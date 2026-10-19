RIGIpalooza en Neuquén: Milei pidió que florezcan mil Vaca Muerta entre cotillón violeta y fervor empresario

Es la segunda visita del presidente a Neuquén. La primera fue en 2024 cuando recorrió Loma Campana.

“Que florezcan mil Vaca Muerta a lo largo y ancho del país”, reclamó el presidente Javier Milei en la inauguración de la AOG Patagonia 2026 . Felicitó a Rolando Figueroa por el “boom en la construcción” regional y por encolumnarse detrás del RIGI . El gobernador de Neuquén fue más sinuoso. Destacó "la estabilidad macro", pero aclaró: “somos de proyectos políticos diferentes”.

Milei habló en el salón Tromen del espacio Duam, donde esta semana se desarrolla la exposición más importante de la industria hidrocarburifera . Apenas ingresó fue vitoreado: "¡Boróm bombóm, boróm bombóm, para Milei la reelección!". En primera fila estaban oyéndolo el presidente y CEO de YPF , Horacio Marin , el jefe de Gabinete, Diego Santilli y la secretaria general de presidencia, Karina Milei. Además de Figueroa, el único gobernador que asistió a la cita fue el mendocino Alfredo Cornejo.

El mandatario dedicó parte de su discurso a hablar sobre la importancia del “test electoral” de 2027 y de lograr consolidar el modelo “en las urnas”. "Me niego a creer que los argentinos vamos a votar para atrás", afirmó. Aunque al entrar saludó a los senadores nacionales de La Libertad Avanza , Nadia Márquez y Pablo Cervi, reservó los elogios para Figueroa a quien llamó afectuosamente “Rolo”. El gobernador fue uno de los que viajó a Paris por la Argentina Week .

Milei agradeció la invitación del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) , que es el organizador de esta séptima edición de la AOG. El presidente sostuvo que gracias al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) "ya hay más de 210 mil millones de dólares en proyectos anunciados, de los cuales el 45% son específicamente en el área del petróleo y el gas". Agregó: "Sólo con estos valores ya podemos afirmar que se trata de la política industrial y de desarrollo más importante de la historia argentina". Planteó que "en el largo plazo la economía argentina va a ser todo un RIGI, o sea va a ser un lugar apto para las inversiones".

Insisió en que "Vaca Muerta derrama en todo el país" y volvió a repetir que es mentira que en su gobierno la gente no llega a fin de mes. "Yo les hago una pregunta: si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?", aseguró.

Milei tildó de "pelotudez" la frase de que los argentinos no llegan a fin de mes y plateó un insólito argumento lógico: "¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer ni beber? https://t.co/k9ew4eP23w pic.twitter.com/oZQYzD5TiQ — LETRA P (@Letra_P) October 19, 2026

La presencia de militancia libertaria se hizo sentir dentro del salón, pero también fuera, dónde un grupo lo aguardó para saludarlo con globos violetas. "Te estamos esperando", le gritaban, hasta que personal de seguridad les confirmó que se había ido. Uno de los trapos que ondeaban decía: "Nadia es Milei".

Horas antes había habido una protesta en inmediaciones al Duam convocada por la seccional capital del sindicato docente ATEN, la Confederación Mapuche de Neuquén y partidos de izquierda que repudiaron la visita presidencial.

Figueroa subrayó que Neuquén es una zona "libre de conflictos"

Antes del discurso de Milei, el gobernador tomó la palabra e hizo un breve repaso sobre el desarrollo de la industria en la provincia. Remarcó que "muchos se equivocan al pensar que Vaca Muerta es una lámpara como la de Aladino que se frota y surge riqueza". "Hay mucho camino recorrido", dijo el mandatario al destacar las virtudes neuquinas.

Valoró a las pymes neuquinas "que han estado en las buenas y en las malas" y al sindicato petrolero, que conduce Marcelo Rucci, un aliado fundamental de cara al armado de 2027 para su reelección. Incluso pidió un aplauso para los trabajadores "que están pasando frío en distintos pozos mientras nosotros estamos calentitos en este evento".

Rolando Figueroa, Diego Santilli, Karina Milei, funcionarios y empresarios en la primera fila de la apertura de AOG Patagonia 2026

Figueroa dijo que su gobierno "cambió el paradigma de relación con las operadoras" y que la gestión anterior "no le pedía muchas cosas, por que muchas veces estaban necesitados en las finanzas públicas". Casi al final del salón estaba sentado su antecesor, Omar Gutiérrez, el último gobernador que tuvo el MPN.

Figueroa manifestó que la provincia es una zona "libre de conflictos" y con paz social. "Todos los inversores lo valoran al final del día", aseguró.

El guiño a Milei

El gobernador enfatizó en que son necesarias "provincias independientes, provincias que puedan volar". "Lo sentimos con este gobierno que jamás nos ha puesto el pie encima. Al contrario este gobierno nos ha invitado a volar, nos ha invitado a que tengamos grandeza", señaló casi en un guiño al Presidente.

Pese a la sintonía exhibida, Figueroa se ocupó de tomar distancia política del oficialismo nacional, algo que parece central de cara a las elecciones del año próximo. "No tenemos el mismo proyecto político que el presidente de la república. Tenemos pensamientos diferentes y seguramente los vamos a seguir teniendo. Ahora, eso no quita que podamos tener el mismo objetivo y es que la Argentina sea grande y próspera de una vez por todas", afirmó.

Milei, Figueroa y Cornejo junto los principales referentes libertarios en la primera fila del AOG Patagonia 2026.

El mandatario provincial estuvo acompañado no sólo por sus ministros, ministras y diputados provinciales, sino por intendentes como Malena Resa de Plottier, Nicolás Albarracín de Chos Malal y Mariano Gaido de Neuquén capital.

La exposición se extedenderá por tres días más. Mañana se realizará el primero de los encuentros con los CEOs. Habrá representantes de Chevron, TotalEnergies, Pan American Energy e YPF.