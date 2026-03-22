El evangelismo vernáculo encontró la luz (electoral) y va por más poder en 2027

Nadie Márquez, la referente del evangelismo que aspira a gobernar Neuquén

Dante Gebel, referente del evangelismo que aspira a la Casa Rosada

El avance del evangelismo en la política argentina dejó de ser novedad para volverse estrategia. Con anclaje legislativo en Nadia Márquez y proyección outsider en Dante Gebel , una y otro apuntan a cargos ejecutivos en un escenario en el que Javier Milei y Karina Milei actúan como catalizadores de una alianza entre fe, territorio y votos.

La expansión no fue homogénea ni ordenada. Mientras sectores institucionales como la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina ( Aciera ) sostienen neutralidad formal, emergen liderazgos que disputan poder sin bendición orgánica, con mensaje social y capacidad de movilización.

El caso de Gebel sintetiza la ambición de romper el techo legislativo. Su figura, entre espectáculo, prédica y épica outsider, avanzó hacia un proyecto presidencial con base en Consolidación Argentina, tejiendo redes con sindicalistas, dirigentes provinciales y actores diversos.

El despliegue incluyó contactos en Santa Fe, donde el diputado Walter Ghione , del partido UNO y aliado del gobernador Maximiliano Pullaro , se mostró permeable. “Es una oportunidad histórica”, señalaron voces de ese espacio, que envió emisarios a actividades del armado nacional .

Gebel no necesitó estructura partidaria clásica para instalarse en la conversación. Como en la etapa previa de Milei, la combinación de masividad, discurso emocional y narrativa disruptiva funcionó como plataforma. Su gira PresiDante operó como ensayo.

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En paralelo, Márquez representa la vertiente institucional. Senadora por Neuquén y figura de La Libertad Avanza, explicitó su objetivo de disputar la gobernación. “Voy a ser la primera gobernadora mujer”, anticipó en forma exclusiva en una entrevista con Letra P.

Pastora de la iglesia “Jesús es Rey”, construyó poder desde el oficialismo. Su cercanía con Karina Milei y su rol en la agenda libertaria la posicionan como pieza clave en la expansión territorial. A diferencia de Gebel, su candidatura depende de la ingeniería del Gobierno.

Milei, Karina y la arquitectura de la fe libertaria

El vínculo entre evangelismo y poder libertario no es accesorio. Javier y Karina Milei incorporaron pastores como actores de legitimación y operadores territoriales. La ceremonia en Casa Rosada, con bendiciones, marcó un punto de inflexión.

karina milei adorni evangelismo Manuel Adorni y Karina Milei, bendecidos por pastores evangélicos en la Casa Rosada

El Gobierno no sólo habilitó visibilidad religiosa: institucionalizó el vínculo mediante la Ley 27.741 y el decreto 486/2025, otorgando reconocimiento y marco legal a las iglesias. La fe funciona como estructura política.

En ese esquema, líderes como Christian Hooft, presidente de Aciera, cumplen un rol articulador. Su reelección reforzó la interlocución con el Ejecutivo, sin traducirse en apoyo partidario explícito.

El evangelismo encontró en el mileísmo un canal de representación y una vía de expansión. Las iglesias operan como red territorial, especialmente en sectores populares donde el Estado muestra límites y la política tradicional pierde densidad.

Sin bendición institucional

Pese al crecimiento político, Aciera mantiene una línea clara: ninguna fuerza representa al conjunto de las iglesias. “Ningún partido puede representar a las iglesias evangélicas”, reitera la entidad.

Christian Hooft milei evangelismo 2 Javier Milei y Christian Hooft, titular de Aciera.

La tensión es estructural. Mientras figuras como Márquez o proyectos como el de Gebel avanzan electoralmente, la conducción institucional evita alineamientos y preserva la diversidad ideológica.

Aciera nuclea más del 80% de las congregaciones y su influencia es decisiva. Su negativa a bendecir candidaturas habilita construcciones autónomas, a menudo en competencia.

Esa fragmentación desarma la idea de “voto evangélico” homogéneo. El comportamiento electoral es plural, con adhesiones cruzadas y disputas internas de orden teológico, político y generacional.

Brasil, el modelo

En el horizonte aparece Brasil. Allí, el evangelismo consolidó una presencia parlamentaria robusta -la “Bancada de la Biblia”- con incidencia en leyes y presidenciales.

Con entre 20% y 40% del Congreso y una base cercana al 30% de la población, el caso muestra cómo la fe puede volverse poder estructural. La experiencia de Jair Bolsonaro evidenció esa sinergia, mientras Lula da Silva también buscó ese electorado.

bolsonaro evangelismo brasil Jair Bolsonaro y el evangelismo en Brasil

El modelo combina capilaridad territorial, agenda conservadora y disciplina electoral. Iglesias con miles de templos funcionan como nodos de movilización en periferias urbanas.

En Argentina, el esquema se insinúa con diferencias. La falta de conducción unificada y la tradición laica limitan, por ahora, una bancada homogénea. Sin embargo, el crecimiento del evangelismo -del 9% al 15,3% en poco más de una década- anticipa cambio de escala.

De la representación a la ambición

El evangelismo argentino atraviesa una transición: de actor social a sujeto político. La conquista de bancas fue el primer paso; la proyección ejecutiva, el siguiente.

Coexisten dos lógicas: integración al oficialismo libertario -con Márquez- y emergencia outsider -con Gebel-. Ambas parten de la misma base: construcción territorial desde las iglesias.

En momentos que los partidos retroceden, los templos avanzan con redes de contención, asistencia y pertenencia. Ese capital social se traduce en capital político.

La incógnita es si derivará en fuerza unificada o en múltiples expresiones en disputa. Brasil sugiere lo primero; Argentina, por ahora, lo segundo.

El dato estructural persiste: la fe dejó de ser periférica y pasó a ser factor central. En la Argentina rumbo a 2027, los votos también empiezan a contarse en los templos.