Patagonia bendita: Milei volvió a su tierra prometida y energizó a Nadia Márquez en las puertas de 2027

Las fuerzas de La Libertad Avanza descendieron hasta Neuquén bendecir al presidente Javier Milei y ratificar el apoyo libertario a la senadora y pastora Nadia Márquez , referente violeta en una de las pocas provincias en las que el Presidente nunca perdió una elección. Milei sólo viajó para participar de la inauguración del templo más grande de la Patagonia .

Entre pragmatismo y espiritualidad, emociones y política del toma y daca, fe y relato, el mileísimo en pleno desembarcó en el sur para la inauguración del nueva casa de la iglesia Jesús es Rey , alimentó su ya nutrida alianza con el evangelismo y energizó a Márquez, cuyo padre fue el anfitrión principal de la jornada.

Las presencias en el escenario de la hermana presidencial Karina Milei , secretaria general de la Presidencia, y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , coronaron esa puesta en escena para un acto político potente y cargado de significados. Estuvo también el gobernador Rolando Figueroa , aunque no subió al escenario.

Amigos en todas las trincheras de Neuquén y Vaca Muerta

Milei había estado en Neuquén un par de semanas atrás, cuando participó de la cumbre energética y petrolera Argentina Oil&Gas, pero quedó en deuda con la tribu libertaria, porque aquel día lanzó elogios al gobernador Figueroa y descuidó un poco al espacio violeta que le responde desde el principio y que construye su partido.

En varios territorios, las huestes de Milei se encuentran frente a esa disyuntiva en la que deben definir pactar con los poderes locales para garantizarse gobernabilidad y un piso electoral, o atender las demandas de sus tropas originales. La Libertad Avanza nunca perdió una elección en Neuquén, pero en 2027 será la primera vez que competirá en una elección 100% provincial. En ese contexto, el rol que puede llegar a asumir el Presidente en la campaña resulta vital.

El pastor Hugo Márquez, Karina Milei, Martín Menem, Nadia Márquez y su marido, el también pastor Matías Riffo.

Este sábado, Milei y Figueroa volvieron a mostrarse conciliadores. El gobernador lo recibió en el aeropuerto y participó de la ceremonia, en primera fila. Milei tiene muy marcado en su agenda el poder patagónico y los desafíos que implica la región para su construcción política y su plan económico.

El boom de Vaca Muerta vuelve apetecible la instalación en la región, y a la vez propicia ambigüedades y paradojas. El gobierno nacional tiene en Neuquén el ejemplo excepcional de que su modelo funciona. Mientras en otros territorios la economía hace estragos, la particularidad es que en esa zona hay crecimiento, desarrollo y relativa pujanza, aunque esa transformación ya genera también nuevos conflictos.

En ese contexto, hasta cierto punto la provincia y Nación muestran feeling y acuerdos, pero el año electoral puede acelerar las diferencias y el enfrentamiento. Nadia Márquez jugó con equilibrio hasta ahora: confesó que soñaba ser la primera gobernadora de Neuquén, pero no le puso fecha; le pega cuando puede a la política tradicional local, pero es más amable con Figueroa que con el intendente de la capital Mariano Gaido, ausente en la cita del sábado.

Javier Milei, entre el cielo y el infierno

El acto de este sábado era esperado con ansiedad, desde lo institucional-gubernamental y desde lo religioso. También porque es la cosecha final de un largo tiempo de siembra, en varias dimensiones. "La verdad que está buenísimo", dijo Milei respecto del auditorio, en un mensaje que transmitió en directo la Presidencia. "Hicieron mucho por sus vecinos y sin esperar que nadie se los pidiera", destacó el presidente ante la multitud de fieles.

Su mensaje estuvo cargado de parábolas y metáforas místicas y religiosas, mechadas con variables económicas y Escuela Austríaca. Consideró que "es un momento especial para la fe en nuestro país, por la llegada del Papa, a quien esperamos con los brazos abiertos". Insistió en su idea de "la moral como política de Estado", a partir "de los valores judeocristianos que nos ha dictado el Uno".

