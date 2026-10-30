Dante Gebel espera una señal divina para decidir si es candidato

Dante Gebel prepara para el viernes 18 de diciembre , en el estadio de Vélez , lo que en su entorno ven como el acto más importante de su vida como pastor: los 30 años del Superclásico de la Juventud, el formato que lanzó en esa misma cancha en 1996. Frente a 50 mil personas, esa noche espera recibir una señal de la multitud y de Dios sobre si debe competir por la presidencia en 2027.

Aunque la convocatoria puede leerse como una apuesta de volumen masivo, en Consolidación Argentina se esfuerzan por separar la noche de cualquier movida de la política tradicional. Lo de Vélez va a ser un evento espiritual y religioso, sin mensajes sobre el Gobierno de Javier Milei . Aseguran también que no participan de la organización, a cargo del equipo religioso de Gebel , y que no movilizan militantes ni ponen micros. “No estamos en eso. Es un acto de fe, no un acto político”, dicen en la mesa de conducción del espacio.

El Superclásico de la Juventud nació en esa cancha. En 1996, Gebel reunió a unas 55 mil personas junto al cantante Palito Ortega y pasó de las revistas religiosas a la primera plana de los diarios. Después pasó por River en 1997, el Obelisco en 1998, Boca en 2000, Vélez en 2004, otra vez River en 2005, el Estadio Único de La Plata en 2011 y de nuevo el Monumental en 2013, donde se calculó una multitud de más de 90 mil personas. El regreso a Vélez no fue la primera opción: River le negó su estadio por un cambio de estatuto que impide alquilarlo para actos políticos o religiosos.

En el entorno del pastor dicen que la decisión sobre 2027 depende solo de él. Es un hombre "muy religioso" y se guiará por sus sensaciones, por si siente que su candidatura "contribuye o no al país". Hablan de una señal de Dios. La mesa política no mira el escenario electoral: ni una eventual caída de Milei ni un acuerdo del peronismo, o su ausencia, cambian ese cálculo. Las chances de una candidatura, dicen, se mantienen y la definición va a llegar recién en marzo.

Gebel llegará al país solo para el show, sin otra actividad en agenda, y en su círculo descartan definiciones políticas esa noche. Cuentan que prepara el evento con dedicación total, por el valor especial que tienen para él los 30 años del formato que creó.

En el equipo político de Gebel ven entusiasmo en las provincias, entre la gente y la dirigencia, que no está reflejado en las encuestas. Los números publicados lo ubican al pastor cerca del 3% de intención de voto: Trends lo midió alrededor de ese nivel en septiembre y CB Global Data lo llevó de 1,8% en diciembre de 2025 a 3,2% en marzo. Las mediciones de CB Global Data y Trespuntozero muestran, además, que más de la mitad de los encuestados no lo conoce.

La apuesta federal del gebelismo

Mientras tanto, el espacio sigue con el armado federal, que sus dirigentes describen como una etapa de planificación. Los rostros más visibles son el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, dirigente de la CGT, y el legislador porteño Eugenio Casielles. Recorren provincias junto a Pedro Villarreal, presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, y a José “Vasco” Minaberrigaray, del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), ambos de la mesa nacional. Estuvieron hace poco en Tucumán.

En ese avance suman referentes locales. En Balcarce, el espacio se llevó tres concejales de LLA, según informó Letra P. En San Pedro, concejales vecinalistas rebautizaron su bloque con el nombre de Consolidación Argentina. En San Luis, el exdiputado nacional libertario Carlos D’Alessandro armó un monobloque con la misma identidad.

Hasta diciembre, Gebel sigue de gira con su espectáculo PresiDante. Su última fecha programada es el 19 de noviembre en Miami, y su regreso al país será exclusivamente para el Superclásico.