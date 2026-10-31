El PRO de San Francisco propone un muro para frenar la ola de inseguridad y apunta contra Santa Fe

Los referentes del PRO pusieron en marcha el Instituto para la Alternativa de San Francisco. (De izq. a der.) Luciano Stoppani, Alejandro Kuznitzky, Camila Sol Pérez y Pablo Terraf.

El PRO en San Francisco pateó el tablero con su propuesta de levantar un muro en el límite entre las jurisdicciones de Córdoba y Santa Fe , con el fin de apaciguar la ola delictiva en la ciudad. Uno de sus referentes, Alejandro Kuznitzky , aseguró sin tapujos que el gobierno que comanda Maximiliano Pullaro dejó sin cobertura a sus ciudadanos.

Alejandro Kuznitzky es abogado y vicepresidente del PRO en la provincia de Córdoba. Este viernes, lanzó formalmente el Instituto para la Alternativa de San Francisco , que él mismo preside. Se trata de una entidad desde la cual piensa plantear una agenda de un Estado municipal “distinto y moderno”.

Durante la presentación fue acompañado por los tres concejales que el partido tiene en San Francisco: Camila Sol Pérez, Pablo Terraf y Luciano Stoppani , quienes integran el bloque Juntos por el Cambio con el radical Marco Puricelli . El abogado definió a este espacio como “apartidario” y mencionó que también se sumaron dirigentes del radicalismo y el peronismo, aunque no se encontraban en la presentación.

Ante la consulta de Letra P sobre el rol que tendrá el flamante Instituto, Kuznitzky sostuvo que la idea es generar una nueva agenda con visión de políticas municipales y autónomas para un nuevo Estado municipal. “Hay muchas cosas que están dadas a nivel municipal, pero otras que tienen que ver con servicios públicos e infraestructura, pero sobre todo el tema de seguridad que siempre ha estado en manos provinciales”, destacó.

Para entender cómo viene la mano, San Francisco es la ciudad cabecera del este cordobés, es gobernada por el peronista Damián Bernarte , tiene unos 70 mil habitantes y está separada por una calle de Frontera , localidad que pertenece a la provincia de Santa Fe, con poco más de 11 mil vecinos.

Entre ambas y un barrio llamado Acapulco, que integra un pequeño pueblo, también santafesino llamado Josefina, forman una especie de “Gran San Francisco” debido a que existe conexión diaria en el ámbito comercial, educativo y social.

También este sector tiene el mote de “triple frontera”, ya que el negocio narco escaló tan fuerte en la última década que los ajustes de cuentas con crímenes de tinte mafioso se volvieron moneda corriente. Este escenario fue utilizado en las campañas de Patricia Bullrich como candidata a presidente y de Luis Juez como gobernador. También fue utilizado por Rodrigo de Loredo.

El referente amarillo en Córdoba aseguró que el problema de la inseguridad en San Francisco se vinculaba mayormente con la localidad santafesina. Planteó la posibilidad de establecer barreras físicas entre esa localidad, Josefina y San Francisco, básicamente mencionó un “muro” porque, a su entender, la gestión Pullaro hace agua en el tema de la seguridad de Frontera.

“Nunca hubo cobertura de seguridad del lado de la provincia de Santa Fe, no es un reproche a la administración política actual, es una política de Estado porque nadie ha tomado en serio la seguridad de sus vecinos”, cuestionó.

El PRO San Francisco apuntó a la política de seguridad del gobierno de Maximiliano Pullaro y su impacto en en la ciudad cordobesa.

Sobre la propuesta del muro, explicó que serviría para evitar la permeabilidad que existe en virtud de lo que sucede en Frontera. “Se trata de un muro, una barrera física que permita que no haya tránsito ni peatonal ni vehicular por los lugares que no están permitidos. Y serían las avenidas donde estaría permitido ese tránsito y donde se puedan hacer controles más estrictos tanto tecnológicamente como en forma física”, describió.

Cabe destacar que son varias las calles que conectan a ambas jurisdicciones, entre ellas unas cinco avenidas.

Según Kuznitzky, entre el 70% y 80% del fenómeno delictual en San Francisco está relacionado a lo que llamó "economía del delito". “El mayor delito está atado al consumo de drogas, entonces se roba en San Francisco y eso se vende luego en Frontera, lo que termina generando el dinero para el consumo”, describió.

La respuesta santafesina

La Municipalidad de Frontera repudió por medio de un comunicado la idea del abogado del PRO y su flamante espacio, y advirtió que presentaría una denuncia penal. El gobierno municipal de Oscar Martínez expresó que los dichos “estigmatizan a toda una ciudad y a sus habitantes”, remarcando que la inseguridad es una problemática compleja que exige responsabilidad y trabajo conjunto, no prejuicios ni divisiones.

Oscar Martínez, intendente de Frontera, le salió al cruce a Kuznitzky.

También exigió que cesen las manifestaciones y se reservó el derecho de realizar una denuncia penal. “Frontera no es el problema de nadie”, cerró el comunicado del municipio.

Perfil alto y candidatura pendiente

Por su parte, Kuznitzky aclaró que la Municipalidad de esa ciudad desde un punto institucional no puede confrontar como debería esta situación y señaló que sus declaraciones no estigmatizan. “El comunicado es ridículo porque habla de estigmatización, pero mis palabras no hieren, lo que hiere y también mata es la inseguridad”, respondió.

Más allá del empujón al perfil público que representa la polémica, el presidente del Instituto para la Alternativa de San Francisco, sostuvo que sería un “desatino” analizar una posible candidatura suya a intendente porque todavía no se sabe cuándo serán las elecciones municipales.

No confirma ni descarta y espera por la fecha y la decisión libertaria de presentar o no un candidato propio.