Javier Milei ocupó en soledad el escenario del templo. Dio un mensaje que fue transmitido oficialmente por Presidencia.

Incluyó entre esos valores el equilibrio fiscal y dejó entender que las cuestiones de fe podían saltar la grieta. Trazó paralelismos entre la política y Dios, el Estado y Satanás, el Paraíso y la tasa de interés, el comunismo y el infierno. "La gran trampa de la política es vender el cielo en la Tierra dejando a su paso corrupción", sentenció Milei. Y describió al populismo como "camino de la perdición".

"Cuando crece la riqueza crece el altruismo", supuso en otra de sus definiciones y aseguró que su gestión busca "el paraíso terrenal". Se jactó de que "ya hemos cumplido con nuestras promesas y no creemos en combatir el populismo con más populismo, sino en el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad", redondeó.

Después del discurso, el pastor Hugo Márquez oró "por las autoridades" y le pidió a Dios que a Milei "no le falten fuerzas cada día". Cuando aludió a posibles errores, dijo que "Dios corregirá los pasos". "Cuente con el pueblo", añadió dirigiéndose al presidente.

Nadia Márquez en el centro de la escena

"Agradecemos enormemente al presidente su acompañamiento en esta etapa de inicio del nuevo auditorio, pero fundamentalmente su reconocimiento y apoyo a la labor de las iglesias evangélicas", dijo Nadia Márquez a Letra P. Es empoderada por el mileísimo no solo por su posible candidatura provincial, o nacional, sino porque se volvió figura clave en la disputa senatorial para reemplazar al fallecido Juan Carlos Pagotto al frente de la neurálgica Comisión de Acuerdos, como contó Mauricio Cantando en este medio.

El pastor Hugo Márquez, padre de la senadora Nadia Márquez, le habla al presidente, junto a Karina Milei y Martín Menem, en Neuquén, al inaugurar el templo más grande de la Patagonia.

“Han sido 15 años de caminar en fe, de confiar en que la provisión de Dios llegaría en cada etapa, de esforzarnos sin detenernos, de cerrar los oídos a las críticas. Si hemos llegado hasta el final, eso es sólo porque la buena mano de dios ha estado con nosotros”, dijo por su parte Hugo Márquez.

Además de ser el pastor dueño de casa y padre de la senadora, ostenta poder en la organización evangélica nacional, como vicepresidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), que comanda el pastor Cristian Hooft.

El altísimo volumen político y espiritual del encuentro estaba cantado. Fue un despliegue de fuerzas por parte de La Libertad Avanza y un claro empoderamiento de Nadia Márquez hacia el interior del libertarismo, donde la senadora fue la ganadora absoluta del encuentro.

No solo por el espaldarazo político que le dio el presidente, sino porque además todo su entorno quedó en el centro de la escena. De algún modo, su padre empezó a trasladar el poder como pastor en Matías Riffo, profesor de Educación Física, esposo de la legisladora, oriundo de Rosario.

Nadia Márquez, abogada de 43 años, juega a varias puntas. Su crecimiento político fue meteórico: en tres años pasó de ser una concejala apenas tenida en cuenta por el sistema político a una senadora que se codea con la Casa Rosada y que además ya ganó elecciones para distintos cargos, incluso contra el poderoso espacio de La Neuquinidad. Esa correlación de fuerzas la posiciona tanto para pelear por la Gobernación como para acompañar a Milei en una fórmula.

Por el momento, recorre la provincia con la misión de garantizar la reelección de Milei, aunque orejea las cartas mirando el territorio. El que tiene el as en la manga para establecer las bases y condiciones de la pelea provincial es Figueroa, que debe definir la fecha electoral. En Neuquén saben que será mucho más temprano que tarde. Algunos vaticinan que votará en febrero y la provincia abrirá el calendario 2027.

Evangelismo, nuevas puertas, nuevos puentes

La cumbre también resulta un golazo para la propia iglesia, que ya sabe de su participación en gestiones gubernamentales de distinto color. También reinstala en la agenda el vínculo de La Libertad Avanza con la iglesia evangélica. Días atrás, Hugo Márquez le dijo a Letra P que ningún Presidente había hecho tanto por los evangelistas como Javier Milei.

