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BUENOS AIRES

Daniela Vilar cerró la Agenda Ambiental Latinoamericana con un llamado a construir un futuro sostenible

El encuentro reunió a más de 2500 participantes y referentes internacionales. Se conformó un frente regional para impulsar políticas climáticas.

Por Letra P | Periodismo Político
Daniela Vilar.

Daniela Vilar.

Daniela Vilar con Máximo Kirchner.&nbsp;

Daniela Vilar con Máximo Kirchner. 

Daniela Vilar con Axel Kicillof.&nbsp;

Daniela Vilar con Axel Kicillof. 

La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, encabezó el cierre de la segunda edición de la Agenda Ambiental Latinoamericana en La Plata, un encuentro que reunió a más de 2500 participantes y contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof y el diputado nacional Máximo Kirchner. Durante las jornadas se constituyó el Frente Ambiental Latinoamericano.

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La actividad se desarrolló durante dos jornadas en el Pasaje Dardo Rocha, con la organización del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y la colaboración del Instituto Cultural bonaerense. Participaron más de 20 invitados internacionales y 110 panelistas distribuidos en 25 paneles. Además, se presentaron más de 200 pósters científicos y hubo espectáculos culturales.

Los debates giraron en torno a tres ejes: la transición justa, la redistribución de la riqueza y la construcción de una posición latinoamericana común frente a la agenda climática internacional. El encuentro convocó a especialistas, representantes de gobiernos provinciales y municipales, organizaciones sociales y autoridades ambientales de distintos países de la región.

Daniela Vilar impulsó la creación del Frente Ambiental Latinoamericano

Uno de los principales resultados del encuentro fue la firma del acta constitutiva del Frente Ambiental Latinoamericano, una iniciativa impulsada por Vilar que reúne a gobiernos de provincias, estados y ciudades de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y Uruguay.

El nuevo espacio busca fortalecer la participación regional en las negociaciones climáticas internacionales, construir posiciones comunes y reclamar el acceso directo de los gobiernos locales al financiamiento climático. La justicia ambiental y la transición justa constituyen dos de sus principios centrales.

“Nos une un diagnóstico común: el modelo que nos trajo hasta acá ya no funciona. Necesitamos construir otro, que se funde en nuestra historia e identidad compartida, que ponga nuestras riquezas al servicio del desarrollo y garantice una vida digna para las comunidades”, expresó la ministra bonaerense.

Vilar también hizo referencia al escenario político regional y reivindicó el triunfo electoral de Lula da Silva en Brasil. “Con ese impulso, y con la fuerza para seguir peleando por la libertad de Cristina, seguimos organizándonos por un futuro soberano para toda la región”, sostuvo.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner cuestionaron la política ambiental de Javier Milei

La jornada inaugural contó con la participación de Kicillof, Vilar, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena; el intendente de La Plata, Julio Alak; y la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout.

Durante su intervención, el gobernador cuestionó la postura ambiental del presidente Javier Milei. “El cambio climático es una realidad, por más que Javier Milei se empeñe en negarlo: sus consecuencias son cada vez más evidentes y los fenómenos extremos son más frecuentes y difíciles de afrontar”, afirmó.

Además, Kicillof acusó al Gobierno nacional de desentenderse de las consecuencias de la crisis climática. “Mientras el Gobierno nacional se lava las manos, deja a las provincias absolutamente solas para enfrentar la crisis climática”, sostuvo el mandatario bonaerense.

El cierre del encuentro contó con la participación de Máximo Kirchner, la excandidata presidencial chilena Jeannette Jara, la exministra de Ambiente de Colombia Irene Vélez y el exministro ecuatoriano René Ramírez Gallegos.

“Este país en disputa, esta Latinoamérica en disputa, esta Argentina en disputa, este territorio en disputa es la realidad que debemos atravesar con la mayor de las seriedades y responsabilidades”, afirmó Kirchner. El legislador llamó a actuar con responsabilidad, constancia y preparación frente a los desafíos que atraviesa la región.

La segunda edición de la Agenda Ambiental Latinoamericana concluyó con la conformación de un espacio de articulación regional que busca colocar la justicia social, la defensa de los bienes naturales y las demandas de los territorios en el centro de las discusiones sobre el cambio climático

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