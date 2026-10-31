Paraná: Renoldi avisó que quiere competir por la sucesión de Romero y abrió otra grieta más en la UCR

María Laura Renoldi avisó que quiere competir por la sucesión de Romero en Paraná y abrió otra grieta más en la UCR.

María Laura Renoldi , dirigente de Evolución Radical , se sumó a la lista de aspirantes a suceder a Rosario Romero en la intendencia de Paraná . El espacio, que a nivel nacional responde políticamente a Martín Lousteau , se incorporó así a una carrera que había iniciado Manuel Tennen desde la estructura de la UCR .

En el centenario partido también figura Lucía Varisco , dirigente e integrante de una familia con una extensa trayectoria en la política paranaense. Hija y nieta de exintendentes de la capital entrerriana, prefiere esperar a conocer las reglas del calendario electoral antes de definir si competirá o postergará sus aspiraciones, según explicó.

Dentro del esquema de Juntos , otro actor que aparece en escena es el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas . Desde que asumió la cartera, el funcionario elevó su perfil en las redes sociales, aunque no manifestó intenciones concretas de competir por la intendencia. Pese a eso, su nombre circula en los pasillos como una posible alternativa de consenso. En la Casa Gris , sin embargo, nadie confirma ni descarta esa posibilidad.

El grupo Evolución Radical hizo gala de una fotografía junto al ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso . “Nunca habíamos tenido una foto, pero somos los más cercanos”, reveló una fuente del sector. La frase no constituye un reproche, sino una evaluación sobre la pertenencia al frigerismo. “Nosotros decimos que pertenecemos al Gobierno, no que apoyamos”, explicó otro dirigente. La diferencia, según precisó, radica en que “apoyo suena a una externalidad”. En relación con las otras tribus boinablancas, resumió que “nos distingue que internalizamos que somos parte”.

En el espacio planean realizar un acto en un club local para mostrar músculo político. Sin embargo, aclaran que no se tratará de una presentación de candidaturas. Prefieren esperar a que otros actores definan sus posiciones antes de avanzar. “Sabemos que lidera Frigerio”, reconoció una fuente partidaria. Aunque reivindican una identidad radical, consideran que la candidatura no debe surgir exclusivamente de la estructura partidaria. La intención es que la postulación también se construya en coordinación con la sociedad civil y no quede limitada a una decisión de comité.

La declaración representa un dardo envenenado contra Tennen, quien había lanzado su postulación desde la sede provincial de la UCR con la intención de aglutinar detrás de su candidatura a toda la estructura partidaria. Además, Evolución Radical busca consolidarse como un armado provincial. La definición también marca diferencias con Varisco, cuyo Movimiento de Unidad Radical (MUR) tiene su principal base política en Paraná.

Los dirigentes de la UCR en Paraná

Renoldi es vicepresidenta segunda del Comité Provincial de la UCR y preside el Instituto Provincial de Cooperativas y Mutuales. Su trayectoria partidaria le otorga presencia dentro de la estructura radical. Tennen, por su parte, transita su segundo mandato como jefe comunal de Villa Urquiza, una localidad turística de Entre Ríos. Sin embargo, ahora su objetivo es competir por la intendencia de Paraná. El dirigente entiende que el cambio de municipio le permite reiniciar el cómputo de los mandatos, pese a que los intendentes pueden acceder a una sola reelección antes de tener que esperar un período para volver a competir. Como antecedente, cita el caso de Mauricio Davico, actual intendente de Gualeguaychú, quien antes había gobernado durante ocho años Pueblo Belgrano.

Lucía Varisco, dirigente de la UCR.

Varisco integra la administración Frigerio ocupando la vicepresidencia de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos (AABIPER). La dirigente es hija del exintendente Sergio Varisco y nieta de Humberto Varisco, quien también ocupó la intendencia de Paraná en dos oportunidades. Boleas, por su parte, había sido director general de Rentas de la provincia de Corrientes durante 20 años. Su llegada a Entre Ríos se produjo para reemplazar al fallecido Julio Panceri.

Qué tiene Evolución

Además de Renoldi, Evolución cuenta en sus filas a Bruno Frizzo, coordinador de Planificación de Infraestructura Escolar del Consejo General de Educación; a Carlos Duré; a las dos veces concejala Claudia Acevedo; a Mario Moschen; Mariela Cián; Patricia Politti; y Carlos Fontana.

También cuentan a Ramiro Pereira, que ocupó la presidencia del Comité Capital de la UCR, y a Leandro Brasesco, que fue precandidato a intendente. Desde Evolución destacan que, además de contar con adherentes y dirigentes en cada una de las 18 seccionales de la ciudad, también los tienen en cada departamento de la provincia.

La UCR en Juntos

Mientras en la UCR aparecen nombres para competir por la intendencia de la capital, hay una realidad que impera: todavía no se conocen las reglas de juego. Una de las principales incógnitas es si habrá Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La definición resulta determinante, tanto por la posibilidad de una competencia interna como por las condiciones de igualdad que tendrán -o no- los distintos sectores en caso de que se mantuvieran.

El intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, anunció su candidatura por la intendencia de Paraná.

Otro factor que puede modificar el escenario es la eventual incorporación de La Libertad Avanza a Juntos, en línea con el esquema que se definió en las elecciones legislativas de 2025. Ese movimiento puede alterar los equilibrios dentro de la alianza y obligar a los partidos que la integran a revisar sus estrategias.

En ese contexto, la disputa por la capital entrerriana no depende únicamente de las aspiraciones individuales y ni siquiera partidarias. También está atada a una negociación más amplia sobre la conformación de la alianza y los mecanismos para definir candidaturas.