Milei ya había participado con alto ruido de la inauguración del templo Portal del Cielo, en Chaco, en julio del año pasado. En aquel momento el abrazo fue con el pastor Jorge Ledesma.

Julio de 2025: el presidente Milei se abraza en Chaco al pastor Jorge Ledesma, de la Iglesia Cristiana Internacional.

Pero además de esa presencia, que disparó debates y cuestionamientos, incluso antes de ser presidente abrió puertas y tendió puentes cada vez que pudo con el sector, como contó en Letra P Guillermo Villarreal.

El movimiento está en crecimiento y el sistema político observa con atención el fenómeno. Un relevamiento del Conicet, hecho en 2019, indicó que en la Patagonia un 24,3% se define evangélico. En el país, ese índice es del 15,3%.

El evangelismo pisa fuerte en el Congreso

Hace un mes y medio, ya el Senado había sido escenario de esa demostración de potencia por parte de los sectores religiosos, cuando de la mano de Márquez se reconoció en el Salón Azul a más de 100 instituciones educativas evangélicas de 15 provincias.

Fue en el Día de las Escuelas Evangélicas y además de la legisladora neuquina hubo otros diputados, senadores, autoridades de la Secretaría de Educación de la Nación, directivos de instituciones educativas y pastores. El propio Menem fue uno de los oradores.

Aparecieron representaciones de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén, Mendoza, Santiago del Estero, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Chubut, Río Negro, San Luis, Formosa, Chaco y Corrientes. En representación de ACIERA participó Hooft.

El diputado libertario Santiago Pauli reconoció esta misma semana a Cristian Hooft, líder de la ACIERA que agrupa a las iglesias evangélicas.

Esta misma semana, la Cámara de Diputados también fue recinto para otra demostración del poder hizo evangélico. En este caso bajo la batuta del diputado libertario fueguino Santiago Pauli, en el Salón de los Pasos Perdidos hubo un acto de reconocimiento a la ACIERA, al celebrarse el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. De nuevo estuvo el pastor Hooft y otra parte de la actividad fue conducida por el pastor Alejandro Espínola.

Hooft dijo en esa jornada que el movimiento evangélico reúne a unos 8 millones de fieles en la Argentina. Pero trató de aclarar: “No hay un voto evangélico. No existe”.

La mano de Dios en Neuquén

El nuevo templo evangélico de la Iglesia Bautista Jesús es Rey está sobre la calle Juan Julián Lastra al 3.100. El pastor Hugo Márquez y el ingeniero y también pastor Daniel Sosa, fueron fundamentales en la mudanza del edificio que funcionaba sobre la céntrica calle Roca.

“Las cosas se dan por obra de Dios", dice Márquez a sus 73 años. Llegó a Neuquén hace más de 30, después de un pastorado en Avellaneda.

El nuevo lugar es imponente y supone una inversión multimillonaria. El predio tiene cerca de 8.000 metros cuadrados y tendrá lugar para unas 5.000 personas sentadas. El proyecto arquitectónico estuvo en manos del estudio porteño Maradei. Surge a cada paso la comparación con el estadio Ruca Che, donde el mes pasado se jugaron los desafíos tenísticos de la Copa Davis. Laura Loncopan Berti contó en Letra P la historia de la adquisición del terreno y su financiamiento.

El responsable de la parte contable es el pastor David Schlereth, que fue diputado nacional durante dos períodos y presidente del Concejo Deliberante de Neuquén en otras dos gestiones, de la mano de Horacio “Pechi” Quiroga.

La escuela evangélica también coló la figura de Osvaldo Llancafilo, que fue concejal y diputado nacional entre 2023 y 2025, y hoy es funcionario del gobernador Figueroa en el puesto clave de secretario de Enlace Institucional.

Márquez insiste en la incidencia de “la mano de Dios”. Explica: “En estos 15 años hemos visto la provisión de Dios parte por parte, pedacito por pedacito. Por eso tardamos”. Desde la iglesia germinó también la Asociación Mutualista Evangélica Neuquina (AMEN), que tiene ramas educativa y médica.