Elecciones en Bariloche: una prueba para la proyección 2027 de Weretilneck, el peronismo y La Libertad Avanza

Bariloche elige convencionales y Río Negro empieza a delinear el 2027 . La ciudad andina tiene más de 113 mil electores habilitados. Es el padrón más importante de la provincia, por encima de cebtros urbanos como General Roca , Cipolletti o Viedma . Allí radica la importancia del turno electoral que se fijó hace 20 años para la revisión de la Carta Orgánica .

El mundillo de la política a orillas del Nahuel Huapi ubica la expectativa de participación en menos de un 50 por ciento. Miran el pronóstico del tiempo, once grados de máxima y probables lluvias que atenten contra la motivación para salir de casa un domingo y arrimarse a la escuela cercana a emitir el sufragio. Para colmo, a las 15 comenzará a disputarse el partido con el que Boca que puede quedar a punto de campeonar y River quiere arruinarle la fiesta. “Quienes no hayan votado para las 14.30 difícilmente lo hagan más tarde”, le dijo a Letra P el referente de una de las listas más competitivas.

La apatía electoral se corroboró en las últimas municipales de 2023, cuando votó el 60 por ciento del padrón. De casi 110 mil habilitados sólo 13 mil votaron al ganador Walter Cortés y el voto en blanco salió tercero con 9 mil votos. Ese es el complejo escenario al que se expondrán este domingo las trece listas que intentan lograr algunas de las 15 bancas para armar la principal ingeniería normativa para los próximos años.

Esta semana, el gobernador Alberto Weretilneck confirmó lo que era un hecho: el adelantamiento de las elecciones provinciales. Pero también trasnparentó que piensa que las municipales también deben tener su fecha propia . Eso ya sucede en ciudades como Bariloche y Roca, cuyas cartas orgánicas establecen independencia de otros procesos. Lnovedades empiezan a dar pistas sobre el plan que orbita la cabeza del mandatario.

El gobernador necesita lograr una buena foto de victoria el domingo junto a su aliado Cortés. Eso le permitirá atar el acuerdo con vistas al año próximo a pesar de que entre ellos y entre las segundas líneas de ambos líderes reine la desconfianza. En segundo lugar, apelando a las valiosas herramientas con que cuenta para el manejo de la agenda pública, Weretilneck querrá proyectar el halo ganador hacia toda la provincia, mostrando que el gobierno y el aparato electoral gozan de buena salud. Finalmente, llegada la primera quincena de diciembre fijar la fecha electoral para la elección de gobernador, vice y legisladores, sin brindar servicio electoral a los municipios, probablemente para el 7 de marzo.

Elecciones constituyentes en Bariloche: 13 listas competirán el 1 de noviembre para elegir a los convencionales que reformarán la Carta Orgánica de la ciudad Hay 113.490 personas habilitados para votar Más información sobre las listas pic.twitter.com/dj5RRlbRUT

Sólo un inesperado traspié en Bariloche podría alterar el plan.

La semana pasada el gobierno se instaló en la montaña. Hubo reuniones, anuncios, aportes, toda la parafernalia que Weretilneck despliega ante cada turno electoral. Es uno de los aspectos de la política que más entusiasma al gobernador. Por supuesto, proliferaron los elogios mutuos con Cortés. El intendente, no obstante, se ocupa de que los méritos de un eventual triunfo sean capitalizados por su gestión. Por eso, en los últimos días el color naranja del gobierno municipal tiñó la ciudad y los actos de campaña, en los que poca o nada mención se hizo del gobernador.

VAMOS A RESOLVER DE FONDO EL PROBLEMA HISTÓRICO DEL VERTEDERO DE BARILOCHE



Junto a Walter Cortés estamos trabajando en lo urgente y en una solución definitiva. La Municipalidad ya realiza mejoras en el vertedero y juntos avanzamos hacia un nuevo sistema regional de gestión de… pic.twitter.com/a0uN3XyqTy — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) October 30, 2026

Para la primera candidata a convencional, Yanina Sánchez, lo del domingo “no es solamente una elección". "Es parte de un proyecto mucho más grande que estamos construyendo juntos”, dijo para explicar la intensidad que le puso el gobierno municipal a Estamos Haciendo, la herramienta con la que competirá.

