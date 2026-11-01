Ángel Rossi, el jugador inesperado en Córdoba rumbo a 2027

La prohibición que impuso Ángel Rossi de hacer usufructo político de la gira papal terminará apenas León XIV suba al avión rumbo a Buenos Aires y deje tierras cordobesas. El arzobispo de Córdoba cuida con celo que se cumpla la consigna tajante que impartió el Vaticano y también Emilce Cuda , secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina en la Santa Sede.

En su paso por la Universidad Católica para recibir el honoris causa, la funcionaria se encargó de remarcarle a los presentes la misión pastoral de la visita.

Surgió una linda anécdota: retó a la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Amelia López , cuando colocó el adjetivo “política” a la presentación de una charla que continuaba en el programa.

“Nada de política, no viene para esto”, le espetó Cuda, según reconstruyeron el chisme fuentes testigo de esa tarde vaticana en Córdoba. Quedaron sorprendidos por el carácter fuerte de la emisaria.

El obispo Rossi se puso reiterativo con ese punto. Este jueves, abrió las puertas del Arzobispado, que luce el restaurado ladrillo visto que será el fondo del saludo papal a los fieles que se congreguen en la calle más coqueta que tiene Córdoba y que lleva nombre y apellido radical.

Hizo ingresar a la prensa para insistir sobre dos puntos: alertar por el volumen de la concurrencia (Rossi imagina un cordobazo de fe) e insistir con que León XIV no viene a retar a nadie, sino a consolar.

El vocero Munir Bracco le pone empeño y hace docencia al explicar que la justicia social tiene un sentido pastoral, humano. No podrá romper con las representaciones sociales que el propio peronismo construyó sobre sí inspirándose en la doctrina social de la iglesia.

Ángel Rossi, con periodistas de Córdoba

En el cordobesismo se preparan para reinterpretar el mensaje y “consolar” a Milei por un discurso que promete ir alejado de la prédica libertaria.

“Va a ser divertido ver al Presidente cuando al Papa hable de justicia social, de solidaridad, en oposición al discurso individualista del 'sálvese quien pueda'”, se frotan las manos en la casa de gobierno mediterránea.

Rossi entiende el juego y no podrá frenar lo inevitable. Más de uno celebró que la visita se ratificara y no pasara para el año electoral.

La puja por el relato empieza por León XIV en el avión de regreso

El martes 10, con la salida del papa del ejido urbano, el llaryorismo hará su juego (si sale todo bien) y tendrá un elemento para justificar las bondades de obras y proyectos fruto de varias décadas en el poder. O podrá hacerlo la oposición, si hay fallas severas para justificar por qué la continuidad es mala.

Más allá de este razonamiento binario, si hay algo que no sucederá después de la experiencia compartida entre Llaryora y Rossi es una alianza política para evitar, precisamente, que Milei y sus adláteres lleguen a Córdoba.

Arzobispo Ángel Rossi y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

La relación de ambos en cordial e institucional, pero ha tenido momentos problemáticos. La ley que reconvirtió a los cuidacoches en controladores fue redactada por Rossi, que estrenó un estilo muy diferente a ese buen amigo del establishment que fue monseñor Carlos Ñañez.

Rossi se mete en la vida pública. Baja línea y la política cinturea con un rival que pide paritarias justas, que denuncia el juego online, que visita centros públicos de salud para felicitar a su personal y tantas otras acciones que incomodan al poder. “Mejor tenerlo lejos”, confiesan los pensamientos pecaminosos en el Panal.

Por algo lo dicen.

El árbitro legitimado

Rossi será un actor para tener en cuenta en 2027, porque moverá influencias. Tendrá la capacidad y la legitimidad para que la brújula moral atraviese las propuestas, marque deudas e inconsistencias en la vocación de servicio que debiera tener la política. En este camino ha demostrado que no se calla.

¿Podrán Llaryora, Gabriel Bornoroni, Luis Juez y Rodrigo de Loredo lidiar con el arbitraje de un actor que juega políticamente y que influye? ¿Rossi dilapidará la vidriera que, como a todos, le ofrece la llegada de Robert Prevost para las causas que cree justas? Si la política no lo va a hacer, nadie sugiere que Rossi haga lo mismo.

Jorge García Cuerva, en Buenos Aires, y Ángel Rossi, en Córdoba, serán los anfitriones de León XIV



Uno habla de una Argentina herida por la grieta y la intolerancia; el otro, de un triunfalismo que no es real



https://t.co/c1LZCJZ0yG

@Villaguiprensa pic.twitter.com/0j2wAxljgs — LETRA P (@Letra_P) October 4, 2026

La gente empezó a verlo. En la última encuesta que publico Letra P en exclusiva en una pregunta espontánea sobre intención de voto a la gobernación el 0,4% dijo que votaría al arzobispo.

Esto explica por qué Llaryora elige mantener una prudente distancia. No acatará la veda política que impone la visita del papa León XIV a la ciudad de Córdoba. Seguirá con su plan de gobierno (y de campaña) como si este evento extraordinario no pudiera funcionar como ancla o trampolín del modelo cordobesista.

Pese a todo, no hay veda vaticana que valga

La semana previa al desembarco del jefe de la iglesia católica -la misma que absorberá toda la agenda pública-, el gobernador se propone proyectar normalidad. Anuncios, cortes de cinta y recorridas por el interior provincial serán parte de la agenda.

“Hay un equipo asignado para esto, comparte la información y Martín toma las decisiones relevantes”, responde a la pregunta un estrecho asesor de Llaryora. El jefe de Gabinete, Manuel Calvo, y los ministros Miguel Siciliano (Vinculación) y Juan Pablo Quinteros (Seguridad) están a la cabeza de un armado que tiene del otro lado del río a un muy activo Daniel Passerini, el intendente de la capital.

Esta naturalidad un poco sobreactuada no logra esconder las tensiones que se respiran en los despachos del Panal. Solo en la misa que el sumo pontífice dará en el predio de FADEA se esperan 800.000 personas.

Pese a lo extraordinario, hay confianza y un plan para salir a capitalizarlo. La gira histórica es oportunidad para empezar a construir narrativas, pero colocó sobre la mesa nuevos actores que no podrán soslayarse en un año electoral que ya empezó.