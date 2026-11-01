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SEMANA SANTA FE

Maximiliano Pullaro, el socialismo y una sociedad para el diván

El debate sobre el paquete de leyes de seguridad tensó el vínculo al máximo. El gobernador pidió la aprobación, pero el PS no cede. ¿Cómo sigue la discusión?

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
El socialismo y Maximiliano Pullaro no se pusieron de acuerdo para aprobar el paquete de leyes en seguridad, pero tienen una nueva el jueves.&nbsp;

El socialismo y Maximiliano Pullaro no se pusieron de acuerdo para aprobar el paquete de leyes en seguridad, pero tienen una nueva el jueves. 

Desde que lidera Unidos, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, procuró contentar y contener a todos sus socios, especialmente al socialismo y al PRO. Tanto que, en cada acto público de relevancia, le entrega el micrófono a cinco, seis y hasta diez figuras del frente para que nadie pierda protagonismo. Sin embargo, el mandatario radical tiene un límite: la política de seguridad.

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Ahí no hay peros, al menos para Pullaro. Porque el gobernador radical interpreta que la línea editorial de la Casa Gris en dicho tema la maneja la Casa Gris y nadie más que la Casa Gris. Por ese motivo, militó este paquete de leyes como pocas. Casi más que la reforma constitucional del año pasado.

Maximiliano Pullaro quiere las leyes sí o sí

En las últimas horas, Pullaro se manifestó más de una vez de modo enfático, recordándole a la Cámara de Diputados provincial que los expedientes ingresaron a la Legislatura hace cinco meses, sabiendo también que la principal traba –o disenso, según quien argumente– la pone el socialismo.

Ahora se abrió un túnel de acá al jueves del que nadie sabe cómo salir. “Vamos a insistir con el proyecto nuestro”, destacó un funcionario pullarista. En el socialismo, en cambio, interpretan que la “llave” la tiene el Ejecutivo. En la sesión de hace unos días, la diputada provincial del PS Lionella Cattalini, vocera en este tema, habló de “búsqueda de consensos”.

El punto es quién cede. “Con la seguridad no se boludea, no está para hacer debate de estudiantes”, plantea la primera línea del pullarismo. Pullaro acepta modificaciones, pero pide que no pierdan la orientación que demanda.

Las razones del socialismo

El socialismo tiene una sesión de terapia desde que Unidos agarró el timón de la provincia. Pullaro demuestra con hechos y gestos que, en términos ideológicos, no tiene problemas en zigzaguear permanentemente. El de Hughes es un pragmático, por sobre todas las cosas y, con esa raíz, incomoda al PS de vez en cuando.

Al cierre de esta nota, la lógica de la coalición tenía aroma a neurosis instalada. El Ejecutivo manda un proyecto de fondo a la Legislatura, el PS, haciendo gala de su mayoría en Diputados, pone reparos, pero trabaja el tema y modifica el expediente para lograr su sanción. Desde que asumió Pullaro así funciona la sociedad. De ese modo, todos tienen algo para celebrar.

Ahora, el paquete de seguridad, aparentemente, vino a romper dicho esquema. Pullaro tolera cambios, pero pide que se sostengan la ampliación de facultades a policías y fiscales. El socialismo se planta y asegura que nadie del Ejecutivo argumenta en detalle el objetivo. No alcanzó para clarificar la visita a la Legislatura de los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y Seguridad, Pablo Cococcioni. “Piden las leyes y nada más”, aseveró un legislador socialista.

La relación con La Libertad Avanza, ¿parte del asunto?

Se impone una pregunta, ¿por qué el socialismo le dice que no al gobernador? ¿Hay un motivo ideológico o se cruza con el clima electoral que se avecina? ¿La buena sintonía de Pullaro con el gobierno de Javier Milei incide en el rechazo del PS?

Nadie sabe cómo salir de este embrollo. De cara al jueves, ¿afloja Pullaro o afloja el socialismo? El miércoles en Rosario se celebrará una exposición en materia de seguridad que reunirá a ministros, empresarios y jugadores fuertes del palo. El gobernador volverá seguramente a escenificar la temática que más le importa, justo un día antes de la convocatoria en la Legislatura.

Y de paso, ¿cómo queda el vínculo? A la hora de cuidar los intereses de la coalición oficialista, Pullaro demostró ser paciente y tener amplitud ¿Esta disputa puede cambiar el rictus interno? No son pocos los dirigentes radicales que manifiestan su cansancio ante el juego del PS, pero el gobernador siempre marcó el pulso y priorizó el abrazo. Si el paquete no sale el jueves, ¿cambiará?

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