Martín Tetaz quiere ser candidato en la Ciudad en un frente que pueda disputar un balotaje contra LLA

Un frente amplio que nuclee detractores del kirchnerismo y opositores a La Libertad Avanza (LLA). Así es la propuesta del economista y exdiputado Martín Tetaz rumbo a las elecciones de 2027, en las que buscará disputar una candidatura para el Ejecutivo porteño.

Histórico militante de la Unión Cívica Radical (UCR) , había integrado la lista de diputados de Juntos por el Cambio que encabezó María Eugenia Vidal en 2021. Ahora, volverá a apostar por una incursión electoral en el terruño de Jorge Macri , pero con la mira puesta en un cargo distrital.

El economista prevé que el peronismo llegará unido -aunque no libre de las tensiones internas que hoy lo aquejan - a los comicios porteños del año que viene y que el PRO terminará confluyendo en una misma boleta con el partido de Javier Milei . En este contexto, aspira a jugar en las PASO dentro de una alianza en la que confluyan exfuncionarios y antiguos aliados del sello amarillo que desde fines de 2023 empezaron a tomar distancia del jefe de Gobierno. Espera, en última instancia, imponerse en esa puja interna y quedar a las puertas de un balotaje con la fuerza libertaria.

Tetaz dejó su banca en la cámara baja en diciembre de 2025, tras completar un solo mandato parlamentario, y desde entonces procuró mantenerse al margen de la discusión partidaria. En la ultima elección de medio término no integró ninguna lista a nivel nacional ni en los comicios porteños en los que el PRO terminó relegado al tercer lugar detrás de LLA y Fuerza por Buenos Aires .

Ahora, el economista busca volver al ruedo y ya se prepara para reposicionarse en la escena pública rumbo a los comicios de 2027, a través de participaciones en programas televisivos. Su hoja de ruta recuerda a la estrategia que catapultó a Milei a una banca en la Cámara de Diputados hace cinco años y que, más tarde y acompañado por un intenso despliegue en redes sociales, allanó su camino a la Casa Rosada. También a su propio derrotero como columnista del programa radial de Jorge Lanata .

Martín Tetaz compartió la boleta de diputados de Juntos por el Cambio con María Eugenia Vidal en 2021 y ocupó una banca en la Cámara baja hasta diciembre de 2025

Una de sus últimas apariciones públicas, sin embargo, ocurrió hace dos meses en el Congreso, donde expuso ante la comisión de Finanzas en el marco de la discusión de los proyectos sobre endeudamiento familiar. Había sido invitado por el oficialismo nacional, pese a que el economista busca construir su nueva aventura política lejos de la estructura de LLA.

La propuesta de Tetaz tiene, en cambio, algunos tintes nostálgicos, pues apuesta a recuperar el espíritu del Frente Amplio UNEN, una alianza en la que convergieron, en 2013, el radicalismo, Libres del Sur, el partido socialista, el GEN y la Coalición Cívica, entre otros partidos que orbitan en el centro del espectro político.

En los años que siguieron, el armado se diluyó, jaqueado por la migración de algunos de sus integrantes a Cambiemos, la coalición que encabezó el PRO y condujo a Mauricio Macri a la presidencia en 2015. Ahora, el dirigente liberal espera recorrer el camino inverso y montar un armado que absorba a exaliados del macrismo.

Ni libertarios ni kirchneristas

El proyecto de Tetaz tiene dos límites claros: los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner y la dirigencia libertaria. El economista anticipa que, pese a las diferencias entre el sector de Juan Manuel Olmos y Mariano Recalde (La Cámpora), el PJ llegará unido a la elección porteña. De igual modo, prevé que la rivalidad que todavía persiste entre Jorge Macri y la Casa Rosada se terminará enfriando y derivará, más pronto que tarde, en un acuerdo en la capital a cambio de que el PRO acompañe la reelección de Milei.

Así, tanto el sello amarillo como el peronismo más moderado quedarían excluidos de ese frente amplio que Tetaz aspira a liderar y cuya sostenibilidad depende de que la Legislatura porteña no avance con la suspensión de las PASO en la ciudad. LLA viene presionando para dejar sin efecto las primarias en la capital, pero su iniciativa aún no encuentra eco entre los demás bloques opositores, que confían en esa instancia para ordenar sus propios armados.

Martín Tetaz apuesta a disputar una PASO en la ciudad con el exalcalde Horacio Rodríguez Larreta, a quien había apoyado en las elecciones presidenciales de 2023

Para encabezar ese frente de centro, Tetaz apuesta a disputar unas PASO con el exalcalde Horacio Rodríguez Larreta -quien ya se lanzó a la carrera por la Jefatura de Gobierno de la mano del MID, de Oscar Zago- y otros dirigentes que ya coquetean con una postulación, como la exministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore. Ese proyecto también aglutinaría a la Coalición Cívica, cuyos referentes nacionales parecieran moverse en la misma sintonía que el exalcalde.

El economista, en tanto, buscaría encarnar la alternativa radical de ese armado y se ilusiona con la posibilidad de ofrecer una opción disruptiva y más alineada con los principios liberales que le permita cautivar a parte del electorado boinablanca desencantado por la línea que en los últimos años bajó el sector que responde a Martín Lousteau.

La puja interna de la UCR

Tetaz construyó su trayectoria política dentro del radicalismo. Comenzó su militancia en Franja Morada, la terminal universitaria de la UCR, y luego ingresó a la estructura partidaria de la mano de Juan Nosiglia. Más tarde, recaló en Evolución, la corriente interna que responde al liderazgo de Lousteau, con quien intentó, sin éxito, compartir boleta hace años.

Desde esa fallida incursión conjunta, Lousteau quedó posicionado como uno de los principales referentes del radicalismo a nivel nacional y ofició como una suerte de comodín para el partido, que acude a él para encabezar la mayoría de sus batallas electorales. Tras su paso por el gabinete nacional como ministro de Economía de CFK, se postuló al Senado, la Jefatura de Gobierno porteña y la Cámara de Diputados, donde hoy ocupa una banca en representación de Provincias Unidas. Incluso llegó a liderar el Comité Nacional.

Su imagen, sin embargo, se fue desgastando con el paso de los años. Dejó la conducción de la UCR el año pasado asolado por fuertes críticas a su gestión, que no logró contener las fisuras al interior del espacio. A la vez, su última postulación a la cámara baja consiguió una magra cosecha que rondó el 6% de los votos y apenas le alcanzó para sumar una banca.

Martín Tetaz trabaja para ser el candidato de la UCR en la ciudad en lugar del diputado nacional Martín Lousteau

La lista que había impulsado para la Legislatura porteña y que encabezó Lucila "Lula" Levy tampoco tuvo un buen desempeño y dejó al radicalismo sin nuevos representantes en la ciudad.

El retroceso de Lousteau pareciera abrir una ventana de oportunidad para Tetaz, quien habría resignado, en más de una ocasión, posibles candidaturas en favor del líder de Evolución, según indican en su entorno. Ahora, el economista liberal espera posicionarse como el candidato radical que pueda recuperar el terreno que la UCR fue cediendo en las últimas contiendas.

Con una propuesta disruptiva dentro del espacio, más tendiente a la centroderecha del espectro político, espera poder convertirse en el nuevo plato fuerte del radicalismo porteño y superar la cosecha de otros dirigentes opositores como Rodríguez Larreta. De conseguirlo, en el entorno del radical confían en que podría desplazar al PJ del segundo lugar y quedar a las puertas de un balotaje donde buscaría imponerse sobre el armado libertario.