Prueba para una alianza tensa

Si para los oficialismos provincial y municipal la elección puede marcar los próximos pasos, la regla también corre para los principales opositores. En el caso de La Libertad Avanza es una buena prueba. Parte del electorado de Bariloche tiene fuertes simpatías por las ideas de la derecha. La concurrencia en el mismo espacio de libertarios, del PRO y el partido CREO de Aníbal Tortoriello oficia como ensayo para el armado de cara las provinciales. Las tensiones internas no son pocas, pero una buena elección siempre cura heridas. Lógicamente, el gobierno provincial se interesa por exacerbar diferencias en el campamento contrario. Weretilneck ve en Tortoriello un competidor peligroso, especialmente en su propio rodeo, Cipolletti.

En la previa de las elecciones de este domingo, La Libertad Avanza repartió raciones de ñoquis en el Alto de Bariloche



La actividad apuntó a cuestionar a los "ñoquis" de la municipalidad, en el cierre de campaña por los convencionales que reformarán la Carta Orgánica https://t.co/sUq2WNCzlr pic.twitter.com/ka5NAeWOZU — LETRA P (@Letra_P) October 30, 2026

Los libertarios cuentan, además, con la incorporación de tres importantes exponentes ex Juntos Somos Río Negro. Sin hacer campaña, el ex intendente y actual número dos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Gustavo Gennuso, simpatiza con ese armado. Mucho mas involucrados, los legisladores Marcela Adbdala y Daniel Sanguinetti reportan en las filas libertarias.

Una situación curiosa se dio el jueves en la sesión de la Legislatura. Abdala y Sanguinetti se ausentaron por la campaña. Tampoco estuvieron, por otras razones, las legisladoras Roberta Scavo del ARI y Lorena Matzen de la UCR. Los cuatro parlamentarios esgrimieron “razones particulares”. A los dos primeros el oficialismo les rechazó las licencias y a las dos últimas se las aceptó sin cuestionamientos. Llamó la atención el rechazo del presidente del bloque del PRO, Juan Martín, a la licencia de Abdala y Sanguinetti, aliados en Bariloche.

¿Alcanzará con la marcha?

En el caso del peronismo, ha sido una campaña accidentada con un episodio de violencia de género protagonizado por uno de sus máximos referentes, Leandro Costa Brutten, que lo sacó, por el momento, de la cancha política. De cualquier forma bajo el rótulo de Fuerza Bariloche y con Andrea Galaverna como candidata principal, necesita hacer una buena elección para inyectar ánimo a la candidata a gobernadora María Emilia Soria. Justamente Costa Brutten se perfilaba como candidato a vicegobernador y ahora la roquense tendrá que ajustar la mira. ¿Conservará su intención de integrar la fórmula con un barilochense?

Fuerza Bariloche, la lista del peronismo para las elecciones del domingo.

El PJ viene de una muy buena performance el año pasado en las legislativas nacionales. Logró con Adriana Serquis y Ana Marks una diputada nacional y una senadora, ambas de Bariloche, además de la banca en al cámara alta para Martín Soria. Conservar un buen caudal resultará clave para el futuro armado. La campaña fue de identidad bien peronista. Se revindicó a Néstor y Cristina Kirchner y se cerró cantando la marcha a orillas del lago.

Igualmente, otras dos expresiones del peronismo están en la boleta única de papel: la encabezada por Osvaldo Nemirovsci con un partido vecinal y la que incorpora al Frente Renovador de Sergio Massa en alianza con Unidad Popular.

Así las cosas, Bariloche llega al domingo con poco o nada de debate específico sobre las propuestas para la reforma de la Carta Orgánica. Es una elección en la que la política se juega más que eso. Mientras tanto, la sociedad parece estar mirando otras preocupaciones cotidianas.