Cavatorta levanta la mano en Rosario y el massismo lo anota para jugar en 2027

El exconcejal Lisandro Cavatorta quiere volver a competir en Rosario en 2027 y se puso a disposición para regresar al peronismo, tras una experiencia por afuera del PJ en 2025. En el Frente Renovador tomaron nota y ven con buenos ojos la carta del periodista para jugar buscando una banca en el Concejo o en el Senado provincial.

Aunque todavía no tomó definiciones, el periodista considera que el escenario político de la ciudad ofrece oportunidades para el PJ y se muestra dispuesto a participar del armado electoral.

Cavatorta dice que está a disposición del peronismo de Rosario . “Voy a estar donde pueda ser útil”, le resumió a uno de sus colaboradores respecto de su futuro político. Sin embargo, el periodista por ahora se maneja con cautela y asegura que no está pensando en ninguna candidatura en particular.

Sin embargo, según pudo saber Letra P el massismo de Santa Fe ve con buenos ojos dos escenarios para el exconcejal. Por un lado, consideran que podría intentar competir nuevamente por una banca en el Concejo Municipal , donde se desempeñó de 2021 a 2025.

Por el otro, creen que podría ir en busca de la senaduría departamental, tal como lo hizo en 2023, cuando fue derrotado por el candidato de Unidos , Ciro Seisas , otro dirigente con pasado en la televisión de la ciudad.

Norma López, Lisandro Cavatorta, Julia Irigoitia deberán renovar sus bancas en el Concejo de Rosario. En la foto, junto a Mariano Romero y María Fernanda Rey.

En el Frente Renovador creen que, en un hipotético escenario de tercios, se ensanchan las chances del PJ de obtener la banca en la cámara alta. “Vamos a ser competitivos en esa categoría ya que también se vota en Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez y Funes”, calculan dirigentes del espacio en relación con tres ciudades del departamento donde el justicialismo tiene armados potentes.

Las elecciones de Cavatorta

Cavatorta pasó de la pantalla chica a la política en 2021, cuando, producto de un acuerdo entre el entonces gobernador Omar Perotti y el Frente Renovador de Sergio Massa, compitió en la categoría de concejales. En aquellas primarias, con sus 50 mil votos, el periodista duplicó los sufragios de la segunda candidata más votada en esa interna, Norma López. Luego, en las generales, quedó en segundo lugar con 110 mil sufragios, a solo cinco mil de Seisas, ganador de aquella elección.

Dos años más tarde ocurrió una historia similar. Cuando el periodista fue en busca de la senaduría, en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sacó el 50% de los votos del frente, pero en la elección definitiva quedó nuevamente relegado detrás de Ciro Seisas, esta vez por un margen mayor.

Pese a los dos antecedentes, Cavatorta no fue integrado en el armado oficial del peronismo en 2025, que incluyó principalmente a miembros de la alianza que por ese entonces mantenían Ciudad Futura y el Movimiento Evita, y decidió intentar retener su lugar en el Concejo Municipal compitiendo con un sello prestado. Obtuvo más de 16 mil votos y quedó lejos de poder conservar su asiento en el Palacio Vasallo.

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En el espacio de Cavatorta recuerdan el suceso como un destrato. “Nunca nos preguntaron qué pensábamos de la ciudad, ahora queremos que el PJ nos escuche”, dicen cerca del periodista.

Los vínculos de Cavatorta con el Frente Renovador

Tras abandonar el Concejo Municipal, Cavatorta regresó a su actividad como periodista, esta vez a través de la radio. El exedil utiliza su programa para mantenerse vinculado a la política y además asiste a actividades del peronismo local.

Respecto del panorama provincial, Cavatorta y su equipo valoran el trabajo que viene llevando a cabo Diego Giuliano, quien, como viene contando este medio, está en carrera para competir por la gobernación. “Lo vemos bien, logró posicionarse y además nadie lo veta ni lo invalida”, dicen respecto del diputado.

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Cerca del exconcejal también recuerdan el trabajo mancomunado que llevaron adelante cuando Giuliano era ministro de Transporte de la Nación. “Nos ayudó mucho. Pudimos traer la tarjeta SUBE, recuperar el tren Cañada de Gómez-Rosario, instalar paradas seguras”, rememoran.

Con ese respaldo político y sus antecedentes electorales, Cavatorta buscará volver a meterse en la discusión del peronismo de Rosario de cara a 2027. Como ilustró Letra P, en la disputa por la intendencia el único dirigente decidido a competir por el peronismo es Juan Monteverde, quien cuenta con el apoyo del Frente Renovador.

Otros nombres, como Sonia Martorano, del perottismo, y Mariano Romero, del Movimiento Evita, también aparecen en el radar, aunque ambos se manejan con cautela. En ese escenario, el massismo considera que el exconcejal tiene capital político propio para disputar un lugar en el próximo armado electoral.