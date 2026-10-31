El presupuesto de Posadas expuso la interna de La Libertad Avanza en Misiones

La interna de La Libertad Avanza en Misiones sumó un nuevo episodio luego de que cuatro concejales violetas de Posadas aprobaran el presupuesto 2027, pese a que Valeria Soczyuk , apoderada partidaria, había pedido públicamente no acompañar el proyecto. La votación expuso una diferencia entre la postura expresada por la dirigente, esposa del presidente del partido en la provincia, y la bancada mileísta.

Pablo Argañaraz , María Elena Fernández , Santiago Horianski y Valeria Gómez de Oliveira sumaron a los 14 concejales que aprobaron por unanimidad el presupuesto municipal que prevé recursos y gastos por $192.586 millones. Antes de la sesión, Soczyuk, esposa de Adrián Núñez , había dicho que "lo ideal sería que salga el paquete de leyes que contempla la derogación de la Ley de Lemas ", atando la aprobación de la ley de leyes municipal al avance de otras normativas que ocupan la atención principal del mileísmo de esta provincia del Norte Grande .

"Si existe la voluntad real del Ejecutivo municipal, no deberían mañana votar el presupuesto, porque no tienen aún apuro ellos todavía", dijo en la local Radio Up, un día antes de que los concejales libertarios levantaran la mano a favor del proyecto de la administración de Lalo Stelatto . El cortocircuito dejó al descubierto las diferencias en el espacio libertario a menos de un año de las elecciones en las que el intendente ya avisó que no será candidato.

Sin embargo, el problema no se circunscribe exclusivamente a la capital provincial. Las diferencias dentro de la pata misionera de La Libertad Avanza tienen antecedentes anteriores al conflicto municipal. El último y más ruidoso tuvo como protagonista a la diputada provincial Nelly Guerrero , que abandonó el bloque libertario con ruidosas críticas al modo de conducción de Núñez .

“La presente decisión responde exclusivamente a la necesidad de contar con un ámbito de desempeño parlamentario acorde a mis convicciones, criterios de trabajo y responsabilidad institucional, a fin de continuar ejerciendo la representación conferida por la voluntad popular”, decía la carta con la que abandonó el bloque generando una ola de cuestionamientos que se colaron apuntando a la conducción libertaria. Un par de meses después, Guerrero se sumó al Movimiento por lo que Viene , referenciado en el gobernador Hugo Passalacqua .

Uno de los que manifestó su malestar con el movimiento fue Diego Hartfield, el diputado que encabezó las dos listas con las que La Libertad Avanza compitió en 2025 y que, hasta ahora, asomaba como el candidato puesto para pelearle la gobernación a Passalacqua. Sin embargo, nada parece estar demasiado cerrado y en las filas libertarias aseguran que Núñez está listo para salir a la cancha como protagonista de la próxima batalla electoral.

La discusión en Posadas

La votación en el Concejo Deliberante se produjo en un contexto en el que se profundizan las diferencias entre Argañaraz, un radical con peluca que pegó el salto al equipo violeta, y el propio Nuñez. La derogación de la Ley de Lemas y las posturas de La Libertad Avanza respecto de esa estrategia asoman como las razones públicas de un distanciamiento que no queda allí.

Argañaraz supo ser uno de los principales laderos de Martín Arjol, el diputado radical que se sumó al grupo de héroes aliados a Milei, pero que quedó afuera de la batalla cuando quiso disputar una banca en la Cámara de Representantes, tuvo que pelear desde la boleta del Partido Libertario y hoy coquetea con el armado oficialista en la capital provincial, sin soltar del todo la interna.

Al menos eso advierten en el pasilleo local, donde encuentran ese doble juego en el regreso de sus denuncias frontales contra Carlos Rovira y su reciente foto con Patricia Bullrich.

Martín Arjol y Patricia Bullrich.

Durante el tratamiento del presupuesto de Posadas, Argañaraz destacó la modalidad de trabajo implementada, en particular la convocatoria a funcionarios municipales y el acceso a información para analizar las previsiones de gastos. "El presupuesto es eso, es lo que van a hacer con la plata de los posadeños", expresó durante la sesión. El concejal anticipó el acompañamiento de su bloque, una postura que coincidió con la de los otros tres representantes libertarios.

Vale recordar que, en el juego de las mayorías y minorías, el Concejo Deliberante de la capital misionera es presidido por un libertario, Daniel Vigo, que consiguió reunir el respaldo de todos los integrantes del cuerpo legislativo para aprobar los presupuestos correspondientes al ejercicio 2027.

La Ley de Lemas y las diferencias de cara a 2027

Con todo, la discusión sobre la derogación de la Ley de Lemas aparece en el centro del debate por venir. Después de la postergación de encuentros por las que muchos apuntan al propio Núñez, la comisión de Legislación General comenzó a debatir esta semana las iniciativas que podrían derivar en un cambio de reglamentación que modifiaría la forma en que las candidaturas se ordenan y se negocian en la capital provincial.

El Concejo Deliberante de la capital misionera es presidido por un libertario, Daniel Vigo.

La Libertad Avanza es uno de los espacios que quiere eliminar el mecanismo, aunque puertas adentro del espacio hay quienes advierten que un cambio de esa magnitud podría atentar contra la necesidad de expansión que tiene el mileísmo capitalino. En voz baja señalan que los márgenes de negociación con virtuales aliados se reducen de modo considerable. Ahí empieza a ganar terreno la propuesta del radicalismo, que propone limitar los lemas, pero no eliminarlos.

En concreto, algo muy parecido a lo que sucede con las PASO en el Congreso. La Libertad Avanza debe definir si se ata al mástil o negocia con la casta que siempre dice combatir.