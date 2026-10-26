León XIV viene a la Argentina: "Me llena de alegría"

León XIV confirmó su viaje a Argentina después de que el Vaticano informara que su recuperación avanza favorablemente y que no necesita tratamiento oncológico adicional. “Me llena de alegría regresar al continente”, dijo el papa, que estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre. La Santa Sede ratificó el itinerario tras semanas de incertidumbre por su salud.

Dos semanas después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el papa, la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que la recuperación continúa de acuerdo con las evaluaciones positivas de su equipo médico. La cirugía se realizó con éxito y sin complicaciones y los estudios posteriores determinaron que la enfermedad estaba localizada y que no es necesario ningún tratamiento oncológico adicional.

El Vaticano despejó así la principal incógnita que rodeaba la gira sudamericana. Tal como anticipó Letra P , el resultado de la biopsia era clave para definir si León XIV podía afrontar el viaje a Uruguay, Argentina y Perú y si debía someterse a un tratamiento que alterara el calendario previsto.

Desde su regreso al Vaticano, el Papa retomó gradualmente sus actividades y adaptó su agenda diaria en consulta con sus médicos, con períodos de descanso destinados a completar la recuperación.

La Santa Sede informó que mantuvo compromisos y actividades públicas y que continúa cumpliendo con las responsabilidades de su ministerio .

“Me llena de alegría regresar al continente”

El médico personal del pontífice, Luigi Carbone, confirmó que la recuperación posoperatoria continúa avanzando y que los últimos exámenes médicos muestran un buen estado de salud y una condición clínica favorable.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó León XIV en el comunicado difundido por la Santa Sede. “Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, agregó.

El Vaticano confirmó que el viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú se desarrollará conforme al programa publicado anteriormente. La gira está prevista del 6 al 17 de noviembre, aunque la etapa argentina se desarrollará entre el 8 y el 11.

El pontífice, que cumplió 71 años el 14 de septiembre, tiene una relación particular con la región. Fue misionero y obispo en Perú y también tiene la nacionalidad peruana. En la gira están previstos más de una docena de vuelos, más de 40 discursos y reuniones y nueve misas multitudinarias.

La biopsia que podía cambiar todo

León XIV fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de comunicar que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho. Durante la intervención le extirparon el lóbulo inferior de ese pulmón.

Los estudios posteriores determinaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón localizado. La evaluación médica estableció que no era necesario ningún tratamiento oncológico complementario.

El dato era esperado con especial atención por los equipos que trabajan en la gira. La posibilidad de una suspensión o postergación estaba condicionada por la evolución posoperatoria y por los resultados de los estudios que debían determinar si el cáncer requería una intervención posterior.

Letra P había anticipado que el resultado de la biopsia sería determinante para definir la visita. La confirmación de que el tumor estaba localizado despejó esa incógnita y permitió que el Vaticano avanzara con la confirmación formal del viaje.

El papa recibió el alta el sábado 17 y desde entonces continuó su recuperación en el Vaticano. La única modificación comunicada hasta ahora fue la cancelación de su presencia en Asís, prevista para este martes, luego de que los médicos desaconsejaran un viaje en helicóptero por el poco tiempo transcurrido desde la operación.

Una nueva avanzada ya trabaja en el viaje

La organización de la gira nunca se detuvo por completo. Mientras se esperaba la definición médica, una nueva avanzada del Vaticano continuó con los preparativos y la supervisión del recorrido por Uruguay, Argentina y Perú.

En Argentina, los enviados trabajan junto con las autoridades de seguridad y las Iglesias locales en los traslados, el alojamiento, las celebraciones religiosas y las distintas actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

La agenda también incluye la visita a Luján, prevista para el 11 de noviembre, en la última jornada de la etapa argentina. El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Scheinig, había sostenido que los preparativos continuaban. “Todo sigue en pie, vamos para adelante”, afirmó.

El papa León XIV en vuelo en uno de sus viajes internacionales Vatican Media

La continuidad de esos trabajos era una señal concreta de que el Vaticano mantenía la organización, aunque hasta este lunes no equivalía a una confirmación oficial. Ahora, con el pronunciamiento de la Santa Sede, la incógnita quedó despejada.

Una gira exigente para el inicio del pontificado

El recorrido será uno de los más exigentes para León XIV desde el comienzo de su pontificado. La gira contempla más de 30.000 kilómetros, numerosos traslados y una agenda cargada de reuniones, celebraciones y encuentros con fieles.

En Perú, además, está prevista una visita a Cusco, ubicada a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, y actividades en Pucallpa, en la región amazónica. La altura, los vuelos y la extensión del itinerario serán variables a considerar durante el viaje.

El Vaticano destacó que el papa seguirá las recomendaciones médicas “con gran esmero y diligencia” y con la determinación de continuar al frente de su ministerio.

La Santa Sede también agradeció las oraciones y las muestras de afecto recibidas durante su recuperación. Con la biopsia ya conocida, el tratamiento descartado y la agenda en marcha, León XIV llegará finalmente a Sudamérica. Y a la Argentina, donde el papa ya dejó una definición antes de partir: “Me llena de alegría”.