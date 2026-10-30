El pastor detrás del templo que inaugurará Javier Milei: "Ningún presidente hizo tanto por los evangélicos"

El pastor Hugo Márquez está expectante ante la llegada de Javier Milei al imponente templo que inaugurará en Neuquén . En diálogo con Letra P , remarcó la relevancia política de la visita y afirmó que "ningún presidente hizo tanto por los evangélicos". “Jamás han tenido en cuenta a la Iglesia evangélica. Por eso genera tanta sensación, porque no estamos considerados", aseguró.

El mandatario será el invitado más destacado en la ceremonia que abrirá por primera vez las puertas de la nueva sede de la iglesia Jesús es Rey , en una convocatoria que reunirá a fieles y a las principales figuras de los gobiernos nacional, provincial y municipal. El templo bautista es el más grande construido en la Patagonia , con una capacidad para 4000 personas sentadas, comparable a la del estadio Ruca Che , el de mayor jerarquía en la ciudad.

La llegada de Milei no es fortuita. Nadia Márquez , la senadora de La Libertad Avanza que preside el partido violeta en la provincia y sostiene una estrecha relación con Karina Milei , es pastora de la iglesia y la hija de Hugo Márquez.

A Márquez padre le molesta que asocien la iglesia a los libertarios. “Siempre hemos tenido buena relación con el Estado. Por estar en la calle Roca, a una cuadra de la Casa de Gobierno de la provincia, y por ser de Neuquén, mi iglesia históricamente ha tenido más del 60%, 70% de la membresía del MPN . Porque la mayoría eran empleados públicos, maestros, policías o de la administración central”, indicó al destacar su relación con la primera plana política neuquina.

Según cuenta Márquez, el "primer diputado” de Jesús es Rey fue Hugo Acuña , un abogado del partido provincial que no sólo estuvo en el Congreso sino que fue consejero de la magistratura e integrante del Tribunal de Cuentas . También suma a la lista a Osvaldo Llancafilo , diputado del MPN hasta 2025, hoy funcionario del gobernador Rolando Figueroa . “Es graduado de nuestra escuela y también parte de nuestra iglesia”, dijo.

Osvaldo Llancafilo, en su banca de la Cámara de Diputados.

“¿Cuantos diputados católicos hay? La mayoría, nadie dice nada. Hay una diputada evangélica y ya parece que los evangélicos hemos tomado la Casa Rosada, ¿Cuál es la diferencia? Que se llama Márquez”, planteó el pastor, que también recordó que el exgobernador Felipe Sapag estuvo en la inauguración de la remodelación del templo de calle Roca e insistió en qué trabajaron muy bien bajo la intendencia del radical Horacio “Pechi” Quiroga.

El camino político de Nadia Márquez

Repasando la historia de su congregación, el pastor destacó a Figueroa que los "recibió, escuchó y atendió" cuando era vicegobernador y la escuela de su iglesia fue "perseguida". El colegio del que habla Márquez es la que funciona bajo el paraguas de la Asociación Mutualista Evangélica Neuquina (AMEN). Al igual que otros colegios confesionales como María Auxiliadora, reciben subsidios del Estado provincial, por eso la cuota suele ser más accesible dentro de la oferta de la educación privada. Varía de acuerdo al nivel, pero va desde los $554.769 a los $562.045.

En 2018 durante la gestión de Omar Gutiérrez y en pleno debate por la legalización del aborto en el Congreso, el Consejo Provincial de Educación abrió un sumario contra el AMEN, a raíz de una charla que se organizó para cuarto y quinto año del secundario de la que participaron Agustín Laje y Nicolás Márquez. Hubo estudiantes que expresaron que los autores de “El libro negro de la nueva izquierda: ideología de género o subversión cultural” habían tenido manifestaciones discriminatorias y transfóbicas.

Ese fue el puntapié que la sumergió a Márquez en la vida político-partidaria. En 2019 fue electa concejal de la ciudad por la lista Democracia Cristiana, el sello que en ese momento promovía Jorge Sobisch. En 2023 apoyó la candidatura de Figueroa a la gobernación, a través del partido Arriba Neuquén, y ganó una banca en la Legislatura pero no la ocupó ya que prefirió ir al Congreso como diputada libertaria. En 2025 se coronó senadora.

Márquez respaldó la candidatura a gobernador de Figueroa en 2023.

La inauguración del templo en Neuquén también contará con la presencia de popes del evangelismo latinoamericano. Está previsto que asistan los pastores peruanos Milagros y Guillermo Aguayo, que fueron los líderes de la campaña “Con mis hijos no te metas”, protagonizada por militantes en contra de la interrupción voluntaria del embarazo que es legal en Argentina desde 2020. Además de su actividad religiosa, Milagros Aguayo es una senadora conservadora en su país.

La justicia social y el pobrismo

El presidente y los dirigentes de La Libertad Avanza suelen repetir que la justicia social es una "aberración". El concepto ha sido desarrollado por la Iglesia católica y retomado por el Papa Francisco y su sucesor, León XIV, que visitará el país en noviembre. En su encíclica Magnifica Humanitas el jefe del Vaticano la definió como “la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos —y en particular a los más frágiles— vivir de manera realmente humana, sin que ninguno se quede atrás”.

Consultado al respecto, Márquez prefirió esquivar las polémicas y centrarse en la inauguración del templo en la ciudad. “No quisiera que esto se transforme en un posicionamiento político. De hecho van a estar el gobernador, el intendente y yo tengo mucho respeto y aprecio por ellos. Esto es un acto religioso y en otro momento podemos hablar de eso”, enfatizó. De todas formas deslizó cuál es su opinión al respecto: “Por lo pronto te digo que nosotros tenemos un pensamiento que no es afín al catolicismo o a la promoción del pobrismo, que el pobrismo te hace más espiritual, más noble". "No creemos en eso", sentenció.

“Tenemos otros valores que sostiene la Biblia y por ahí entramos en conflicto con la Iglesia católica, que se fundamenta mucho en el tema de las encíclicas de los papas, y nosotros en la Biblia", explicó. Y agregó: "Ahí es donde chocamos, porque para nosotros lo que los hombres dicen no es comparable con lo que la Biblia enseña”.