecto” de localidad. La idea, dijo, es abrir los brazos a quienes se sientan representados por Javier Milei.

Lorena Villaverde, Aníbal Tortoriello y el equilibrio interno

El avance en Viedma ocurre en medio del proceso de reorganización interno tras las elecciones de medio término. Villaverde, presidenta del partido en el distrito, busca consolidar su liderazgo, mientras que Tortoriello afirma su influencia en el Alto Valle y mantiene ascendencia en los espacios legislativos y de gestión

El empresario cipoleño no oculta sus aspiraciones de ir por la gobernación en dos años. En su entorno analizan distintas estrategias: desde relanzar CREO Río Negro, su sello propio, hasta acordar con los hermanos Martín y María Emilia Soria.

Torres, sin embargo, minimizó las diferencias internas y remarcó la necesidad del diálogo político. “Si hay que hablar con Weretilneck, no habrá inconvenientes. A diferencia de los demás, que arman desde personas, nosotros queremos un plan de ciudad”, subrayó. En esa línea, sostiene que su grupo en Viedma pretende ser “un puente” entre el liberalismo provincial y los actores institucionales del oficialismo, sin romper el discurso de autonomía.

El nuevo radicalismo y el anclaje local

Genoveva Molinari, una militante boinablanca incorporada a la escudería liberal, es una de las piezas estratégicas de esta etapa. “Hace unos meses estoy trabajando con La Libertad Avanza. Somos varios radicales que compartimos la necesidad de un proyecto genuino y de gestión”, expresó.

La joven dirigente radical saltó a las Fuerzas del Cielo tras un fallido intento de competir por la UCR de Río Negro y ser eliminada de esa carrera, en un hecho que zanjó aún más la diferencia con el Comité Central. Desde esa impronta, hace su camino.

“Hay que motorizar la producción del IDEVI, la ganadería y el turismo en el balneario El Cóndor, reactivar la temporada y aprovechar el potencial hotelero”, planteó Molinari.

La exconcejal viedmense también puso el foco en la necesidad de reactivar el parque industrial local, denunciando que “muchos empresarios se van al de Patagones” por falta de incentivos. “Hay que dar valor agregado al IDEVI y buscar un espacio común para construir un proyecto serio para la provincia”, remarcó.

Una hoja de ruta con sello propio

El desembarco en la capital provincial robustece una estrategia amplia que aspira a darle volumen territorial a La Libertad Avanza, que tras el impacto electoral de 2023, tiene el desafío de pasar del discurso a la gestión.

En ese marco, Viedma se presenta como laboratorio político y símbolo del recambio interno, una ciudad donde quieren instalar el ideario libertario como política concreta y pasar de la ola nacional al poder municipal.

Para eso, sabe que deberá formar músculo territorial y moldear candidaturas en otras localidades como General Roca, Bariloche o Cipolletti, el kilómetro cero del provincialismo en Río Negro. En estos distritos hay una incipiente participación por fuera de la gran estructura nacional, que hoy contiene a personalidades casi desconocidas para el electorado.